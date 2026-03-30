โอกาสมาแล้ว! โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 2569 สมัครได้ถึง 17 เม.ย.นี้

โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 2569 ระดับชั้น ปวช. และมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งหมด 174 คน สมัครออนไลน์ได้ถึง 17 เมษายนนี้
นายเมธาพัฒน์ สุนทรวราภาส ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า การรถไฟฯ มีนโยบายสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรคนรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อรองรับการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศในอนาคตในอนาคต
ล่าสุด โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สถาบันฝึกอบรมระบบราง ภายใต้การบริหารงานของการรถไฟฯ ซึ่งเป็นสถาบันที่มุ่งผลิตบุคลากรด้านระบบรางคุณภาพ ประสงค์ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2569 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ รวม 4 สาขาวิชา รวมทั้งหมด 174 คน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจด้านวิศวกรรม ระบบราง และการคมนาคม ได้เข้าศึกษาและพัฒนาทักษะอย่างตรงสายงาน โดยเปิดรับสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://admissionx.app/rts
ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม – 17 เมษายน 2569 เวลา 16.00 น. มีสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้
1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม รับผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. หลักสูตร 3 ปี)
- สาขาวิชาช่างเครื่องกล จำนวน 85 คน (สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน
ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างซ่อมบำรุง ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม เครื่องกลเกษตร หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
- สาขาวิชาช่างอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม จำนวน 29 คน (สำเร็จการศึกษาสาขาวิชา
ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างซ่อมบำรุง ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม ช่างโทรคมนาคม เมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
- สาขาวิชาช่างโยธา จำนวน 25 คน (สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ สถาปัตยกรรม ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ รับผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. หลักสูตร 3 ปี)
- สาขาวิชาการจัดการเดินรถ จำนวน 35 คน (สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรม/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุกสาขาวิชา หรือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกสายการเรียน)
ผู้สนใจสมัครสอบต้องมีคุณสมบัติในประเภทวิชาตามข้อกำหนดของแต่ละสาขาที่เปิดรับสมัคร และเป็นเพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนด พร้อมหลักฐานการสมัคร ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและเลขประจำตัวสอบอีกครั้ง ผ่านทางเว็บไซต์ ในวันที่ 22 เมษายน 2569 โดยจะทำการสอบข้อเขียน วันที่ 26 เมษายน 2569 และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 13 พฤษภาคม 2569
โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทียบเท่าหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา