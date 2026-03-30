เซเว่น อีเลฟเว่น แจกรางวัล ALL Member มูลค่า2.8 ล้านย้ำสิทธิพิเศษสมาชิก

นายสุชาติ วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนผู้บริหาร มอบรางวัลให้กับสมาชิก ALL Member ผู้โชคดีที่ใช้คะแนนสะสมแลกรับสิทธิ์ลุ้นรางวัล โดยของรางวัลสะท้อนความหลากหลายของไลฟ์สไตล์สมาชิก ทั้งด้านการเดินทาง เทคโนโลยี และประสบการณ์พิเศษ ประกอบด้วย
1. รถยนต์ Ford Everest 2.0L Turbo Trend 4x2 6AT จำนวน 1 รางวัล
2. SAMSUNG Galaxy Z Flip7 256GB จำนวน 10 รางวัล
3. ตั๋วเครื่องบิน AirAsia เส้นทางภายในประเทศ (ไป–กลับ) กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ / ภูเก็ต / ขอนแก่น สำหรับ 2 ที่นั่ง จำนวน 50 รางวัล
4. ทริปพิเศษ ALL Member นั่งรถไฟใจฟูกับพี่จองคัลแลน จำนวน 100 รางวัล
กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงบทบาทของ ALL Member ในฐานะระบบสมาชิกที่มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า ผ่านการเชื่อมโยงการใช้บริการในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เข้ากับสิทธิประโยชน์และกิจกรรมพิเศษที่หลากหลาย โดยสมาชิกสามารถสะสมแต้ม ALL Member จากการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และนำคะแนนมาแลกรับสิทธิพิเศษ ของรางวัล หรือประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟได้อย่างต่อเนื่อง
เซเว่น อีเลฟเว่นยังคงมุ่งพัฒนาระบบสมาชิก ALL Member ให้เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างความคุ้มค่าและประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นสำหรับลูกค้า พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ใหม่ ๆ เพื่อสร้างความสุขในทุกช่วงเวลาของการใช้ชีวิต และทำให้ทุกการใช้จ่ายสามารถเปลี่ยนเป็นคุณค่าที่มากกว่าเดิมสำหรับสมาชิกทั่วประเทศ