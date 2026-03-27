TPIPL เปิดบ้านต้อนรับ GreenBiz Hong Kong ขับเคลื่อนอนาคตสีเขียว

ความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในแวดวงธุรกิจสีเขียวระดับภูมิภาค เมื่อกลุ่มบริษัท ทีพีไอ โพลีน เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้แทนจาก GreenBiz Hong Kong Mission นำโดย ดร. โล ไว-กว๊อก คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง และ คุณแอนนา เฉิง สภาพัฒนาการค้าฮ่องกง พร้อมด้วยผู้แทนจากสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง หรือ HKTDC และนักบริหารจาก 10 บริษัทชั้นนำ รวม 14 ท่าน ในโอกาสศึกษาดูงานเรื่องความยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียวในประเทศไทย "GreenBiz HK” ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2026 โดยกลุ่มบริษัททีพีไอโพลีนได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และเส้นทางการดำเนินงานมุ่งสู่ความยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียว
โดย คุณประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทีพีไอ โพลีน ได้เผยวิสัยทัศน์ภายใต้สโลแกน 'We Build the Future' โดยเน้นย้ำความสำเร็จในการนำหลักการ BCG มาใช้จริง ตั้งแต่การเปลี่ยนขยะชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้า ไปจนถึงการต่อยอดสู่ธุรกิจจุลชีววิทยาและอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร หรือ Food Security ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการลด Carbon Footprint อย่างเป็นรูปธรรม"
ภายในงานมีการเจาะลึก 5 ยุทธศาสตร์ความยั่งยืน ครอบคลุมตั้งแต่แผนงานกลุ่มทีพีไอกรุ๊ป โดย ดร.ประกฤษฎ์ เลี่ยวไพรัตน์, นวัตกรรมพลังงานสะอาด โดย คุณภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ , เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษ โดย ดร.วิรัช ฉัตรดรงค์, ตลอดจนวัสดุก่อสร้างสีเขียว โดย คุณภากร เลี่ยวไพรัตน์ และ ดร.นิธิพงษ์ วิกิตเศรษฐ และปิดท้ายด้วยด้านรักษ์สุขภาพโดย คุณอนุวัฒน์ ถูกธรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกมิติของเครือทีพีไอ"
เป้าหมายหลักของการพบปะครั้งนี้ คือการสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมายและโอกาสของเศรษฐกิจสีเขียวที่กำลังเติบโตในไทย โดยคณะจากฮ่องกงให้ความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวและแนวทางการเข้าสู่ตลาด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการจัดตั้งบูธโชว์แสดงสินค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจ โดยได้รับความสนใจจากคณะเป็นอย่างมาก
กิจกรรมในวันนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางของเศรษฐกิจสีเขียวและข้อกำหนดด้าน ESG ในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างเครือข่ายธุรกิจที่ยั่งยืน และขยายโอกาสความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างไทยและฮ่องกง เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนร่วมกันในอนาคต