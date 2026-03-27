กบน.หนุนรถบรรทุกขนาดใหญ่-ภาคอุตสาหกรรมใช้ดีเซล B20 ถูกกว่า B7 ลิตรละ 5 บาท เริ่มส่งให้สัปดาห์หน้า

กบน.สนองนโยบายรัฐบาล ส่งเสริมการใช้ดีเซล B20 เพื่อบรรเทาภาระต้นทุนภาคการผลิต โดยกำหนดราคาจำหน่ายต่ำกว่าน้ำมันดีเซล B7 ถึง 5 บาทต่อลิตร มุ่งเป้าช่วยกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มขนส่ง พร้อมประสานผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่เร่งผลิตและกระจายสู่สถานีบริการภายในสัปดาห์หน้า
วันที่ 26 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติเห็นชอบแนวทางรัฐบาลในการเร่งขยายผลการใช้ดีเซล B20 ตามนโยบายเร่งด่วนในการบริหารจัดการโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อลดผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ โดยล่าสุด กบน.ได้เห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล B20 ให้เป็น "น้ำมันทางเลือกราคาประหยัด" สำหรับผู้ประกอบการ
โดยการส่งเสริมการใช้ B20 ได้เพิ่มส่วนต่างราคาที่จูงใจ โดยมีส่วนต่างถูกกว่าน้ำมันดีเซล B7 ถึง 5 บาทต่อลิตร ช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนเชื้อเพลิงได้ทันที เน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก อาทิ กลุ่มรถบรรทุกขนส่งขนาดใหญ่ และเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม เป็นต้น
ขณะนี้ ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ ทั้ง ปตท. บางจาก และเชลล์ กำลังเร่งกระบวนการผลิตและเตรียมความพร้อมด้านคลังน้ำมันเพื่อให้สามารถกระจายน้ำมัน B20 ให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ภายในสัปดาห์หน้า
ซึ่งการส่งเสริมการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการในภาวะน้ำมันแพง แต่ยังเป็นการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศ และสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวตามนโยบายของรัฐบาล
ส่วนการผลิต B100 นั้นยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากยังขาดเมทานอล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการผลิตไบโอดีเซล ดังนั้นในช่วงแรก การผลิตและจำหน่ายอาจจะยังมีปริมาณที่จำกัด ซึ่งผู้ประกอบการจะได้เร่งแก้ปัญหาและผลิตไบโอดีเซลให้มากขึ้นตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่งต่อไป