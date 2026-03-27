ลองฌองป์เปิดตัว “La Plage Longchamp” บีชคลับสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ The Surin Phuket เพื่อเฉลิมฉลองคอลเลคชั่น Summer 2026 ‘Catch the Parisian Wave’

ลองฌองป์ (Longchamp) ถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งฤดูร้อนผ่าน “ลา ปลาจ ลองฌองป์ (La Plage Longchamp)” บีชคลับสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ The Surin Phuket ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 6 เมษายน 2569 หนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญของโปรเจกต์ระดับโลกที่เมซงนำเสนอผ่าน Beach Takeover และป๊อปอัพในเมืองชายทะเลทั่วโลก
โดยได้รับแรงบันดาลใจจากคอลเลคชั่น Summer 2026 “Catch the Parisian Wave” ซึ่งถ่ายทอดเสน่ห์ของฤดูร้อนผ่านความงดงามของท้องทะเล เกลียวคลื่น และแสงแดดอันสดใส พร้อมสีสันที่สะท้อนบรรยากาศช่วงพระอาทิตย์ตก อาทิ สีชมพูอมส้ม สีฟ้าลากูน และสีเขียวมิ้นต์ สื่อถึงพลัง ความสดใส และอิสระในแบบฉบับปารีเซียง
La Plage Longchamp ณ The Surin Phuket ถูกออกแบบให้เป็นประสบการณ์ริมทะเลในรูปแบบใหม่ ที่เปิดให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสโลกของลองฌองป์ในมิติใหม่ ผสานความสง่างามแบบปารีสเข้ากับไลฟ์สไตล์ริมทะเลและวัฒนธรรมเซิร์ฟ ผ่านองค์ประกอบที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ผ้าใบลายทาง อุปกรณ์ชายหาด และบรรยากาศที่เชื้อเชิญให้ดื่มด่ำกับช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนอย่างมีสไตล์
ภายในพื้นที่ยังมีป๊อปอัพที่นำเสนอไอเท็มเด่นจากคอลเลคชั่น Summer 2026 รวมถึง “Le Pliage Du Monde Phuket” กระเป๋าเดินทางรุ่นพิเศษที่ออกแบบขึ้นเพื่อประเทศไทยโดยเฉพาะ ถ่ายทอดแนวคิดเรื่องการเดินทางและแรงบันดาลใจจากจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ผ่านดีไซน์ที่ผสานฟังก์ชันเข้ากับความร่วมสมัยได้อย่างลงตัว
ในโอกาสนี้ ลองฌองป์ได้ต้อนรับแขกคนพิเศษกว่า 27 คนจาก 11 ประเทศทั่วเอเชีย ได้แก่ จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน เกาหลี และประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2569 เพื่อร่วมสัมผัสบรรยากาศของ La Plage Longchamp อย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การใช้เวลาพักผ่อนริมชายหาด ไปจนถึงการเดินทางทางเรือสู่เกาะใกล้เคียง เพื่อสัมผัสเสน่ห์ของวิถีชีวิตริมทะเลและวัฒนธรรมของเกาะ ถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งฤดูร้อนที่ผสานความอิสระ ความสนุกสนาน และความสง่างามในแบบปารีเซียง
มินนี่–ภัณฑิรา พิพิธยากร, แยม–มทิรา ตันติประสุต, ใบปอ–ธิติยา จิระพรศิลป์ และ แฟรี่–กิรณา พิพิธยากร มาร่วมเผยลุคจากคอลเลคชั่น Summer 2026 ถ่ายทอดจิตวิญญาณของฤดูกาลผ่านสไตล์ที่สะท้อนความสดใส ความเคลื่อนไหว และความร่วมสมัยของลองฌองป์ ภายใต้บรรยากาศริมทะเลที่เปี่ยมด้วยพลังและเสน่ห์ในแบบฉบับปารีเซียง
