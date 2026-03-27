จากไร่สู่โลก! พาณิชย์เปิดเวที Agri Plus Award 2026 เฟ้นหาสุดยอดสินค้าเกษตรนวัตกรรม พร้อมผลักดันสู่ตลาดสากล

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเวทีการประกวด Agri Plus Award 2026 เฟ้นหาสุดยอดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดโลก ชิงถ้วยพระราชทานอันทรงเกียรติจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดโอกาสให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศได้โชว์ไอเดีย พลิกโฉมสินค้าเกษตรไทยให้ก้าวไกลระดับสากล โดยในปีนี้ กรมฯ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ (ดร. กิริฎา เภาพิจิตร) ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และเป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU ระหว่างกรมการค้าต่างประเทศและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมปั้น SMEs สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย ก้าวไกลสู่อินเตอร์
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยหลังการจัดงานเปิดตัวการประกวด Agri Plus Award 2026 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2569 ว่ากรมฯ ดำเนินโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล หรือการประกวด “Agri Plus Award 2026 โดยในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด 3 ประเภท ได้แก่ (1) Food Innovation (กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร) (2) Lifestyle Innovation (กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร) และ (3) Rising Star (กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการรุ่นใหม่) โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Thailand’s Agri Inno Wave” สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย คลื่นลูกใหม่บุกตลาดโลก ซึ่งเป็นคลื่นแห่งนวัตกรรมในภาคการเกษตรของไทยที่ยกระดับสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยมุ่งสู่ตลาดสากล ด้วยการบูรณาการห่วงโซ่คุณค่าแบบครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลก
แนวคิดของการจัดประกวด Agri Plus Award 2026 ปีนี้ สืบเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยมีรากฐานด้านการเกษตรที่เข้มแข็งมาอย่างยาวนาน ภาคเกษตรกรรมไม่ได้เป็นเพียงภาคการผลิตที่สำคัญของประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นรากฐานของความมั่นคงทางอาหาร เศรษฐกิจฐานราก และวิถีชีวิตของประชาชนจำนวนมาก อย่างไรก็ตามโลก
ในปัจจุบันกำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทั้งความท้าทายด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics)
การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ AI ทำให้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในระดับโลกกำลังมุ่งไปสู่รูปแบบใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากขึ้น ตลอดจนพฤติกรรมผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้กำลังผลักดันให้สินค้าเกษตรของไทยต้องปรับตัวจากสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ไปสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง (High Value Agricultural Products) ที่มีนวัตกรรม เทคโนโลยี และ
องค์ความรู้เป็นตัวขับเคลื่อน เน้นการผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตรขั้นต้นให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีความหลากหลาย ใช้กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ในการผลิตสินค้า อันจะนำไปสู่การสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ และส่งเสริมให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียง “ครัวของโลก” อีกต่อไป แต่กำลังก้าวสู่บทบาทใหม่ในฐานะ “ผู้สร้างสรรค์สินค้าเกษตรนวัตกรรมของโลก” โดยคลื่นลูกใหม่ของสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพสูง ผนวกกับพลังของนวัตกรรม จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ผลักดันสินค้าเกษตรไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีโลกได้อย่างยั่งยืน โครงการ Agri Plus Award 2026 จึงเป็นเวทีสำคัญในการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้นวัตกรรม และยกระดับสินค้าเกษตรไทยให้สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เกษตรกร นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ มาสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดสินค้าเกษตรนวัตกรรม หรือ Agri Plus Award 2026 ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีในการก้าวสู่การพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ทั้งในด้านการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า การนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์และโอกาสพิเศษในการต่อยอดธุรกิจมากมาย อาทิ การเข้าร่วมค่ายพัฒนาศักยภาพ (Bootcamp) ภายใต้ความร่วมมือ (MOU) กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งระดมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรนวัตกรรมมาร่วมถ่ายทอดทักษะรอบด้าน ทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยี การบริหารธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนการเปิดประตูสู่เครือข่ายความร่วมมือและโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ ทั้งในประเทศและระดับสากล ผ่านการร่วมจัดแสดงและขยายตลาดสินค้าในงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ อาทิ งาน Agri Plus Expo 2026 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
งาน Thaifex Anuga Asia 2026 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี งาน Inter Health Expo 2026 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน งาน Food and Hospitality Asia 2026 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ งาน Foodex Saudi 2026 ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และงาน Beauty World Middle East 2026 ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นอกจากนี้ ยังมีโอกาสเข้าร่วมรายการโทรทัศน์ “Agrithon by ARDA” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่องไทยรัฐ TV 32
อีกด้วย ขณะเดียวกัน โครงการยังมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะแหล่งผลิตสินค้าเกษตรนวัตกรรมคุณภาพระดับโลก และยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคเกษตรไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Agri Plus Award 2026 ได้ตั้งแต่ วันนี้ - 17 เมษายน 2569 โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th หรือ Facebook : กรมการค้าต่างประเทศ/Institute for Agricultural Product Innovation หรือโทร. 0-2547-4744