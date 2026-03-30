CPF ทำถึง! คว้า 3 รางวัล BrandAge Awards 2026 จากเสียงผู้บริโภคทั่วประเทศ

จากความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อสุขภาพที่ดีและโลกที่ยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ได้รับ 3 รางวัลจากเวที BrandAge Awards ครอบคลุมทั้งระดับองค์กรและแบรนด์ ได้แก่ 2025–2026 Thailand’s Most Admired Company องค์กรที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุด อันดับ 1 กลุ่มธุรกิจอาหารพร้อมทาน และมีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมในกลุ่มธุรกิจอาหาร พร้อมกันนี้ยังได้รับรางวัล 2026 Thailand’s Most Admired Brand หมวดผลิตภัณฑ์ไส้กรอกซีพี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยรางวัลดังกล่าวอ้างอิงจากผลสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคทั่วประเทศ
ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของ CPF ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น AI, Automation และระบบ Traceability มาใช้ตลอดห่วงโซ่อาหาร เพื่อยกระดับคุณภาพอาหารให้สะอาด ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีความหลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก
หนึ่งในตัวอย่างของการต่อยอดนวัตกรรมสู่ระดับสากล คือโครงการ “ไก่ไทยไปอวกาศ” ที่ CPF พัฒนาเนื้อไก่ไทยคุณภาพสูงสำหรับภารกิจอวกาศ สะท้อนมาตรฐานความปลอดภัยอาหารในระดับสูงสุด (Space Food Safety Standard) และศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารไทยในการก้าวสู่เวทีโลก โดยผลิตภัณฑ์ของ CPF อาทิ ไก่เบญจา เกี๊ยวกุ้ง ไส้กรอก และนักเก็ตไก่จากพืช ได้รับการยอมรับในระดับสากล จากรางวัล Superior Taste Award โดยสถาบัน International Taste Institute ประเทศเบลเยียม
นางสาวอนรรฆวี ชูรัตน์ ผู้บริหารสูงสุด สายงานการตลาดกลาง CPF กล่าวว่า รางวัลครั้งนี้เป็นผลจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานในองค์กร ทั้งทีมวิจัยและพัฒนา และทีม Culinary ที่ใช้ข้อมูลผู้บริโภคและเทรนด์ระดับโลกเป็นศูนย์กลาง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ ทั้งด้านรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในความสะอาดและความปลอดภัย พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวัน และผลักดันศักยภาพอาหารไทยสู่ตลาดโลก
“การได้รับ 3 รางวัลในครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อ CPF ในการยกระดับมาตรฐานอาหารไทยสู่เวทีสากล พร้อมสร้างคุณค่าให้กับผู้คน สังคม และโลกอย่างยั่งยืน” นางสาวอนรรฆวี กล่าว
การสำรวจโดย BrandAge สื่อชั้นนำด้านการตลาด สะท้อนเสียงจากผู้บริโภคตัวจริง โดยความร่วมมือกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้บริโภคอย่างเป็นระบบ
สำหรับรางวัล 2025–2026 Thailand’s Most Admired Company มาจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างคนทำงานในกรุงเทพฯ 400 คน ระหว่างเดือนกันยายน–ตุลาคม 2568 ขณะที่รางวัล 2026 Thailand’s Most Admired Brand มาจากผู้บริโภค 1,600 คนทั่วประเทศ ครอบคลุม 5 ภูมิภาคหลัก สะท้อนมุมมองและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อองค์กรและแบรนด์ในวงกว้าง./