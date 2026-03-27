ศึกชิงปธ.ส.อ.ท.ระอุ! “ชนะ ภูมี”ถอนตัว ส่งไม้ต่อ “พิมพ์ใจ ลี้อิสระนูกูล”เข้าแข่งแทน

“ชนะ ภูมี”ถอนตัวชิงปธ.ส.อ.ท.คนใหม่แล้ว
เหตุถูกบิดเบือนข้อมูลจนส่งผลกระทบชื่อเสียงองค์กรSCG ชี้การถอนตัวไม่ใช่ยอมรับข้อกล่าวหาต่างๆ แต่ส่ง “พิมพ์ใจ ลี้อิสระนูกูล” จากกลุ่มสิทธิผล ชิงตำแหน่งผู้นำ ส.อ.ท. ท้าแข่งกับ “อภิชิต ประสพรัตน์”
นายชนะ ภูมี รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ประธานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน และที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) ได้ประกาศถอนตัวจากการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อชิงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)คนใหม่ หลังพบว่ากระบวนการแข่งขันไม่ได้ดำเนินไปบนพื้นฐานของความสร้างสรรค์ และข้อเสนอเชิงนโยบาย แต่กลับมีการบิดเบือนข้อมูล ใส่ร้าย และลดทอนความน่าเชื่อถือที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะการพาดพิงไปถึงองค์กร (SCG)ที่เคารพและผูกพัน จนมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในวงกว้าง ซึ่งตนยอมรับไม่ได้
แม้จะได้รับเลือกตั้ง ความขัดแย้งในลักษณะดังกล่าวก็มีแนวโน้มจะดำเนินต่อไป ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสภาอุตสาหกรรมและสมาชิกโดยรวม ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงได้ตัดสินใจขอถอนตัวจากการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง และขอยืนยันว่า การตัดสินใจถอนตัวในครั้งนี้ มิได้เกิดจากการยอมรับข้อกล่าวหาใดๆ แต่เป็นการตัดสินใจบนหลักการ เพื่อปกป้ององค์กร และไม่ให้สถานการณ์ความขัดแย้งส่งผลกระทบต่อส่วนรวมมากยิ่งขึ้นแต่จะยังคงยืนยันเจตนารมณ์ในการทำงานเพื่อส่วนรวม และจะเดินหน้าสร้างประโยชน์ให้กับประเทศในรูปแบบอื่นต่อไป
“ ผมตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรม ด้วยความตั้งใจที่จะนำประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดชีวิตการทำงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะ SMEs ให้ก้าวผ่านวิกฤตและ เติบโตต่อไปได้อย่างสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผมพบว่ากระบวนการแข่งขันไม่ได้ดำเนินไป บนพื้นฐานของความสร้างสรรค์ และข้อเสนอเชิงนโยบาย แต่กลับมีการบิดเบือนข้อมูล ใส่ร้าย และลดทอนความน่าเชื่อถือ ซึ่งยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพาดพิงไปถึงองค์กรที่ผมเคารพและผูกพัน จนมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในวงกว้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่อาจยอมรับได้”
ทั้งนี้ นายชนะ ขอแรงสนับสนุนจากสมาชิกส.อ.ท.สนับสนุนให้นางพิมพ์ใจ ลี้อิสระนูกูล จากกลุ่มสิทธิผล รองประธาน ส.อ.ท. และประธานสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์ เข้ามาชิงตำแหน่งประธานส.อ.ท.คนใหม่แทน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความสามารถ มีความเหมาะสม เพื่อสานต่อการดำเนินนโยบาย ที่ร่วมกันวางกรอบและผลักดันในช่วงที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้ SMEs ผ่านพ้นวิกฤตและเติบโตอย่างเป็นรูปธรรม และเปลี่ยน ส.อ.ท. ไปสู่ยุคที่รุ่งเรือง
สำหรับแคนดิเดตผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานส.อ.ท.คนใหม่ ที่ได้รับแรงสนับสนุนที่มีฐานเสียงจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดและSMEs คือ นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. ประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท บีสไพพ์ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด
โดยก่อนหน้านี้นายชนะโดนโจมตีอย่างหนัก มีการพาดพิงถึงองค์กรขนาดใหญ่ในประเด็นการขอให้คู่ค้าสมัครสมาชิกสนับสนุนค่าสมาชิกและกำหนดตัวแทนใช้สิทธิ์ เป็นต้น