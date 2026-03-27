น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง จัดทัพกองเชียร์ให้กำลังใจทัพช้างศึก พิชิตถ้วยเอเชีย 31 มี.ค.นี้

เพราะนัดนี้คือศึกสำคัญ ชัยชนะคือทางเลือกเดียวของทัพช้างศึก น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ไม่รอช้า จัดแคมเปญใหญ่ "เชียร์ช้างศึก ฝ่าด่านพิชิตถ้วยเอเชีย" รวมพลังคอบอลชาวไทยทั่วประเทศ ส่งเสียงเชียร์ทัพช้างศึกทีมชาติไทยลุยนัดชี้ชะตาในศึก “AFC Asian Cup 2027 รอบคัดเลือกรอบสาม” พบ เติร์กเมนิสถาน วันที่ 31 มีนาคม 2569 กับคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ดึง “นิกกี้ - ณฉัตร จันทพันธ์” “แจ็ค - เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์ หรือ แจ็ค แฟนฉัน” “ลีซอ - ธีรเทพ วิโนทัย” พร้อมด้วย “จีโน่ เดอะ สแน็ค” บุกเข้าแคมป์เก็บตัวทีมชาติไทยร่วมพูดคุยแบบเจาะทุกประเด็นกับช้างศึกแบบยกทีมให้คอบอลได้ชมก่อนเกมนัดสำคัญ 26 มีนาคมนี้ที่ช่อง Youtube Nickynachat
คอบอลชาวไทยเตรียมเฮ เมื่อน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง นำ 4 หนุ่มอย่าง นิกกี้ – ณฉัตร จันทพันธ์ พิธีกรหนุ่มตัวตึงมากความสามารถ พร้อมด้วย แจ็ค แฟนฉัน เพื่อนซี้คอบอลสายฮา และตำนานช้างศึกอย่าง ลีซอ – ธีรเทพ วิโนทัย ผู้ผ่านสนามมาโชกโชน ร่วมกันเปิดบทสนทนาสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับทัพช้างศึก นำทัพโดยกัปตัน เจ – ชนาธิป สรงกระสินธ์, อุ้ม – ธีราทร บุญมาทัน, ต้น – นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม และ ตัง – สารัช อยู่เย็น พร้อมด้วยแก๊งช้างศึกสายเลือดใหม่ ไม่ว่าจะเป็น จูด ซุ่นทรัพย์-เบลล์, นิโคลัส มิคเกลสัน, โจนาธาน เข็มดี, ยศกร บูรพา, และ อนันต์ ยอดสังวาลย์ ผ่านรายการ "Nicky Nachat Podcast กับ EP พิเศษ เชียร์ช้างศึก ฝ่าด่านพิชิตถ้วยเอเชีย" พูดคุยแบบเจาะลึกทุกประเด็น พร้อมวิธีเอาชนะเติร์กฯ เพื่อผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชีย 2027 ต่อด้วยชาเลนจ์สนุก ๆ จาก “จีโน่ เดอะ สแน็ค” ที่จะพานักเตะช้างศึกมาร่วมสนุกกับภารกิจในสนาม สร้างเสียงหัวเราะและความใกล้ชิดระหว่างนักเตะกับแฟนบอลในรูปแบบใหม่
นิกกี้ – ณฉัตร จันทพันธ์ กล่าวว่า “วันนี้ภูมิใจมาก ๆ และขอบคุณช้างด้วยครับ ที่ให้ผมและเพื่อนซี้คอบอลได้เป็นตัวแทนคนไทยในการมาบุกแคมป์ทีมชาติและนั่งคุยกับช้างศึกแบบทั้งทีมก่อนเกมสำคัญแบบนี้ รับประกันได้เลยว่านี่จะเป็นการพูดคุยในแบบที่แฟนบอลชาวไทยไม่เคยได้ดูมาก่อน ได้เจอทั้งช้างศึกตัวเก๋า และ ช้างศึกสายเลือดใหม่เพียบ! เพราะแมทช์นี้มีความหมายมาก ๆ นะครับ พวกเราจึงอยากชวนคนไทยทุกคนมาเชียร์แมทช์นี้กันให้สนามแตกไปเลย เราจะต้องเอาชนะเติร์กฯ และผ่านเข้ารอบไปให้ได้ และ 26 มีนาคมนี้ อย่าลืมเข้าไปชม EP พิเศษได้ที่ Youtube Nickynachat นะครับ”
แจ็ค แฟนฉัน กล่าวทิ้งท้ายว่า "ผมชอบบรรยากาศแบบนี้มาก ๆ ครับ มันคือช่วงเวลาที่เพื่อนซี้คอบอลจะได้มารวมตัวกันเพื่อสิ่งเดียวกัน นั่นคือการเชียร์ช้างศึกทีมชาติไทยของพวกเรา วันที่ 31 มีนาคมนี้ เข้ามาเชียร์กันให้เยอะ ๆ เราจะทำให้ราชมังฯเป็นนรกของทีมเยือน! ตอนนี้ช้างมีจัดกิจกรรมดี ๆ ชวนแฟนบอลชาวไทยเข้าไปให้กำลังใจช้างศึกเพื่อให้เพื่อน ๆ ได้ลุ้นเสื้อช้างศึก และตั๋วเข้าไปเชียร์นักฟุตบอลของเราเอาชนะเติร์กแบบติดขอบสนามกันเลย ไปติดตามกันที่ Facebook Chang World นะครับ”
ถึงเวลาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาสำคัญของวงการฟุตบอลไทย! น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างชวนคอบอลชาวไทยทุกคนมาร่วมส่งเสียงเชียร์ช้างศึกให้เต็มสนามราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 31 มีนาคม 2569 วลา 19.30 น. หรือสามารถร่วมส่งแรงใจผ่านการรับชมการถ่ายทอดสดที่บ้าน เพราะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เสียงเชียร์ของพวกเราสำคัญที่สุด!
ติดตามแคมเปญ "เชียร์ช้างศึก ฝ่าด่านพิชิตถ้วยเอเชีย" ได้ทาง Facebook: Chang World และคอนเทนต์พิเศษ ได้ที่ช่อง Youtube: Nickynachat และ Tiktok : Geno_TheSnack 26 มีนาคมนี้