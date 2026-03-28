แอปกู้เงิน ก่อนตัดสินใจสมัครต้องรู้อะไรบ้าง

ในยุคที่ค่าครองชีพขยับตัวสูงขึ้น การมองหาแหล่งเงินทุนสำรองเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ซึ่งในปัจจุบันมีแอปกู้เงินถูกกฎหมายเกิดขึ้นจำนวนมาก โดยแอปกู้เงินเหล่านี้ให้บริการสินเชื่อหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเงินด่วนที่ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือบริการเงินด่วน 10 นาที โอนเข้าบัญชีที่ใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียว และเอกสารรับรองรายได้มาดูกันว่ามีแอปกู้เงินด่วนอะไรบ้างที่น่าสนใจ เพื่อให้คุณเตรียมตัวกู้เงินได้อย่างถูกต้อง
ไขข้อสงสัย แอปกู้เงินคืออะไร
แอปกู้เงิน คือแอปพลิเคชันที่ให้บริการสินเชื่อเงินกู้ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถยื่นขอสินเชื่อ และสามารถชำระเงินคืนได้ภายในที่เดียว โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาของสถาบันการเงิน ซึ่งแอปเงินกู้ที่ถูกกฎหมายจะอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 25% ต่อปีสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล หรืออัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 33% ต่อปีสำหรับสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์
แนะนำ 5 แอปกู้เงินถูกกฎหมาย อนุมัติไวได้เงินจริง
แอปกู้เงินแต่ละแอปมีจุดเด่นแตกต่างกันออกไป บางแอปเหมาะกับการยืมเงินฉุกเฉินเพื่อแก้ปัญหาทางการเงินในระยะสั้น บางแอปเหมาะกับการยืมเงินก้อนในระยะยาว ในหัวข้อนี้จะมาแนะนำ 5 แอปกู้เงินที่น่าสนใจ มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง
1. Promise
สินเชื่อออนไลน์ Promise ผู้ให้บริการเงินกู้ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น อนุมัติไว ภายใน 1 ชั่วโมง* คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 15% - สูงสุด25% ต่อปี โดยแบ่งเป็นดอกเบี้ย 15% ต่อปี และค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 0-10% ต่อปี ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือหาบุคคลค้ำประกันให้ยุ่งยาก สมัครได้แม้มีรายได้เริ่มต้นเพียง 8,000 บาทต่อเดือน อนุมัติวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท* ใช้เอกสารการสมัครน้อย เหมาะกับผู้ต้องการเงินก้อน เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่อง เป็นอย่างดี
กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว ดอกเบี้ย 15% - 25% ต่อปี
2. Kashjoy
Kashjoy ผู้ให้บริการสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลดิจิทัล มาพร้อมกับบริการบัตรกดเงินสด Kashjoy Easy ที่ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ คิดอัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี โดยผู้สมัครจะต้องมีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป และมีอายุตั้งแต่ 20-60 ปี
3. MoneyThunder
ผู้ให้บริการสินเชื่อ MoneyThunder ให้วงเงินสูงสุด 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุ 20-65 ปี และมีรายได้เริ่มต้น 15,000 บาทขึ้นไป ใช้เอกสารเพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียว และบัญชี Statement
4. แรบบิท แคช
แอปกู้เงินผู้ให้บริการสินเชื่อแรบบิทแคช ผ่อนตามใจ มาพร้อมกับระบบการผ่อนชำระเงินที่ยืดหยุ่น สมัครได้แม้มีรายได้เริ่มต้นเพียง 8,000 บาทต่อเดือน ให้วงเงินกู้สูงสุด 1 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 33% ต่อปี โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุระหว่าง 20-65 ปี
5. Umay + Application
แอปเงินด่วนที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์จุดเด่นอย่างบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส ให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 25% ต่อปี โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20-55 ปี และมีรายได้ 7,000 บาทขึ้นไป
ก่อนใช้แอปกู้เงินต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
แม้การดาวน์โหลดแอปกู้เงินจะเป็นเรื่องง่าย แต่หลายคนเมื่อดาวน์โหลดแอปกู้เงินแล้วกลับเจอปัญหาต่าง ๆ มากมาย ในหัวข้อนี้จะมาแนะนำให้คุณเตรียมความพร้อมก่อนดาวน์โหลดแอปกู้เงิน รายละเอียดมีดังนี้
• ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ : เนื่องจากมีแอปเงินกู้ออนไลน์ผิดกฎหมายเกิดขึ้นจำนวนมาก ก่อนดาวน์โหลดแอปทุกครั้งจึงควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการด้วยการตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อจากธนาคารแห่งประเทศไทย
• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านช่องทางที่น่าเชื่อถือ :ดาวน์โหลดแอปกู้เงินผ่าน App Store หรือ Play Store หลีกเลี่ยงการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ส่งมาเป็นลิงก์ผ่านทาง Line หรือ Messenger
• เตรียมเอกสารสมัครสินเชื่อ : เช่น บัตรประชาชนตัวจริง, เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้, หน้าสมุดบัญชีธนาคารสำหรับใช้รับเงิน
• ตรวจสอบเงื่อนไขสินเชื่อที่ต้องการสมัคร : สินเชื่อของสถาบันการเงินแต่ละแห่งกำหนดเงื่อนไขที่แตกต่างกัน เช่น รายได้ของผู้สมัคร, อายุของผู้สมัคร รวมไปถึงหลักประกัน ทำให้ต้องตรวจสอบว่าเรามีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขของสถาบันการเงินแห่งนั้นหรือไม่
• ตรวจสอบลักษณะของผลิตภัณฑ์สินเชื่อ : ส่วนใหญ่แล้วสินเชื่อบนแอปกู้เงินจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลรูปแบบต่าง ๆ เช่น สินเชื่อเงินก้อน หรือสินเชื่อบัตรกดเงินสด โดยสินเชื่อแต่ละประเภทจะมีวัตถุประสงค์การใช้วงเงินที่แตกต่างกันออกไป โดยสินเชื่อเงินก้อนเหมาะกับผู้ต้องการใช้เงินฉุกเฉินจำนวนมาก ในขณะที่สินเชื่อบัตรกดเงินสด เหมาะกับผู้ต้องการใช้เงินสดเป็นครั้งคราว
แอปกู้เงินใช้เวลาในการอนุมัตินานแค่ไหน?
แอปกู้เงินถูกกฎหมายส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาพิจารณาสินเชื่อค่อนข้างไว โดยมีตั้งแต่ใช้เวลาอนุมัติเพียงแค่ 5 วินาที ไปจนถึงภายใน 3 วันทำการ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากแอปเงินกู้ถูกกฎหมายได้นำเทคโนโลยีเข้ามาร่วมพิจารณาสินเชื่อ อย่างไรก็ตาม หากเอกสารประกอบการสมัครไม่สมบูรณ์ ระยะเวลาการพิจารณาสินเชื่อในแอพกู้เงินก็อาจล่าช้าออกไปได้
แอปกู้เงิน ตัวช่วยแก้ปัญหาสภาพคล่อง ในยามฉุกเฉิน
แอปกู้เงินเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยแก้ไขปัญหาสภาพคล่องได้เป็นอย่างดี ด้วยจุดเด่นที่อนุมัติไว และใช้เอกสารประกอบการสมัครไม่มาก แต่ก่อนตัดสินใจสมัครสินเชื่อกับแอปกู้เงินควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และไม่สมัครสินเชื่อกับแอปกู้เงินที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสมัคร
หากต้องการยืมเงินด่วนตอนนี้* สินเชื่อออนไลน์ Promise (พรอมิส) พร้อมช่วยเหลือคุณในยามฉุกเฉิน ด้วยบริการสินเชื่อเงินก้อน อนุมัติไวภายใน 1 ชั่วโมง* ให้ทุกแผนการเงินของคุณลื่นไหล ไม่มีสะดุด
