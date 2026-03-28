“อรรถพล” ลุยเช็กบิลค่าการกลั่นตั้งทีมสอบด่วน สกัดกำไรเกินจริง หวังลดภาระประชาชน

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมงาน “Meet the Press: 1 เดือน วิกฤตโลก : แผนรับมือไทย ในโลกที่ไม่เหมือนเดิม”ที่ทำเนียบรัฐบาล ว่า กระทรวงพลังงานได้เร่งออกมาตรการบรรเทาผลกระทบด้านพลังงานในหลายมิติ โดยเฉพาะประเด็น “ค่าการกลั่น” ที่กำลังเป็นที่จับตา
ล่าสุด ได้ลงนามแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบค่าการกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน และมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมเป็นคณะทำงาน
การตั้งคณะทำงานครั้งนี้ มีขึ้นหลังสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ค่าการกลั่นปรับตัวสูงผิดปกติ กระทบต่อราคาน้ำมันและค่าครองชีพของประชาชน โดยคณะทำงานจะเร่งตรวจสอบข้อมูลต้นทุนอย่างละเอียด ครอบคลุมตั้งแต่ราคาน้ำมันดิบ ต้นทุนการนำเข้า ค่าใช้จ่ายในการผลิต ไปจนถึงผลประกอบการของโรงกลั่น เพื่อประเมินค่าการกลั่นให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง
ทั้งนี้ รัฐมนตรีพลังงานย้ำว่า การพิจารณาจะคำนึงถึงความสมดุลของทุกฝ่าย ทั้งผู้ประกอบการ ภาครัฐ และประชาชน เพื่อให้ได้แนวทางบริหารจัดการที่เหมาะสมในช่วงวิกฤต พร้อมใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดมาตรการดูแลธุรกิจโรงกลั่นและควบคุมค่าการกลั่นให้เป็นธรรม โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ
นายอรรถพล ว่า การดำเนินการครั้งนี้มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้โครงสร้างค่าการกลั่นมีความโปร่งใส สอดคล้องกับสถานการณ์จริง และช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
