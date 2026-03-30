‘เบบี้แอนด์มัมฯ’ ทะยานสู่ ‘แบรนด์วิทยาศาสตร์’ ผนึก สวทช. ดัน ‘นาโนเทคโนโลยี’ สู่ตลาดเตรียมตั้งครรภ์รายแรกในไทย

‘เบบี้แอนด์มัมฯ’ เดินหน้าทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่ ‘แบรนด์วิทยาศาสตร์’ อย่างเต็มรูปแบบ ประกาศจับมือ สวทช. เดินหน้าใช้ “นาโนเทคโนโลยี” นำส่งสารสกัดสู่ผลิตภัณฑ์เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ ชูจุดยืนผู้นำรายแรกของตลาดที่ผสานองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ระดับลึกสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อผู้บริโภค
นายเรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทกำลังก้าวสู่การเป็นแบรนด์ที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบ โดยประเดิมความร่วมมือกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. ภายใต้แพลตฟอร์ม PhytoEX ในโครงการ PhytoEX Celebrity Accelerator & Innovation Competition 2026
ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งนำ “นาโนเทคโนโลยี” มาใช้ยกระดับสารสกัดสำคัญ ให้มีประสิทธิภาพในการคงสภาพและการดูดซึมที่แม่นยำมากขึ้น ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการนำงานวิจัยระดับประเทศมาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์จริงในตลาด โดยเฉพาะกลุ่มผู้เตรียมความพร้อมก่อนมีบุตรที่ต้องการโซลูชันที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ
“เราไม่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเทรนด์ แต่พัฒนาจากงานวิจัยและวิทยาศาสตร์จริง ความร่วมมือกับ สวทช. ครั้งนี้ คือการยกระดับจาก ‘ความรู้’ ไปสู่ ‘นวัตกรรมที่ใช้ได้จริง’ และเป็นจุดเริ่มต้นของการวางตำแหน่งแบรนด์ให้เป็นผู้นำด้านการใช้นาโนเทคโนโลยีนำส่งสารสกัดสำคัญในผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพผู้เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์รายแรกในตลาด” นายเรืองศักดิ์ กล่าว
ด้าน ครูก้อย นัชชา ลอยชูศักดิ์ กรรมการบริหาร บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด ครูวิทยาศาสตร์ผู้ก่อตั้งคอมมูนิตี้ให้ความรู้เตรียมตั้งครรภ์ “BabyAndMom.co.th”กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี บริษัทมุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านการเตรียมตั้งครรภ์บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และพบว่าปัจจัยด้านภาวะเจริญพันธุ์มีความซับซ้อนในระดับเซลล์ การนำนาโนเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจึงเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้การดูแลสุขภาพมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สำหรับโปรเจกต์แรก บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัด Sunflora Ex จากต้นอ่อนบรอกโคลี ภายใต้นวัตกรรม SulforaEX™ ซึ่งใช้ Nano encapsulation เทคโนโลยีการห่อหุ้มสารสำคัญไว้ในโครงสร้างขนาดเล็กระดับนาโน เพื่อช่วยคงคุณภาพของสารสำคัญและเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมในร่างกาย โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนสมดุลร่างกายในระดับเซลล์สำหรับผู้ที่เตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร
ทั้งนี้ แพลตฟอร์ม PhytoEX มีการวิจัยรองรับในหลายระดับ ตั้งแต่ระดับเซลล์ สัตว์ทดลอง และในมนุษย์ และบริษัทมีแผนต่อยอดการวิจัยในมนุษย์เพิ่มเติม เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาว
นายเรืองศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจับมือกับหน่วยงานวิจัยภาครัฐครั้งนี้ ไม่เพียงช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งด้านองค์ความรู้ แต่ยังเป็นการยกระดับอุตสาหกรรม โดยเปิดมิติใหม่ของการนำ “นาโนเทคโนโลยี” มาใช้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ ซึ่งเบบี้แอนด์ฯ คือผู้นำเทคโนโลยีนี้มาใช้เป็นรายแรกในตลาด
“การเข้าร่วมโครงการครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผสานเข้ากับเทคโนโลยีที่สามารถพิสูจน์ได้จริง เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่สอดคล้องกับการเป็นแบรนด์วิทยาศาสตร์ที่เบบี้แอนด์มัมฯ ยึดมั่นในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ด้วยหลักวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เริ่มต้น” นายเรืองศักดิ์ กล่าว