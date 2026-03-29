“พลังงาน”สยบข่าวลือขึ้นดีเซลเย็นวันนี้-ราคาจะขยับสูงถึง60บาทต่อลิตร ยันดูแลราคาตามกลไกตลาด

“พลังงาน” โต้ข่าวลือจะปรับราคาดีเซลสูงถึง 60บาทต่อลิตรจากปัจจุบันราคาอยู่ที่ 38.94 บาทต่อลิตร ยันดูแลราคาดีเซลตามกลไกตลาด วอนอย่าส่งต่อข่าวลือไร้แหล่งที่มาจนสร้างความตื่นตระหนก
นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองปลัดกระทรวง ในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่และส่งต่อข้อมูลจากหนังสือภายในราชการโดยไม่ระบุที่มา ซึ่งอ้างว่าจะมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลสูงถึง 60 บาทต่อลิตรนั้น กระทรวงพลังงาน ขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยปัจจุบันราคาน้ำมันดีเซลยังคงอยู่ที่ 38.94 บาทต่อลิตร ซึ่งราคาน้ำมันในอนาคตจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในตลาดโลก การชดเชยผ่านกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันจากกระทรวงการคลัง รวมถึง สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ส่วนกระแสข่าวว่าจะมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันในช่วงเวลา 18:00 น. ของวันนี้( 29 มีนาคม)กระทรวงพลังงาน ขอยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ขอให้ติดตามข้อมูลการปรับราคาน้ำมันจากเพจของหน่วยงานราชการหรือเพจที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้น
"ในช่วง 2 - 3 วันที่ผ่านมานี้ มีการเผยแพร่ข้อมูลและส่งต่อเกี่ยวกับการปรับราคาน้ำมันผ่านสื่อออนไลน์เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง และได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชน อย่างเช่นเรื่องการปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลที่ 60 บาทต่อลิตร หรือการส่งต่อข่าวสารที่แจ้งว่าจะมีการขึ้นราคาน้ำมันตอน 6 โมงเย็นวันนี้ ซึ่งทั้งหมดเป็นข่าวปลอมและไม่มีแหล่งที่มา ขอให้ประชาชนอย่าส่งต่อ เพราะนอกจากจะสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนแล้ว ยังอาจจะทำให้เกิดการแห่ไปเติมน้ำมันจนทำให้น้ำมันที่สถานีบริการมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากเพจของหน่วยงานราชการหรือเพจที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้น ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า กระทรวงพลังงาน จะดำเนินทุกมาตรการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างเต็มที่" นายวีรพัฒน์ กล่าว