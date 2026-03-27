เด็กสมบูรณ์ x ลงนวมบอยส์ ดัน “ซอสไทย” สู่แฟชั่นสตรีท เปิดประสบการณ์ใหม่ Beyond Taste, It’s a Lifestyle
“เด็กสมบูรณ์” จับมือ “ลงนวมบอยส์” เปิดตัวโปรเจกต์คอลแลบฯ “Dek Som Boon x Long Nuam Boyz: The THAIdeaopolis Match presented by Siam Center” ผสานวัฒนธรรมอาหารไทยสู่แฟชั่นสตรีทอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “Beyond Taste, It’s a Lifestyle” ยกระดับซอสไทยจากเครื่องปรุงสู่ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่
โปรเจกต์นี้นำแรงบันดาลใจจาก Food Culture ไทย มาผสมกับดีไซน์ร่วมสมัย ผ่านคอลเลกชันพิเศษ 6 แบบ ทั้งโลโก้คลาสสิกและลายคาแรกเตอร์ในสไตล์ลงนวมบอยส์ รวมถึงดีไซน์เอ็กซ์คลูซีฟผสานลายยันต์ไทย
ภายในงานมี Pop-up Experience และกิจกรรมไฮไลต์ เช่น การออกแบบฉลากซอสรูปตัวเอง ชิมซอสกว่า 8 รสชาติ พร้อมเมนูพิเศษจาก Dek Som Boon Café และโซนแฟชั่นที่ให้ร่วมสนุกกับไอเท็มลิมิเต็ด รวมถึงอาหารและซอสสูตรคอลแลบเฉพาะงาน
โปรเจกต์นี้สะท้อนการผสาน “อาหาร–แฟชั่น–วัฒนธรรมไทย” เข้าด้วยกันอย่างลงตัว พร้อมตอกย้ำบทบาทสยามเซ็นเตอร์ในฐานะพื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์ จัดถึง 29 มีนาคม 2569 ณ สยามเซ็นเตอร์