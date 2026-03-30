เอกชนไทยขยายธุรกิจแพลเลทกระดาษสู่ธุรกิจอีเวนต์

บริษัท ทีไฟว์ เปเปอร์ แพลเลท จำกัด ผู้ผลิตแพลเลทกระดาษไทย ขยายธุรกิจแพลเลทกระดาษลูกฟูก สู่ธุรกิจอีเวนต์ ปรับรูปแบบจากแพลเลทกระดาษลูกฟูกสำหรับการส่งออก ให้กลายเป็นดิสเพลย์ในงานอีเวนต์
นายณัฏฐ์ อมรธนานุบาล กรรมการผู้บริหาร บริษัท ทีไฟว์ เปเปอร์ แพลเลท จำกัด ผู้ผลิตแพลเลทกระดาษ และบรรจุภัณฑ์สำหรับส่งออก เปิดเผยทิศทางการขยายธุรกิจในปี 2569 นี้ว่า ได้มีการปรับตัวเข้ากับกระแสความนิยมของคนรุ่นใหม่ โดยได้แรงบันดาลใจ ความชื่นชอบส่วนตัวที่มีต่อการ์ดเกมส์ และนักวาดคนไทย นำจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ที่สามารถปรับเปลี่ยนจากแพลเลทกระดาษลูกฟูกสำหรับการส่งออก ให้กลายเป็นดิสเพลย์ ชั้นวางของ เฟอร์นิเจอร์กระดาษ และบูธกระดาษ
โดยได้เข้าร่วมให้การสนับสนุนการจัดงาน Battle of Talingchan Fanmeet 2026 ซึ่งเป็นงานรวมกิจกรรมจากผู้สร้างการ์ดเกมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากครีเอเตอร์ไทยชื่อดัง PASULOL รวมตัวนักวาดชาวไทย ที่ Union Mall ชั้น G เมื่อ วันที่ 28-29 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา
บริษัท ทีไฟว์ เปเปอร์ แพลเลท จำกัด นำกระดาษลูกฟูกใช้ในการตกแต่งสถานที่ ทั้งซุ้มทางเข้า, ฉากประกอบเวที, บูธ, โต๊ะ, Backdrop, Photo Backdrop, Register Backdrop, Partition Backdrop, รวมไปถึงสแตนดี้
ซึ่งเป็นการดึงจุดเด่นของแพลเลทกระดาษ ที่มีความยืดหยุ่นของรูปแบบ ติดตั้งง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถทำไดคัทรูปทรงต่างๆ หรือพิมพ์ลายดิจิทัลได้สะดุดตา เหมาะสำหรับการจัดแสดงสินค้าชั่วคราว การจัดงานอีเวนต์ที่เน้นความยั่งยืน สามารถรับน้ำหนักได้มาก
บริษัท ทีไฟว์ เปเปอร์ แพลเลท จำกัด จึงนำจุดเด่นนี้ ผสานกับประสบการณ์ในการทำธุรกิจกระดาษลูกฟูกที่มีมานานกว่า 10 ปี ขยายธุรกิจให้หลากหลายมากขึ้น หลังจากประสบความสำเร็จจาก บริษัท คาฟโบ จำกัด ซึ่งผลิตของเล่นแมว ที่ลับเล็บแมว และได้รับการตอบรับอย่างดีในปัจจุบัน
นายณัฏฐ์ ระบุว่า บริษัทกำลังมีทิศทางไปขยายธุรกิจเพิ่มเติมไปที่การทำดิสเพลย์ ชั้นวางของ เฟอร์นิเจอร์กระดาษ และบูธกระดาษ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านลูกฟูก หากต้องการร่วมงาน หรือ ต้องการไอเดียใหม่ ครอบคลุมไปถึงกลุ่มเอสเอ็มอี สามารถผลิตได้ตั้งแต่ 1-10 ชิ้น พร้อมพิมพ์ลาย และผลิตจำนวนมากได้ โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ สามารถติดต่อสอบถามได้ผ่านเว็บไซต์ t5pallet.com
สำหรับงาน Battle of Talingchan Fanmeet 2026 โดยทีมผู้จัดงาน Team YUK กิจกรรมประสบความสำเร็จอย่างมาก ได้รับการตอบรับล้นหลาม มีจำนวนผู้เข้าเกือบ 4,000 คน ถือเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนศิลปิน นักวาดภาพไทย ให้มีพื้นที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ (Creative Space) สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรม
ทั้งนี้ที่ผ่านมา รัฐบาลให้สนับสนุนการ์ดเกมและบอร์ดเกมผ่านนโยบาย Soft Power (THACCA) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมุ่งพัฒนาทักษะเด็ก เชื่อมโยงวัฒนธรรมไทยสู่สากล ผ่านการสนับสนุนงบประมาณ การจัดงาน และส่งเสริมศิลปินไทยให้มีพื้นที่แสดงผลงานศิลปะบนการ์ด