เจาะลึก “ค่าการกลั่น” (น้ำมัน): ตัวเลขลวงตาที่ใครก็ว่าคือกำไร จริงหรือ?

ในช่วงเวลาที่ราคาพลังงานกำลังเป็นประเด็นร้อนแรงระดับชาติ หลายคนกำลังพุ่งเป้าไปที่ “ค่าการกลั่น” (GRM) และเข้าใจผิดว่านั่นคือ “กำไรสุทธิ” ที่โรงกลั่นได้รับ แต่ความจริงเบื้องหลังตัวเลขนี้ซับซ้อนกว่าที่ตาเห็น เพราะ GRM เป็นเพียงส่วนต่างขั้นต้นที่ยังไม่ได้หักต้นทุนแฝงมหาศาล ตั้งแต่ค่าพรีเมียมน้ำมันดิบที่ผันผวนตามกลไกตลาดโลก ค่าขนส่งและประกันภัยที่พุ่งสูงขึ้นเป็นร้อยเท่าจากภาวะสงคราม ไปจนถึงต้นทุนการดำเนินงานภายในโรงกลั่นที่ทำให้ตัวเลขกำไรที่แท้จริงอาจไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิด
บทความนี้จะพาทุกคนไปกะเทาะเปลือกนิยามของค่าการกลั่น และสำรวจปัจจัยภายนอกที่กำลังบีบคั้นอุตสาหกรรมพลังงานอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
ค่าการกลั่น (GRM) คืออะไร? ทำไมไม่ใช่กำไรสุทธิ
หลายคนอาจเคยได้ยินคำว่า GRM หรือ Gross Refining Margin ผ่านหูมาบ้าง หากอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุด ค่าการกลั่นคือส่วนต่างระหว่าง “รายได้เฉลี่ยจากผลิตภัณฑ์ที่กลั่นได้” ลบด้วย “ต้นทุนเฉลี่ยของน้ำมันดิบที่นำเข้า”
พูดง่ายๆ คือมันเหมือน “กำไรขั้นต้น” ของแม่ค้าขายอาหารที่หักแค่ค่าวัตถุดิบ แต่ยังไม่ได้หักค่าเช่าที่ ค่าแรงลูกน้อง ค่าไฟ หรือแม้แต่ดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนั้น การนำค่าการกลั่นไปสรุปว่าเป็นกำไรที่โรงกลั่นได้รับไปเต็มๆ จึงเป็นเรื่องที่คลาดเคลื่อนไปจากความจริงเป็นอย่างมาก
ต้นทุน “ส่วนเพิ่ม” ที่คนมักมองข้าม
ก่อนที่น้ำมันดิบจะถูกเปลี่ยนเป็นน้ำมันสำเร็จรูปให้เราเติมใส่ถัง มีค่าใช้จ่ายที่ “ซ่อนอยู่” และยังไม่ถูกรวมอยู่ในค่าการกลั่นอีกมากมาย ดังนี้
1. Crude Premium: ราคาจ่ายจริงที่ไม่เคยคงที่ น้ำมันดิบไม่ได้มีราคาเดียวตามกระดานโลกเสมอไป แต่มันมีค่า Crude Premium หรือส่วนต่างราคาน้ำมันดิบอ้างอิงกับราคาซื้อขายจริง ซึ่งอาจจะเป็นบวก (Premium) หรือเป็นลบ (Discount) ก็ได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก 2 อย่าง คือ :
คุณภาพของน้ำมันดิบ: หากน้ำมันดิบชนิดนั้นกลั่นแล้วได้ผลิตภัณฑ์ราคาสูงอย่าง เบนซิน หรือ ดีเซล ในสัดส่วนที่มาก ค่า Premium ก็จะสูงกว่าน้ำมันดิบที่ให้ผลิตภัณฑ์ราคาต่ำอย่างน้ำมันเตา
อุปสงค์และอุปทาน: ในยามปกติราคาอาจนิ่ง แต่ในสภาวะสงครามที่มีความต้องการสูง ค่า Premium ของอเมริกาอาจพุ่งสูงขึ้นถึง 3-4 เท่าตัวเลยทีเดียว
2. ค่าขนส่งและค่าประกันภัย: ผลกระทบจากสภาวะสงคราม เมื่อเกิดความขัดแย้งระดับโลก เส้นทางการเดินเรือกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย สิ่งที่ตามมาคือ
ค่าระวางเรือ: ในช่วงสงครามที่เรือขาดแคลน ค่าขนส่งอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า
ค่าประกันภัย: บริษัทประกันภัยมักหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง ทำให้เบี้ยประกันการขนส่งผ่านพื้นที่สงครามพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจถึง 100 เท่า
หลังรั้วโรงกลั่น: ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
นอกจากต้นทุนภายนอกแล้ว ภายในโรงกลั่นเองยังมีค่าใช้จ่ายมหาศาลที่ต้องแบกรับก่อนจะเกิดกำไรสุทธิ ประกอบด้วย
พลังงานและสาธารณูปโภค: ทั้งค่าเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำ
การบำรุงรักษาและบุคลากร: ค่าซ่อมบำรุงตามรอบระยะเวลา และค่าแรงพนักงาน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน: ค่าเสื่อมราคาจากการลงทุนเครื่องจักร ดอกเบี้ยเงินกู้ และภาษีที่ต้องนำส่งรัฐ
ด้วยเหตุนี้ การพิจารณาสถานการณ์พลังงานเพียงแค่ตัวเลข “ค่าการกลั่น” จึงเปรียบเสมือนการอ่านหนังสือเพียงหน้าเดียว ท่ามกลางวิกฤตการณ์โลกที่ผันผวน ทั้งค่าขนส่งที่แพงลิ่วและค่าพรีเมียมน้ำมันที่พุ่งสูง ต้นทุนเหล่านี้ล้วนกัดกินส่วนต่างที่ดูเหมือนจะมากให้เหลือน้อยลง การทำความเข้าใจองค์ประกอบของต้นทุนที่แท้จริง จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของเศรษฐกิจพลังงานได้อย่างเป็นธรรมและยั่งยืนมากขึ้น