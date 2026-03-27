เกมรุก BA: เพิ่มเครื่อง–ขยายสนามบิน ดันองค์กรสู่การบินยั่งยืน

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (BA) เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมการบินยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดยุโรปที่ขยายตัวเฉลี่ย 11% ขณะที่ข้อมูลจาก IATA ระบุว่า ปริมาณผู้โดยสารทั่วโลกเพิ่มขึ้น 3.8% และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเติบโต 4.4% อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงติดตามสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์อย่างใกล้ชิด และปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความผันผวน
ด้านแนวโน้มการจองล่วงหน้าในช่วงเมษายน–กันยายน 2569 เพิ่มขึ้น 1% จากปีก่อน โดยไตรมาส 2 ลดลงเล็กน้อย 3% แต่ไตรมาส 3 เติบโต 9%
เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับสนามบิน
บริษัทเตรียมเริ่มโครงการปรับปรุงสนามบินสมุยในไตรมาส 2 ปีนี้ เพื่อรองรับผู้โดยสาร 6 ล้านคนต่อปี เพิ่มหลุมจอดจาก 7 เป็น 11 จุด ขยายพื้นที่เชิงพาณิชย์ และเพิ่มจุดเช็กอินรวม 40 จุด คาดแล้วเสร็จปี 2573
ขณะเดียวกัน สนามบินตราดได้ขยายรันเวย์เป็น 2,000 เมตร และอยู่ระหว่างพัฒนาแท็กซี่เวย์และลานจอด เพื่อรองรับเครื่องบินไอพ่น เช่น Airbus A320 คาดแล้วเสร็จภายใน 1 ปี
เสริมฝูงบิน รองรับดีมานด์
ปี 2569 บริษัทคาดว่าจะมีเครื่องบินรวม 22–26 ลำ โดยมีแผนจัดหาเครื่อง ATR 72-600 ใหม่ 12 ลำ เริ่มรับมอบ 2 ลำแรกในไตรมาส 4 และทยอยรับจนครบในปี 2571
เดินหน้า ESG สู่ Net Zero
บางกอกแอร์เวย์สยังคงขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้กรอบ ESG อย่างเข้มข้น โดยด้านสิ่งแวดล้อมเดินหน้าโครงการ Low Carbon Skies ใช้เชื้อเพลิงการบินยั่งยืน (SAF) พร้อมตั้งเป้าลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593
ด้านสังคม มุ่งพัฒนาชุมชนและบุคลากรผ่านโครงการต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ขณะที่ด้านบรรษัทภิบาลยังคงรักษามาตรฐานระดับสูง ได้รับคะแนน CGR ระดับ “ดีมาก” และ SET ESG Rating ระดับ A
โชว์ผลประกอบการแข็งแกร่ง รายได้โตต่อเนื่อง
ปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 26,067 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 3,580 ล้านบาท ธุรกิจเกี่ยวเนื่องเติบโตดี ทั้งครัวการบิน ภาคพื้น และขนส่งสินค้า
รุกตลาดต่างประเทศ–จับมือพันธมิตร
กลยุทธ์การขายปีนี้เน้นขยายตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะยุโรปซึ่งสร้างรายได้สูงสุด 40.3% รองลงมาคือไทยและอาเซียน 33.5% พร้อมเจาะตลาดศักยภาพ เช่น รัสเซีย ตะวันออกกลาง และอินเดีย
บริษัทเดินหน้าร่วมมือสายการบินพันธมิตร เช่น Thai Airways, LOT Polish Airlines และ Condor รวมถึงแพลตฟอร์มท่องเที่ยวระดับโลกอย่าง Kayak เพื่อเพิ่มช่องทางการขายและการเข้าถึงลูกค้า
นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับบริษัทประกันภัยชั้นนำ เพื่อเพิ่มทางเลือกด้านประกันการเดินทางให้ผู้โดยสารผ่านช่องทางออนไลน์
ดันอีเวนต์ท่องเที่ยวเชิงกีฬา สร้างแบรนด์
ปี 2569 บางกอกแอร์เวย์สเตรียมจัดงาน Bangkok Airways Boutique Series ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ใน 4 เส้นทางท่องเที่ยว ได้แก่ ตราด สมุย สุโขทัย และเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “Run for Nature” ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน