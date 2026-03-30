บีโอไอเผยปี68บริษัทไทยมียอดส่งสริมฯ6.7แสนล.พุ่งขึ้น86%

บีโอไอเผยผลการส่งเสริมผู้ประกอบการไทย กำลังหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ควบคู่กับการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ชี้ชัดปี 68 ตัวเลขการลงทุนจากบริษัทไทยสูงกว่า 6.7 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 86 สะท้อนศักยภาพของภาคเอกชนไทย ในการปรับตัวและยกระดับสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า การลงทุนของผู้ประกอบการไทยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่านักลงทุนต่างชาติและมีการลงทุนเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากบริษัทที่มีหุ้นไทยข้างมาก มีจำนวน 1,170 โครงการ คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมทั้งหมด มูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 676,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 86 สะท้อนถึงขีดความสามารถด้านการลงทุนของภาคเอกชนไทย โดยเฉพาะในสาขาที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพสูง เช่น กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง
กลุ่มดิจิทัลและดาต้าเซ็นเตอร์ กลุ่มพลังงานสะอาด กลุ่มโลหะและเคมีภัณฑ์ กลุ่มเกษตรและอาหารกลุ่มบริการทางการแพทย์ กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
ในปี 2568 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง มีเงินลงทุนรวม 195,899 ล้านบาท (98 โครงการ) โดยมีโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มอมตะ, โรจนะ, บางปะกง อินดัสเทรียล เอสเตท, เจซีเค, อารยะ, ซีพี ฟิวเจอร์ ซิตี้ โครงการผลิตน้ำประปาและน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมของบจ.ทีอีดับบลิว วอเทอร์ และ บจ.อีสท์วอเตอร์ สเตคอน ยูทิลิตี้ส์ โครงการบริหารจัดการกากอินทรีย์ของ บมจ.ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ โครงการขนส่งทางรางของ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ โครงการขนส่งทางอากาศของ บมจ.การบินไทย
และโครงการขนส่งสินค้าทางเรือของอีกหลายบริษัท เป็นต้น
กลุ่มดิจิทัลและดาต้าเซ็นเตอร์ มีเงินลงทุนรวม187,494ล้านบาท (66 โครงการ) โดยเม็ดเงินลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่สำคัญอย่างดาต้าเซ็นเตอร์และบริการคลาวด์ เพื่อรองรับความต้องการด้านการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งเทคโนโลยี AI ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เช่น บจ.ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ บจ.จีเอสเอ ดาต้า เซนเตอร์ และ บจ.ไทย ดีซี วัน เป็นต้น
กลุ่มพลังงานสะอาด มีเงินลงทุนรวม
103,083 ล้านบาท (319 โครงการ) ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว เช่น บจ.กันกุล โซลาร์พาวเวอร์เจน, บจ.ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์, บจ.อีสานพลังงานสะอาด,บจ.สยาม ไชน์นิ่ง เอ็นเนอร์ยี, บจ.บลู สกาย วินด์ พาวเวอร์, บจ.ด่านขุนทดวินด์ วัน, บจ.วายุ เพาเวอร์ เป็นต้น
กลุ่มโลหะ เคมีภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง มีเงินลงทุนรวม91,433 ล้านบาท (160 โครงการ) โดยมีโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการผลิตโปแตซเซียมคลอไรด์ของ บจ.เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ และ บจ.อาเซียนโปแตชชัยภูมิ โครงการผลิตกระป๋องอะลูมิเนียมของ บจ.ไทยเบเวอร์เรจ แคน และ บจ.คราวน์ ทีซีพี เบฟเวอเรจ แคนส์ โครงการผลิตปูนซิเมนต์ของ บจ.ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง) โครงการผลิตลวดเหล็กและเพลาเหล็กของ บมจ.แม่น้ำสแตนเลสไวร์ เป็นต้น
กลุ่มเกษตรและอาหาร มีเงินลงทุนรวม 45,383 ล้านบาท (243โครงการ) โดยมีโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการผลิตซอสปรุงรสและอาหารพร้อมรับประทานส่งออกไปทั่วโลกของบมจ. เอ็กโซติค ฟู้ด โครงการผลิตอาหารแปรรูปแช่แข็งของ บจ.อุตสาหกรรมทวีวงษ์ โครงการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงของบมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น และ บจ.แอ๊บโซลูท นูทริชั่น โครงการผลิตภัณฑ์จากวัสดุทางการเกษตรของบมจ.วนชัย กรุ๊ป, บจ.แอดวานซ์ ไฟเบอร์ และ บจ.ระยอง เอ็มดีเอฟ เป็นต้น
นอกจาก5 กลุ่มหลักดังกล่าว ผู้ประกอบการไทยยังได้มีการลงทุนและสร้างนวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆด้วย เช่น กิจการศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและโรงพยาบาล กิจการผลิตเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ กิจการผลิตยาและสารสกัดจากสมุนไพร
กิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
กิจการต่อเรือและซ่อมเรือ กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กิจการสร้างภาพยนตร์และบริการสนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์
กิจการด้านการท่องเที่ยว กิจการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น การลงทุนของบริษัทไทยที่กระจายตัวในหลายอุตสาหกรรมสะท้อนพัฒนาการของธุรกิจไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดในโลกยุคใหม่
ที่ผ่านมาบีโอไอให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย โดยมีบริษัทไทยจำนวนมากที่ได้รับการส่งเสริมจนสามารถเติบโตจาก SMEs เป็นบริษัทขนาดใหญ่ออกไปสู่ตลาดโลกได้
ทั้งนี้ ในการขอรับการส่งเสริม บีโอไอกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1 ล้านบาท และสำหรับ SMEsไทย จะได้รับการผ่อนปรนเงินลงทุนขั้นต่ำเหลือเพียง 5 แสนบาทพร้อมอนุญาตให้ใช้เครื่องจักรใช้แล้วในประเทศบางส่วนเพื่อลดต้นทุน และให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเป็นแต้มต่อพิเศษโดยเพิ่มวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น 2 เท่าของโครงการทั่วไป
นอกจากมาตรการทางภาษีแล้ว บีโอไอยังเดินหน้าใช้เครื่องมือด้านการเงินผ่านกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันฯ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ไม่ว่าจะเป็นมาตรการให้เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะสูงสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่(Upskill & Reskill) โดยตั้งเป้าพัฒนาบุคลากร 1 แสนคน
อีกทั้งยังมีมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ การวิจัยและพัฒนา และการปรับเปลี่ยนไปสู่ธุรกิจใหม่หรืออุตสาหกรรมสีเขียว โดยให้เงินสนับสนุนร้อยละ30-50 ของเงินลงทุนจริงเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถปรับตัวและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ของประเทศอย่างยั่งยืน