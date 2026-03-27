ทล.-วสท.ลงพื้นที่"พระราม 2" เช็กขั้นตอนปฏิบัติงานก่อสร้าง M82 เข้มมาตรการปลอดภัยสูงสุด

กรมทางหลวง จับมือ วสท. ลงพื้นที่ถนนพระราม 2 เช็กโครงการก่อสร้าง M82 ตรวจเข้มขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมาตรการความปลอดภัย ย้ำแผนปิดจราจรช่วงติดตั้ง Segment ต้องกระทบประชาชนน้อยที่สุด
วันที่ 27 มีนาคม 2569 นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ เอนก ศิริพานิชกร นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบความปลอดภัยโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 (M82) สายทางยกระดับบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย – บ้านแพ้ว เพื่อตรวจติดตามการทำงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการระหว่างกรมทางหลวง และ วสท. เมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา โดยนำองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญมาบูรณาการร่วมกับการบริหารงานทาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและให้คำปรึกษา แนะนำในเชิงวิชาการต่อวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานก่อสร้าง ให้มีความปลอดภัยสูงสุดและเป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม
โดยในวันนี้ คณะผู้บริหารกรมทางหลวง และทีม วสท. ได้ร่วมประชุมกัน ณ ศูนย์บริหารการจราจรระหว่างก่อสร้างโครงการ (กม.27) เพื่อวางมาตรการเข้มงวดในการกำกับ ควบคุมความปลอดภัยในการก่อสร้าง รวมถึงติดตามการวางแผนความปลอดภัยในการบริหารและจัดการจราจร ให้มีความรัดกุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในทุกมิติ ทั้งด้านความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ยกติดตั้งชิ้นส่วน (Launching Gantry หรือ LG) ความครบถ้วนของการทดสอบหรือใบรับรองการทดสอบอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ตลอดจนกระบวนการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะในช่วงการยกติดตั้งคานคอนกรีต (Segment) รวมทั้งแผนการจัดการจราจรและอำนวยความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง การสื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่องการปรับผังการเบี่ยงจราจรที่ต้องชัดเจน และแจ้งให้ผู้ใช้ทางทราบเป็นการล่วงหน้า
หลังการประชุม ได้ร่วมลงพื้นที่บริเวณโครงการก่อสร้าง M82 ตอน 4 และ ตอน 7 ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างส่วนงานสำคัญที่ต้องควบคุมความเสี่ยงอย่างเข้มงวด เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานจริง ทั้งในเรื่องความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่รวมถึงเครื่องจักรหลัก ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการติดตั้งชิ้นส่วนสะพาน และการดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ทำงานบนทางยกระดับ เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง โดยได้ย้ำและกำชับให้ผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัย 5 มิติอย่างเคร่งครัด
สำหรับการบริหารจัดการจราจรบนถนนพระราม 2 ปัจจุบันกรมทางหลวงได้จำกัดพื้นที่การทำงานเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน โดยมีการปรับเบี่ยงการจราจรช่องทางหลักเพียง 2 จุดเท่านั้น คือ ตอน 4 (ช่วงโฮมโปรมหาชัย) และ ตอน 7 (ช่วงก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน) โดยคาดว่าการดำเนินงานในทั้ง 2 ตอนจะแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป กรมทางหลวงจะเริ่มแผนบริหารจราจรของโครงการฯ ตอน 7 บริเวณช่องทางหลักให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง ดังนี้
- ช่วงกลางวัน (05.00 – 20.00 น.) จะมีการปรับเบี่ยงจราจรสลับไปวิ่งในฝั่งที่ไม่มีงานก่อสร้างเป็นการชั่วคราวระหว่างการติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างสะพาน โดยยังคงรักษากระแสการจราจรบนทางหลัก (Mainline) ให้สามารถผ่านได้ทิศทางละ 2 ช่องจราจร เพื่อให้การระบายรถเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
-ช่วงกลางคืน (20.00 – 05.00 น.) จะทำการปิดการจราจรช่องทางหลัก (Mainline) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและคืบหน้าตามแผน ภายใต้การดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
สำหรับช่องทางขนาน (Frontage Road) เปิดให้ใช้งานตามปกติทิศทางละ 2 ช่องจราจร ตลอด 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้อธิบดีกรมทางหลวงยังได้สั่งการและเน้นย้ำถึงนโยบายอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ ว่า กรมทางหลวงจะหยุดกิจกรรมการก่อสร้างทั้งหมดและคืนผิวจราจร 100% บนถนนพระราม 2 เพื่อรองรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยสูงสุดในระหว่างช่วงวันที่ 10 – 16 เมษายน 2569
โดนขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด วางแผนการเดินทางล่วงหน้าและพิจารณาใช้เส้นทางเลี่ยง