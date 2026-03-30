โทฟู สกินแคร์ ผนึก สวทช. เผยโฉมนวัตกรรม Think Plus A.M. บุกตลาด Brain Booster

บริษัท โทฟู สกินแคร์ จำกัด ในฐานะ Asia’s No.1 Beauty Destination Hub ผู้นำด้านนวัตกรรมความงามและสุขภาพ ประกาศยุทธศาสตร์ความร่วมมือครั้งสำคัญกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ภายในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “PhytoEX Celebrity Accelerator Program” และ “PhytoEX Innovation Competition 2026” มุ่งยกระดับสารสกัดสมุนไพรไทยด้วยนาโนเทคโนโลยีสู่การเป็น Global Ingredient พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ต้นแบบ “Think Plus A.M.” นวัตกรรมบำรุงสมองที่ตอบโจทย์ Insight ผู้บริโภคยุคใหม่
ความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาสารสกัดสมุนไพรไทยด้วยนาโนเทคโนโลยีที่สามารถใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ พร้อมเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วมวิจัยและต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมสกินแคร์ เครื่องสำอาง และอาหารเสริม โดยมีการพัฒนาสินค้าต้นแบบ 4 กลุ่มร่วมกับเหล่า Celebrity และ Influencer ชื่อดัง เพื่อสื่อสารและขยายการรับรู้ถึงนวัตกรรมจากภาครัฐสู่กลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง
ปวริศา รัชวัลธาดากูล ประธานบริหาร บริษัท โทฟู สกินแคร์ จำกัด เผยว่า “หัวใจสำคัญของการสร้างแบรนด์ในยุคนี้คือ “ความน่าเชื่อถือที่มาพร้อมกับนวัตกรรม” (Evidence-based Innovation) การที่โทฟู สกินแคร์ จับมือกับ สวทช. ในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ที่เชื่อมโยงกับนวัตกรรมระดับประเทศ และเป็นการนำผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้จริง เรามองเห็นศักยภาพของสมุนไพรไทยที่ถูกพัฒนาด้วยนาโนเทคโนโลยีว่าคือ Soft Power ที่แข็งแกร่ง โครงการ “PhytoEX Celebrity Accelerator Program” และ “PhytoEX Innovation Competition 2026” จึงเป็นสะพานเชื่อมระหว่างงานวิจัยจากภาครัฐ และความเชี่ยวชาญในการผลิตของภาคเอกชน เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้สู่มือผู้บริโภค”
ไฮไลต์สำคัญของงานในครั้งนี้ คือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ต้นแบบ “Think Plus A.M.” ซึ่งพัฒนาภายใต้กลุ่ม Brain Booster & Longevity โดยความร่วมมือระหว่าง ปวริศา รัชวัลธาดากูล ประธานบริหาร บริษัท โทฟู สกินแคร์ จำกัด และ ตูน สุภัชชา ปิตินันท์ อดีตนักร้องสาวที่ผันตัวมาเป็นเจ้าของแบรนด์ ในการร่วมผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Think Plus A.M. ผ่านสารสกัดนวัตกรรม 2 ชนิดที่มีงานวิจัยรองรับ ได้แก่
EmeraPrimeEX (สารสกัดจากใบบัวบกคุณภาพสูง): ใช้เทคโนโลยีการกักเก็บสารสำคัญ (Encapsulation) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึม บำรุงเซลล์ประสาทและกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ส่งผลดีต่อความจำและการเรียนรู้
SulforaEX (สารสกัดจากต้นอ่อนบรอกโคลี): อุดมด้วยสาร Sulforaphane ที่มีความเสถียรสูง ช่วยต้านอนุมูลอิสระในระดับเซลล์สมอง ปกป้องสมองจากความล้าและมลภาวะ ช่วยให้สมองปลอดโปร่ง (Brain Clarity)
การร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่ยืนยันถึงความเชี่ยวชาญของ โทฟู สกินแคร์ ในการนำงานวิจัยระดับประเทศมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนไทยที่ใช้วัตถุดิบไทย มีคุณภาพและนวัตกรรมทัดเทียมระดับสากล พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในเวทีโลก
