ททท. ชวนสุขทันทีที่เที่ยวไทยกับเซเว่น อีเลฟเว่น เที่ยวเมืองไทย ใกล้ไกล อยู่ที่ไหนก็เที่ยวได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี เชิญชวนเที่ยวเมืองไทย เที่ยวใกล้ เที่ยวง่าย อยู่ที่ไหนก็เที่ยวได้ สัมผัสเสน่ห์ไทยไปด้วยกันในเทศกาลหยุดยาวนี้ เตรียมพบกับ 15 ภาพแหล่งท่องเที่ยวจาก 5 ภูมิภาคทั่วไทยบนฉลากขวดน้ำดื่ม 7Select พร้อมเชิญชวนทุกคนมาร่วมโหลดภาพ E-Wallpaper แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของประเทศไทยผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven พร้อมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจาก ททท. เพื่อเตรียมตัวออกเดินทางตามรอยทั่วประเทศไทย

นางสาวฐาปนีย์  เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท.
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง ททท. กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ เซเว่น อีเลฟเว่น ในครั้งนี้ จะช่วยทำให้เกิดการเชื่อมโยงเรื่องราวการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และเสน่ห์ของไทย เพื่อนำไปสู่การสร้างประสบการณ์ที่ดีของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผ่านการนำเสนอภาพแหล่งท่องเที่ยวจาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทยบนช่องทางสินค้าและบริการของเซเว่น อีเลฟเว่น ทั้งขวดน้ำดื่ม 7Select และแอปพลิเคชัน 7-Eleven ซึ่งจะช่วยสร้างการรับรู้ถึงความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวไทยแก่นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว และยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยในมิติใหม่ ที่ทันสมัย เข้าถึงง่าย และเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตจริงของนักท่องเที่ยว ผ่าน Touchpoint ที่สำคัญอย่างเซเว่น อีเลฟเว่น ที่มีเครือข่ายร้านค้าที่แข็งแกร่ง รวมถึงช่องทางออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้ในทุกพื้นที่

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์
นอกจากนี้ ด้วยจำนวนร้านค้าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย และพนักงานของเซเว่น อีเลฟเว่น ที่พร้อมจะอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ จึงเป็น Touchpoint สำคัญที่จะช่วยสร้างภาพลักษณ์การเป็นเจ้าบ้านที่ดีของคนไทยและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับโครงการ Trusted Thailand ของ ททท. ที่มุ่งยกระดับความปลอดภัยของการเดินทางท่องเที่ยวไทย สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ความพร้อมของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยในระดับนานาชาติ

ด้าน นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวถึง ความพร้อมของร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้ ซึ่งเป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงระดับโลก ไม่ว่าจะจุดหมายปลายทางจะอยู่ใกล้ไกลแค่ไหน ก็สามารถเที่ยวไทยได้อย่างอุ่นใจ เพราะร้านเซเว่น อีเลฟเว่น กว่า 15,000 สาขา ตั้งอยู่กระจายทั่วทุกพื้นที่ทุกชุมชนคอยอำนวยความสะดวกให้ทุกคน

“ร้านเซเว่นฯ พร้อมดูแลนักท่องเที่ยวทุกคน มีสินค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาหารพร้อมทานที่ตอบโจทย์ความชอบทุกประเภท สิ่งของจำเป็นสำหรับการเดินทางที่คัดสรรมาแล้วให้เหมาะกับการใช้งานและความต้องการของลูกค้า ที่สำคัญคือสินค้าคุณภาพ ราคามาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีพนักงานที่ถูกเทรนมาเป็นอย่างดีพร้อมให้บริการด้วยรอยยิ้ม และคอยให้ความช่วยเหลือดูแลตลอด 24 ชั่วโมง จึงอยากจะชวนคนไทยเที่ยวเมืองไทย สุขใจใกล้ๆบ้าน”
นายยุทธศักดิ์ ยังเสริมอีกด้วยว่า ในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้น ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จะเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของคนไทยในการสร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มาเยือน สร้างประสบการณ์ที่ดีได้ง่ายๆ สัมผัสเสน่ห์ความเป็นไทยทั้งอาหารไทยหลากหลาย ได้อิ่มท้อง อิ่มใจ ได้รับบริการที่เปี่ยมไปด้วยความเอาใจใส่ และรอยยิ้มอันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย เป็นที่พึ่งให้นักท่องเที่ยวยามฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกเอาเปรียบเพราะมีมาตรฐานสินค้า บริการ ราคาเดียวกัน นอกจากนี้ยังเป็นที่รวมของฝากของดีจากท้องถิ่นต่างๆ ของเมืองไทย ที่เซเว่น อีเลฟเว่น ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้นำสินค้า OTOP จากชุมชนเข้ามาวางจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวเลือกอุดหนุน เปิดโอกาสขยายตลาดกระจายรายได้สู่ชุมชน เป็นอีกจุดเช็คอินที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ทำให้ต่างชาติกลับมาเที่ยวเมืองไทยอีกครั้ง

สำหรับโครงการ “ททท. ชวนสุขทันทีที่เที่ยวไทยไปกับ 7-Eleven” ประกอบด้วย การนำเสนอภาพแหล่งท่องเที่ยวไทย 15 แห่ง จาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทยบนฉลากขวดน้ำดื่ม 7Select ประเภท น้ำแร่ธรรมชาติและน้ำดื่ม อาทิ หมู่เกาะรัง จังหวัดตราด, ทะเลแหวก จังหวัดกระบี่, ภูทอก จังหวัดเลย, เขาช้างเผือก จังหวัดกาญจนบุรี และดอยเสมอดาว จังหวัดน่าน ซึ่งจะเริ่มวางจำหน่ายในเดือนเมษายน - ธันวาคม 2569 พร้อมเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจร่วมดาวน์โหลดภาพถ่ายสำหรับ E-Wallpaper และข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวไทยผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven นอกจากนี้ พบกับจุดเช็คอินใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวจาก 7-Eleven Art Gallery ที่เปลี่ยนร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เป็น Art Gallery ด้วยสตรีทอาร์ทผลงานศิลปะที่สะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชนและจังหวัด อาทิ 7-Eleven X ขัวศิลปะ บริเวณร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาหอนาฬิกา และสาขาชุมชนห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย พร้อมกันนี้เตรียมพบกับ อนุสาร อ.ส.ท. ในช่องทางจำหน่ายของเซเว่น อีเลฟเว่น และความร่วมมือในการสร้างสรรค์สิทธิประโยชน์ร่วมกันระหว่างสมาชิก All member และ อ.ส.ท. Club

