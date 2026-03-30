ทล.กางโปรเจ็กต์กว่า 9.6 หมื่นล้านพร้อมชงครม. “มอเตอร์เวย์ M 8” ดัน”วงแหวนเมืองหาดใหญ่”ผนวกคลองระบายน้ำแก้รถติด-น้ำท่วมเบ็ดเสร็จ

กรมทางหลวงกางโปรเจ็กต์ชงครม.เคาะลงทุน มอเตอร์เวย์ M 8 ช่วงนครปฐม-ปากท่อ 61 กม. วงเงิน 5.4 หมื่นล้าน ดัน”วงแหวนเมืองหาดใหญ่”4.1 หมื่นล้าน จับมือ'ไจก้า-MLIT'ศึกษาผนวกคลองระบายน้ำร่วม”แก้รถติด-น้ำท่วม”เบ็ดเสร็จ และนำร่องวงแหวนรอบที่ 3 จากรามอินทรา- ทล. 305 (ถ.รังสิต-นครนายก)
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวง มีแผนงานโครงการที่มีความพร้อมเตรียมเสนอ คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ (ครม.) ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติภายในปี 2569 จำนวน 3 โครงการ ทั้งนี้ จะรอนโยบายของรัฐบาลที่จะมีการแถลงต่อรัฐสภาเร็วๆนี้ก่อน ว่ามีแนวทางในการลงทุนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างไร โดยเฉพาะเรื่องแหล่งเงินทุนเพื่อนำพิจารณาให้เหมาะสมกับโครงการที่จะนำเสนอ
โดย 3 โครงการที่เตรียมเสนอครม.ในปี 2569 ได้แก่ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 8 (มอเตอร์เวย์ M8) นครปฐม-ปากท่อ-ชะอำ ระยะที่ 1 ช่วงนครปฐม-ปากท่อ ระยะทาง 61 กม. ซึ่งได้เสนอกระทรวงคมนาคม และนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงนามเห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบถามความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอครม. โดยกระทรวงการคลัง, สำนักงบประมาณ ตอบมาแล้ว เหลือความเห็นสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ (สศช.) เนื่องจากมีการยุบสภาไปก่อน เบื้องต้น สศช.มีประเด็นข้อกังวลในเรื่องแหล่งเงิน รูปแบบลงทุนโครงการ ล่าสุด ทาง สศช. มีหนังสือแจ้งว่า กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและมีครม.ชุดใหม่ ให้กระทรวงคมนาคม ยืนยันโครงการที่จะนำเสนอครม.ในโอกาสแรก โดยสศช.จะพิจารณาตามขั้นตอน
สำหรับโครงการมอเตอร์เวย์ M8 ช่วงนครปฐม-ปากท่อ มีวงเงินลงทุนงานโยธารวม 54,562 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 14,400 ล้านบาท (จำนวน 5,338 ไร่) , ค่าก่อสร้างงานโยธา 40,162 ล้านบาท โดยแบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 1. ช่วงนครปฐม - ตลาดจินดา ระยะทาง 9.3 กม. ค่าก่อสร้างประมาณ 10,509 ล้านบาท ใช้เงินลงทุนจากกองทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางมอเตอร์เวย์ ตามแผนคาดเริ่มก่อสร้างในปี 2570-2573 ส่วนระยะที่ 2 ช่วงตลาดจินดา - ปากท่อ ระยะทาง 51.8 กม.ค่าก่อสร้าง 29,653 ล้านบาท โดยเสนอขอใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ตามแผนเริ่มก่อสร้างในปี 2571- ปี 2574
อธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่า กรอบเวลาอาจจะต้องปรับแผนออกไปเล็กน้อย เนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อ ช่วงรอครม.ชุดใหม่ ซึ่งหลังจากครม.เห็นชอบจะเร่งเรื่องออกพ.ร.ฏ.เวนคืนฯ คาดว่าเฟสแรก ช่วงนครปฐม – ตลาดจินดา จะเริ่มก่อสร้างในปี 2571
