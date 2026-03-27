กรมพัฒนาธุรกิจฯ จัดงาน “ยิ้มแย้ม Market : ช้อปละมุน ชิมละไม” รวมสินค้าชุมชนเด่น กว่า 100 บูธ สร้างโอกาสผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงตลาด เร่งเครื่องเศรษฐกิจฐานราก พร้อมกระตุ้นกำลังซื้อปลายไตรมาสแรก

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เปิดพื้นที่ทางการตลาดให้ผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศ ผ่านงาน “ยิ้มแย้ม Market : ช้อปละมุน ชิมละไม” รวมสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ประกอบการท้องถิ่นไทยกว่า 100 บูธ มาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโดยตรงถึงผู้บริโภค หวังกระตุ้นกำลังซื้อและเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ธุรกิจชุมชน โอกาสขอเชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนสินค้าไทย ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2569 @ เซ็นทรัลเวสต์เกต จ.นนทบุรี
นายสถาพร ร่วมนาพะยา รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ได้รับมอบหมายจาก นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้เป็นประธานเปิดงาน “ยิ้มแย้ม Market : ช้อปละมุน ชิมละไม” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2569 ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกส จ.นนทบุรี ปัจจุบัน ผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการชุมชนต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้าน ทั้งการแข่งขันทางการค้าที่สูงขึ้น วิกฤตผลกระทบสถานการณ์พลังงานโลก พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการเข้ามาของสินค้าและบริการราคาถูกจากต่างประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และพยายามมองหาตลาดใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้า แม้จะมีศักยภาพในการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและอัตลักษณ์ที่โดดเด่น แต่ยังขาดโอกาสและพื้นที่ในการนำเสนอสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภค
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงจัดงาน “ยิ้มแย้ม Market : ช้อปละมุน ชิมละไม” เพื่อเปิดเวทีทางการตลาดให้ผู้ประกอบการรายย่อยจากทั่วประเทศนำสินค้ามาจำหน่ายโดยตรงถึงผู้บริโภค โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ คัดสรรสินค้าคุณภาพดีที่มีความโดดเด่นและตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ของตกแต่งบ้าน และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ มารวมไว้ในงานเดียวให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้า
“การจัดงานในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการรายย่อยเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีสร้างประสบการณ์ด้านการตลาด สร้างการรับรู้สินค้า และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในระยะยาว อีกทั้งยังช่วยเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค ภายใต้แนวคิดตลาดแห่งรอยยิ้มที่สร้างความประทับใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คาดว่างานดังกล่าวจะช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการรายย่อย เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก และช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค โดยคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท” รองอธิบดีสถาพร กล่าวสรุป
โอกาสนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วม “ช้อปและชิม” สินค้าคุณภาพดีจากผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศ ได้ที่งาน“ยิ้มแย้ม Market : ช้อปละมุน ชิมละไม” ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2569 ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต จ.นนทบุรี หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร.0 2547 4445 Call Center 1570 และเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th
