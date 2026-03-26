รฟท. เพิ่มรถเสริมพิเศษ 6 ขบวน รวม 22 เที่ยววิ่ง รับสงกรานต์ 69 ประเมินหยุดยาว ความต้องการเดินทางเพิ่ม

การรถไฟ เพิ่มรถเสริมพิเศษอีก 6 ขบวน จำนวน 22 เที่ยววิ่ง รองรับเดินทางช่วงสงกรานต์ 69 เปิดจำหน่ายตั๋วโดยสารตั้งแต่ 27 มี.ค.69 เป็นต้นไป คาดหยุดต่อเนื่อง 11-15 เม.ย.มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการเป็นจำนวนมาก
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้มอบนโยบายให้ รฟท. เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ ทั้งด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนที่กลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 และตั้งเป้าให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้อย่างเพียงพอ โดยไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ทั้งนี้ จากข้อมูลการจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า พบว่าผู้โดยสารได้สำรองตั๋วโดยสารเต็มทุกชั้นทุกขบวน ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยได้เตรียมเพิ่มขบวนรถเสริมพิเศษรวม 6 ขบวน (22 เที่ยววิ่ง)เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2569 พร้อมเปิดจำหน่ายตั๋วโดยสารตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยคาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการเป็นจำนวนมาก ภายหลังรัฐบาลประกาศวันหยุดยาวต่อเนื่องระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน 2569 รวม 5 วัน ส่งผลให้ความต้องการเดินทางเพิ่มสูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม รฟท. ได้จัดเพิ่มขบวนรถเสริมพิเศษในเส้นทางสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต้ จำนวน 3 ขบวน (11 เที่ยววิ่ง) ระหว่างวันที่ 10, 11, 12, 14, 15 และ 16 เมษายน 2569 และเที่ยวกลับ จำนวน 3 ขบวน (11 เที่ยววิ่ง) ระหว่างวันที่ 11, 13, 14 ,15 และ 17 เมษายน 2569 รวมทั้งสิ้น 6 ขบวน (22 เที่ยววิ่ง) ซึ่งจะช่วยรองรับผู้โดยสารเพิ่มได้ ควบคู่กับการพ่วงตู้โดยสารเพิ่มเติมในขบวนรถประจำ ถือเป็นการช่วยบริหารจัดการกับภาวะวิกฤตพลังงาน แต่ยังคงเพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชาชน
“การรถไฟฯ ได้วางแผนและบริหารการจัดการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมด้านการเดินรถอย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงสงกรานต์ได้อย่างเพียงพอ สะดวก และปลอดภัยตลอดเส้นทาง”นายอนันต์ กล่าว