ส่วนการดำเนินงานและบำรุงรักษา ( O&M ) และที่พักริมทาง ประเมินค่าก่อสร้างงานประมาณ6,591 ล้านบาท จะเป็นการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ หรือ PPP โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จแล้วเปิดทดลองให้บริการในปี 2575
@ดัน”วงแหวนเมืองหาดใหญ่”ผนวกสร้างคลองระบายน้ำ แก้รถติด-น้ำท่วมเบ็ดเสร็จ
อธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่า อีกโครงการที่เตรียมนำเสนอครม.ในปี 69 คือ วงแหวนรอบเมืองหาดใหญ่ (Outer Ring Road) ระยะทางรวม 66.84 กม. ถือเป็นแผนงานโครงการสำคัญภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาทางเลี่ยงเมืองของ ทล. มีการออกแบบและรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างด้านตะวันออกจากทางหลวงหมายเลข 4 (บ้านพรุ) ถึงทางหลวงหมายเลข 4135 ทางเข้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ ระยะทาง 7.182 กม.โดยตั้งเป้าก่อสร้างครบทั้ง 66 กม.ในปี 2580
ทั้งนี้ วงแหวนรอบเมืองหาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการจราจรในเมืองหาดใหญ่ที่ถือเป็นเมืองเศรษฐกิจของภาคใต้ นอกจากนี้ กรมทางหลวงยังมีแนวคิดที่จะผนวกเรื่องการระบายน้ำไปพร้อมกับการก่อสร้าง ด้วย โดยทำเป็นคลองระบายน้ำ ช่วยผันน้ำ ลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่อีกทาง โดยเสนอกระทรวงคมนาคมแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาการผนวกระบบระบายน้ำกับวงแหวนรอบเมืองหาดใหญ่ มีผู้แทนจากหน่วยงานทีเกี่ยว้องเช่น กรมชลประทาน หน่วยงานท้องถิ่น ฯลฯเข้าร่วม โดยได้รับความร่วมมือจาก องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือ JICA หรือไจก้า และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว (MLIT) ประเทศญี่ปุ่น ส่งผู้เชี่ยวชาญ มาช่วยออกแบบการเพิ่มคลองระบายน้ำโดยจะใช้เวลาประมาณ 90 วัน หลังได้ข้อสรุป จะนำมารวมกับแผนโครงการเพื่อนำเสนอครม.
“หาดใหญ่เป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ที่มีปัญหารถติด ถนนวงแหวนจะช่วยแก้ปัญหาจราจร แต่อีกปัญหาของหาดใหญ่คือ น้ำท่วม กรมทางหลวงจึงคิดว่าควรทำคลองระบายน้ำคู่ไปกับถนนวงแหวนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งกรมชลประทาน ท้องถิ่นเข้าร่วมด้วย ส่วนไจก้าและ MLIT มีความเชี่ยวชาญจะมาช่วยคิด เพราะความยากก็คือพื้นที่หาดใหญ่มีภูเขา บางช่วงของถนนวงแหวนขึ้นเนิน คลองระบายน้ำต้องทำอย่างไร ส่วนงบประมาณเรื่องระบายน้ำ จะต้องเสนอต่อไป ว่าหน่วยงานใดจะรับผิดชอบ”
สำหรับโครงการวงแหวนรอบเมืองหาดใหญ่ วงเงินลงทุนรวม 41,927 ล้านบาท (ค่าก่อสร้าง 25,865 ล้านบาท ค่าเวนคืน 18,062 ล้านบาท) แผนกรมทางหลวง เตรียมเสนอครม.ขอความเห็นชอบแผนการพัฒนาทั้งโครงการ และก่อสร้างเต็มวง ในปี 2580 โดยตั้งเป้าเสนอครม.ภายในปี 2569 โดยในปี 2570 เริ่มกระบวนการจัดกรรมสิทธิ์คืนที่ดิน, ปี 2571 -2575 ก่อสร้างช่วง บ.ควนจง-บ.พรุ และช่วง สนามบินหาดใหญ่ - บ.บางกล่ำ ,ปี 2576-2580 ก่อสร้างช่วง บ.บางกล่ำ-บ.ทุ่งน้ำ และช่วง บ.ทุ่งน้ำ-บ.ควนจง
นอกจากนี้ ยังมีแผนนำเสนอขออนุมัติโครงการวงแหวนรอบที่ 3 ด้านตะวันออก ระยะที่ 1 ช่วงจาก ทล. 304 (รามอินทรา) - ทล. 305 (ถ.รังสิต-นครนายก) ตามแผนจะเสนอครม.ในปี 2569