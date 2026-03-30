สร้างแล้ว 77%! สะพานข้ามแม่น้ำปากพนัง เสร็จในปี 69 เชื่อม 2 ตำบลไม่ต้องขับอ้อมกว่า 40 กม.

กรมทางหลวงชนบท สร้างสะพานข้ามแม่น้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช คืบหน้า 77% ช่วยร่นระยะทางเชื่อมระหว่าง 2 ตำบลได้ถึง 40 กม.เสร็จในปี 69 เสริมขนส่งภาคการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางไปยังหน่วยงานราชการ/โรงพยาบาลได้ทันเวลา
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมทางหลวงชนบท อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณในการก่อสร้างรวม 158.060 ล้านบาท มีความคืบหน้าแล้วกว่า 77% ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการก่อสร้างตอม่อสะพานและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อเชื่อมสะพาน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรได้ในปี 2569 นี้
ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวตำบลบางศาลา และตำบลปากแพรก ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 2,000 ครัวเรือน หรือราว 4,000 คน ที่ต้องเดินทางอ้อมระหว่างตำบลเป็นระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร มายาวนานร่วม 10 ปี ให้สามารถเดินทางได้สะดวกมากขึ้น
โดยทช.ได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานดังกล่าว เชื่อมระหว่างตำบลบางศาลา และตำบลปากแพรก โดยสร้างเป็นงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 270 เมตร ความกว้าง 9 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อเชื่อมสะพานขนาด 2 ช่องจราจร ความกว้าง 6 เมตร ความยาวรวม 1,495 เมตร มีงานติดตั้งป้ายจราจรเครื่องหมายอำนวยความปลอดภัยเเละระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้แก่ผู้ใช้เส้นทาง
ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนทั้งสองตำบลแล้ว ยังช่วยให้การสัญจรเพื่อไปติดต่อหน่วยงานราชการ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก, องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะขามเรียง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบางศาลา เป็นไปด้วยความสะดวกปลอดภัยทันเวลา รวมไปถึงช่วยส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางการเกษตรและสินค้าทางการประมงของประชาชนในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียงได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย
นอกจากนี้ ทช. ได้เตรียมแผนจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (ครั้งที่ 2) ในช่วงระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างสะพานฯ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ ตอบข้อซักถาม สอบถามความคิดเห็นจากผู้นำชุมชน ประชาชน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ สอดคล้องกับความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยจะมีการจัดประชุม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเดือนเมษายน 2569 นี้ และเมื่อก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ จะมีการจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (ครั้งที่ 3) อีกครั้งต่อไป