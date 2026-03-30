โทฟู สกินแคร์ ผนึก สวทช. เผยโฉมนวัตกรรม Think Plus A.M. บุกตลาด Brain Booster

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท โทฟู สกินแคร์ จำกัด ในฐานะ Asia’s No.1 Beauty Destination Hub ผู้นำด้านนวัตกรรมความงามและสุขภาพ ประกาศยุทธศาสตร์ความร่วมมือครั้งสำคัญกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ภายในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “PhytoEX Celebrity Accelerator Program” และ “PhytoEX Innovation Competition 2026” มุ่งยกระดับสารสกัดสมุนไพรไทยด้วยนาโนเทคโนโลยีสู่การเป็น Global Ingredient พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ต้นแบบ “Think Plus A.M.” นวัตกรรมบำรุงสมองที่ตอบโจทย์ Insight ผู้บริโภคยุคใหม่


ความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาสารสกัดสมุนไพรไทยด้วยนาโนเทคโนโลยีที่สามารถใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ พร้อมเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วมวิจัยและต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมสกินแคร์ เครื่องสำอาง และอาหารเสริม โดยมีการพัฒนาสินค้าต้นแบบ 4 กลุ่มร่วมกับเหล่า Celebrity และ Influencer ชื่อดัง เพื่อสื่อสารและขยายการรับรู้ถึงนวัตกรรมจากภาครัฐสู่กลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง


ปวริศา รัชวัลธาดากูล ประธานบริหาร บริษัท โทฟู สกินแคร์ จำกัด เผยว่า “หัวใจสำคัญของการสร้างแบรนด์ในยุคนี้คือ “ความน่าเชื่อถือที่มาพร้อมกับนวัตกรรม” (Evidence-based Innovation) การที่โทฟู สกินแคร์ จับมือกับ สวทช. ในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ที่เชื่อมโยงกับนวัตกรรมระดับประเทศ และเป็นการนำผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้จริง เรามองเห็นศักยภาพของสมุนไพรไทยที่ถูกพัฒนาด้วยนาโนเทคโนโลยีว่าคือ Soft Power ที่แข็งแกร่ง โครงการ “PhytoEX Celebrity Accelerator Program” และ “PhytoEX Innovation Competition 2026” จึงเป็นสะพานเชื่อมระหว่างงานวิจัยจากภาครัฐ และความเชี่ยวชาญในการผลิตของภาคเอกชน เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้สู่มือผู้บริโภค”


ไฮไลต์สำคัญของงานในครั้งนี้ คือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ต้นแบบ “Think Plus A.M.” ซึ่งพัฒนาภายใต้กลุ่ม Brain Booster & Longevity โดยความร่วมมือระหว่าง ปวริศา รัชวัลธาดากูล ประธานบริหาร บริษัท โทฟู สกินแคร์ จำกัด และ ตูน สุภัชชา ปิตินันท์ อดีตนักร้องสาวที่ผันตัวมาเป็นเจ้าของแบรนด์ ในการร่วมผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Think Plus A.M. ผ่านสารสกัดนวัตกรรม 2 ชนิดที่มีงานวิจัยรองรับ ได้แก่


EmeraPrimeEX (สารสกัดจากใบบัวบกคุณภาพสูง): ใช้เทคโนโลยีการกักเก็บสารสำคัญ (Encapsulation) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึม บำรุงเซลล์ประสาทและกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ส่งผลดีต่อความจำและการเรียนรู้


SulforaEX (สารสกัดจากต้นอ่อนบรอกโคลี): อุดมด้วยสาร Sulforaphane ที่มีความเสถียรสูง ช่วยต้านอนุมูลอิสระในระดับเซลล์สมอง ปกป้องสมองจากความล้าและมลภาวะ ช่วยให้สมองปลอดโปร่ง (Brain Clarity)


การร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่ยืนยันถึงความเชี่ยวชาญของ โทฟู สกินแคร์ ในการนำงานวิจัยระดับประเทศมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนไทยที่ใช้วัตถุดิบไทย มีคุณภาพและนวัตกรรมทัดเทียมระดับสากล พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในเวทีโลก


Website: www.tofuskincarethailand.com Facebook: https://www.facebook.com/ToFuSkincare/ หรือ Line Official: @tofuskincare




โทฟู สกินแคร์ ผนึก สวทช. เผยโฉมนวัตกรรม Think Plus A.M. บุกตลาด Brain Booster
