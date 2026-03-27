น้ำมันพุ่งไม่หยุด!บางกอกแอร์เวย์ส ปรับขึ้นค่าตั๋ว ในประเทศ 15-20% เริ่ม 1 เม.ย.

“บางกอกแอร์เวย์ส”สู้ต้นทุนน้ำมันพุ่งไม่ไหว จ่อขึ้นค่าตั๋ว ในประเทศ 15-20% เริ่ม 1 เม.ย.นี้ เผยยังไม่เกินเพดานกำหนด พร้อมประเมินสถานการณ์หวั่นตะวันออกกลางลากยาว ต้องปรับแผนปี 69
นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง ส่งผลกระทบทำให้ราคาน้ำมันเครื่องบิน (Jet Fuel) ปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนก.พ.ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีต้นทุนค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นประมาณ 20% โดยบริษัทฯได้มีการป้องกันความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันล่วงหน้า (hedging) สำหรับปี 2569 ไว้ที่ประมาณ 30% ในราคาเฉลี่ยประมาณ 80-90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ 170 ถึง 180 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จึงต้องใช้กลไก การปรับขึ้นค่าโดยสารบางส่วน และปรับราคาผ่านค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Surcharge) เพื่อเข้ามาช่วยสะท้อนต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ตามความเหมาะสม
โดยจากการพิจารณา จะมีการปรับขึ้นค่าโดยสาร ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2569 ในบางเส้นทางที่ยังสามารถปรับได้ เช่น กรุงเทพฯ-สมุย เที่ยวบินเช้า ที่มีราคาถูกพิเศษ เฉลี่ยประมาณ 2,000 บาทต่อที่นั่ง อาจจะขอปรับขึ้นประมาณ 15-20% รวมถึง เชียงใหม่,ภูเก็ต เป็นต้น แต่ราคาตั๋วโดยสารภายในประเทศมีเพดานขั้นสูงที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท. กำหนด คงเกินจากเพดานกำหนดไม่ได้ ส่วน Fuel Surcharge จะปรับขึ้นในเส้นทางระหว่างประเทศ ประมาณ 40-50 เหรียญ เช่น มัลดีฟส์ หรือกัมพูชา อย่างไรก็ตาม การปรับค่าโดยสารขึ้นไปมาก ก็มีผลต่อการตัดสินใจของผู้โดยสาร ดังนั้นต้องพิจารณาหลายๆ ปัจจัยประกอบกัน
โดยปี 2568 บริษัทฯ ใช้ปริมาณน้ำมันที่ 850,000 บาร์เรล มีค่าใช้จ่ายน้ำมันประมาณ 16% แต่จากสถานการณ์ตะวันออกกลาง ซึ่งคาดหวังว่าสถานการณ์ จะคลี่คลาย ปัจจุบันราคาน้ำมันยังผันผวนไม่นิ่ง และหาก 2-3 เดือนเหตุการณ์ยังไม่ยุติ ราคาน้ำมันพุ่งไปไม่หยุด ก็ต้องมีการปรับกลยุทธ์กันใหม่ จะมีการประเมินสถานการณ์ ทุก 1-2 สัปดาห์
สำหรับ สมาคมสายการบินแห่งประเทศไทย (Airlines Association of Thailand: AAT) ซึ่งมีสายการบินฯ เป็นสมาชิกด้วย ได้เสนอเรื่องไปที่กระทรวงการคลัง เสือกให้พิจารณาลดภาษีสรรพสามิตนิดน้ำมันเครื่องบิน (Excise Tax) ลงจากปัจจุบันที่ 5 บาท ต่อลิตร หรือยกเว้นการจัดเก็บภาษีเป็นการชั่วคราวเหมือนช่วงโควิดซึ่งกรมสรรพสามิตเคยลดให้เหลือที่ 20 สตางค์ต่อลิตรเพื่อช่วยลดภาระต้นทุนในปัจจุบัน นอกจากนี้ก็ยังเสนอขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลดค่าบริการต่างๆ ทั้งภายในสนามบินและที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยลดต้นทุนในขณะนี้
นายพุฒิพงศ์ กล่าวว่า สำหรับยอดจองตั๋วโดยสารเดือนเม.ย.69 ยังถือว่าดี แต่เป็นการขายตั๋วไปก่อนที่จะเกิดสถานการณ์ ส่วนเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2569 จะพยายามรักษาเป้าหมายรายได้ และกำไรไม่ให้ต่ำลงจากปี 2568 โดยเบื้องต้นจะมีการประเมินสถานการณ์และเน้นการบินเส้นทางที่ทำกำไรอาจจะมีการลดความทีหรือรถการบินบางเส้นทางตามความเหมาะสมของสถานการณ์