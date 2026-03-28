รมว.พลังงานตั้งคณะทำงานตรวจเข้มค่าการกลั่น หลังพบสูงกว่าปกติ กระทบเสถียรภาพราคา-เป็นภาระประชาชน

"รมว.อรรถพล" สั่งตั้งคณะทำงานโดยมีปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเพื่อตรวจสอบค่าการกลั่น หลังพบว่าค่าการกลั่นปรับตัวสูงกว่าระดับปกติจนกระทบต่อเสถียรภาพราคาและภาระค่าครองชีพของประชาชน
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวภายหลังงาน Meet the Press "1 เดือน วิกฤตโลก : แผนรับมือไทย ในโลกที่ไม่เหมือนเดิม" ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ว่า จากวิกฤตด้านพลังงานที่เกิดขึ้น กระทรวงพลังงาน ได้ออกมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่มีการกล่าวถึงกันมากคือเรื่อง ค่าการกลั่น ซึ่งกระทรวงพลังงานไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยเมื่อวันที่ 27 มีนาคม2569 ได้มีการลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบค่าการกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะทำงาน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงานหรือผู้แทน ผู้แทนกรมธุรกิจพลังงาน ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมีผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนปิโตรเลียม สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นคณะทำงานและเลขานุการ
ทั้งนี้ เนื่องจากหลังเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง พบว่าค่าการกลั่นปรับตัวสูงกว่าระดับปกติจนกระทบต่อเสถียรภาพราคาและภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยคณะทำงานชุดนี้ จะเร่งรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลต้นทุนเชิงลึกจากหน่วยงานรัฐและผู้ประกอบกิจการโรงกลั่น ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทุนน้ำมันดิบ ค่าใช้จ่ายในการนำเข้า ต้นทุนส่วนเพิ่ม ต้นทุนการผลิต ไปจนถึงผลกำไรและขาดทุนของโรงกลั่น เพื่อนำมาประเมินค่าการกลั่นให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด แต่ก็จะพิจารณาให้เกิดความยุติธรรมกับทุกภาคส่วน ก่อนนำผลที่ได้เสนอเป็นแนวทางกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการกิจการโรงกลั่นน้ำมันให้มีความเหมาะสมในช่วงวิกฤตนี้ต่อไป
"สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ได้ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันโดยตรง และหลังเกิดสถานการณ์พบว่า ค่าการกลั่นพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องตั้งคณะทำงานชุดนี้ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อมูลต้นทุนและกระบวนการทั้งหมด เพื่อให้ค่าการกลั่นที่โรงกลั่นได้รับเป็นไปอย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกับความเป็นจริงที่สุด โดยจะพิจารณาอย่างรอบด้าน ทั้งในแง่ของกลไกตลาด ผลกระทบต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจ และให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้จะเป็นแนวทางสำคัญที่สามารถให้รัฐออกมาตรการบริหารจัดการกิจการโรงกลั่นน้ำมันในช่วงวิกฤตนี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการกำหนดราคาค่าการกลั่นที่ยุติธรรมกับทุกฝ่ายโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ" นายอรรถพล กล่าว