สมาชิกส.อ.ท.ประท้วงเลือกกก.เป็นโมฆะ หลังแพร่สะพัดการซื้อเสียง

สมาชิก ส.อ.ท.ประท้วงให้การเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้เป็นโมฆะ หลังมีข่าวแพร่สะพัดการซื้อเสียงอย่างหนัก โดยส.อ.ท.ตั้งกรรมการสอบสวนรื้อกฎหมาย แต่วาระการตั้งคณะกรรมการต้องดำเนินต่อไป คาดจะเริ่มรู้ว่า “อภิชิต-พิมพ์ใจ” ใครจะเป็นประธานส.อ.ท.คนใหม่เร็วๆนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสามัญประจำปี 2569 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อทำการเลือกคณะกรรมการ ส.อ.ท. ในวันที่ 30 มี.ค. 2569 ในระหว่างการลงคะแนนเสียง สมาชิก ส.อ.ท. รายหนึ่งได้ทำการลุกขึ้นเพื่อทำการประท้วง เพื่อให้การเลือกตั้งคณะกรรมการครั้งนี้เป็นโมฆะ เนื่องจากก่อนหน้านี้มีทั้งกระแสและเอกสารที่เป็นการบ่งชี้ถึงการซื้อเสียงของผู้ลงสมัครชิงประธาน ส.อ.ท. ซึ่งนับว่าผิดหลักธรรมภิบาลอย่างแรง ซึ่งเป็นเรื่องไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน ส่งผลให้การโหวตเลือกประธานส.อ.ท.ไม่โปร่งใส จึงขอให้มีการพิจารณาคำประท้วงดังกล่าวนี้
แหล่งข่าว กล่าวว่า หลังจากมีการประท้วงเกิดขึ้นทาง ส.อ.ท. ได้รับเรื่องดังกล่าว และจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามในการเลือกคณะกรรมการวันนี้หลังจากปิดหีบไปเมื่อเวลา 15.00 น. ยังคงต้องดำเนินต่อไป เพื่อทำการนับคะแนนซึ่งจะเห็นว่ากรรมการชุดใดได้รับเลือกตั้ง โดยในช่วงค่ำก็อาจจะทำให้พอประเมินได้ว่าระหว่าง นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. ประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) และนางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธาน ส.อ.ท. และประธานสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์ ใครจะเป็นประธาน ส.อ.ท. คนใหม่ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งโดยมีวาระปี 2569-2571
“เหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน พอตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาก็ต้องไปดูระเบียบของ ส.อ.ท. ว่าจะดำเนินตามข้อกฎหมายอะไรอย่างไร ตามกฎหมาย ส.อ.ท. ต้องใช้อำนาจรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม”
อย่างไรก็ดี วันนี้ (30มี.ค.) นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เดินทางมากระทรวง อุตฯเพื่ออำลาตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม