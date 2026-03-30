แบกไม่ไหว!ขบ.ชง"พิพัฒน์"ขึ้นค่าโดยสารรถบขส.เริ่ม 5 ส.ต./กม. ยังตรึงราคาช่วงสงกรานต์ ดึงเงิน กปถ.อุดหนุนส่วนต่าง

ขบ.ชง"พิพัฒน์"ขึ้นค่าโดยสารรถบขส.แบบขั้นบันไดเริ่มที่ 5 สต.ต่อกม. หรือ 100 กม.ขึ้นจากเดิม 5 บาท
พร้อมดึงเงินกปถ.อุดหนุน ช่วงตรึงราคา”สงกรานต์”ถึง 19 เมษายน 2569 คาดใช้ประมาณวันละ 3 ล้านบาทไม่กระทบกองทุน
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากที่ราคาน้ำมันได้ปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะน้ำมันดีเซล ซึ่งทำให้ต้นทุนเชื้อเพลิงของรถสาธารณะเพิ่มขึ้นนั้น ทาง ขบ. ได้เตรียมข้อมูลเสนอต่อ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขอปรับขึ้นค่าโดยสาร เพื่อให้ผู้ประกอบการอยู่รอด โดยจะเป็นการปรับอัตราในลักษณะขั้นบันได โดยขึ้นค่าโดยสาร 5 สตางค์ต่อกิโลเมตร หรือคิดเป็นระยะทาง 100 กิโลเมตร เพิ่มขึ้น 5 บาท, ระยะทาง 200 กิโลเมตร เพิ่ม 10 บาท, และระยะทาง 300 กิโลเมตร เพิ่ม 15 บาท ระยะทาง 400 กิโลเมตร ปรับขึ้น 20 บาทเป็นต้น เพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนมากเกินไป
นายสรพงศ์ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ขบ. ร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จะตรึงอัตราค่าโดยสารรถสาธารณะไว้ในระดับเดิมจนถึงวันที่ 19 เมษายน 2569 โดย ขบ.มีแนวทางดำเนินการ โดยจะเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เข้ามาชดเชยส่วนต่างราคา ให้ผู้ประกอบการไปก่อน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการนำเงินกองทุนมาใช้ในการชดเชยส่วนต่างค่าโดยสาร ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามที่มีวัตถุประสงค์ กองทุนฯกปถ.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้รถส่วนบุคคลและหันมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะแทน ซึ่งจะช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนนได้โดยตรง
โดยเบื้องต้นประเมินส่วนต่างที่ต้องชดเชย จะอยู่ที่ประมาณ 20 บาทต่อที่นั่ง หากประเมินจากจำนวนผู้โดยสารในช่วงหนาแน่นที่สุด ประมาณ 150,000 – 180,000 คนต่อวัน จะใช้เงินชดเชยสูงสุดเพียงวันละประมาณ 3 ล้านบาทเท่านั้น ส่วนวันปกติที่คนเดินทางน้อยลง งบประมาณที่ใช้จะลดลงตามลำดับ คาดว่าภาพรวมจะใช้เงินไม่มากนัก แต่จะมีประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถบริหารจัดการได้ภายในกรอบระเบียบและวงเงินกองทุนที่มี