ORเปิดตัวปั๊ม “บริการเติมเอง” ได้รับส่วนลดทุกลิตร40สต.

OR ยกระดับสถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่นสู่ยุคดิจิทัล เปิดตัว “บริการเติมเอง” ชูโมเดล “สั่ง-เติม-จ่าย” ผ่านแอปบลูพลัส มอบส่วนลดทันที 40 สตางค์ต่อลิตร เปิดกว่า 50 แห่งสิ้นมีนาคมนี้
หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ และ นายพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)(OR) ประกาศยกระดับมาตรฐานการบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในยุคดิจิทัล เปิดตัว “บริการเติมเอง (Self Serve)” ณ พีทีที สเตชั่น อย่างเป็นทางการ มุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่าผ่านแนวคิด “Easy & Smart” เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถควบคุมทุกขั้นตอนการรับบริการได้ด้วยตนเองอย่างเบ็ดเสร็จ พร้อมรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เน้นความรวดเร็วและคุ้มค่า
หม่อมหลวงปีกทอง เปิดเผยว่า พีทีที สเตชั่น มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมบริการเพื่อยกระดับประสบการณ์การเติมน้ำมันให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคดิจิทัล โดยบริการ “Self Serve” ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ภายในสถานีบริการ ลดระยะเวลาการรอคิวของผู้เข้าใช้บริการ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน (Peak Hours) หรือช่วงที่มีความหนาแน่นสูง บริการนี้ไม่เพียงแต่สร้างความสะดวกสบาย แต่ยังมอบความคุ้มค่าที่มากกว่าด้วยส่วนลดทันที 40 สตางค์ต่อลิตร สำหรับน้ำมันทุกประเภท รวมถึงพลังงานทางเลือกอย่าง E20 ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทของ OR ในการเป็นผู้นำด้านพลังงานที่ทันสมัยและเข้าถึงง่าย
สำหรับบริการเติมเอง (Self Serve) ของ พีทีที สเตชั่น โดดเด่นด้วยอัตลักษณ์ 3 ประการ ได้แก่ 1.ความคุ้มค่าสูงสุด (Cost Efficiency): ด้วยส่วนลดพิเศษ 40 สตางค์ต่อลิตร สำหรับการเติมน้ำมันทุกชนิด โดยไม่มีการกำหนดเพดานยอดเติมขั้นต่ำ 2.ความสะดวกและรวดเร็ว (Operational Excellence): ด้วยการออกแบบกระบวนการใช้งานที่เรียบง่ายผ่านแอปพลิเคชัน blueplus+ ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเติมน้ำมันและเดินทางต่อได้ทันที และ 3. นวัตกรรมอัจฉริยะ (Seamless Digital Experience): บูรณาการระบบชำระเงินดิจิทัลผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตบนแพลตฟอร์มที่มีความปลอดภัยสูง พร้อมระบบสะสมคะแนนบลูพลัส (blueplus+) อัตโนมัติจากยอดค่าใช้จ่ายจริงหลังหักส่วนลด
ปัจจุบัน OR ได้เปิดให้บริการ Self Serve แล้วและมีแผนงานขยายจุดให้บริการให้ครอบคลุมกว่า 50 สถานี ภายในเดือนมีนาคม 2569 ซึ่งผู้ใช้บริการที่สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานีที่ร่วมรายการผ่านแอปพลิเคชัน blueplus+ หรือ Facebook Fanpage: PTT Station