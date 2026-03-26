“ปัญญ์ปุริ” เปิด 16 สาขาทั่วเอเชียปีนี้

ผู้จัดการรายวัน 360 - ปัญญ์ปุริ (PAÑPURI) เดินหน้าเชิงรุก แผนปี2569 เตรียมเปิดใหม่ 16 สาขาทั่วเอเชีย สู่เป้าหมายNiche Fragrance แบรนด์ระดับเอเชียอย่างเต็มตัว ภายในปีพ.ศ. 2072
นายวรวิทย์ ศิริพากย์ ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปุริ จำกัด (ปัญญ์ปุริ (PAÑPURI) Niche Fragrance และเวลเนส ไลฟ์สไตล์แบรนด์) กล่าวว่า บริษัทวางแผนธุรกิจเชิงรุกปีพ.ศ. 2569 ไว้โดยการเปิด 16 สาขาใหม่ในทำเลยุทธศาสตร์ทั่วเอเชีย ตอกย้ำวิสัยทัศน์การเติบโตระยะยาวและการก้าวสู่การเป็น Niche Fragrance แบรนด์ระดับเอเชียอย่างเต็มตัว ภายในปีค.ศ. 2029
จากการขยายธุรกิจครั้งนี้ จะทำให้ปัญญ์ปุริ มีสาขารวมทั่วโลกมากกว่า 80 แห่ง ใน 9 ประเทศ ขยายสัดส่วนเครือข่ายขึ้นกว่า 50% จากปีค.ศ. 2025 สะท้อนการเติบโตเชิงโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง และเน้นการลงทุนในตลาดศักยภาพสูงอย่างมีชั้นเชิง การขยายสาขาจะมุ่งเน้น Strategic Location อาทิ ห้างสรรพสินค้าลักส์ชัวรี่ขนาดใหญ่ และย่านธุรกิจศักยภาพสูง เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าระดับพรีเมียมที่มองหาประสบการณ์ความหอม และแนวคิด Holistic Wellness ที่แตกต่าง และมีเอกลักษณ์
โดยตั้งแต่ในช่วงปี 2024 – จนถึงปัจจุบัน ปัญญ์ปุริเน้นขยายธุรกิจโซนเอเชียทั้ง ฮ่องกง สิงคโปร์ และล่าสุดที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊า และในปี 2026 นี้ พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจสู่เป้าหมายหลักอย่างประเทศญี่ปุ่น ทั้งกรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น และเมืองสำคัญอื่นๆ โดยเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าที่ให้คุณค่ากับ craftsmanship และการนำเสนอภาพลักษณ์แบบ Luxury niche และยังมีแผนกระจายธุรกิจ
นอกจากนี้ยังมีแผนในการขยายธุรกิจในประเทศจีนในไตรมาส 4 โดยเน้นเสริมความแข็งแกร่งในเมืองเศรษฐกิจหลัก อย่างเซี่ยงไฮ้และปักกิ่ง เพื่อสร้างการเติบโตในกลุ่ม luxury niche fragrance และupscale ขยายฐานของ แบรนด์สู่ผู้นำในตลาดใหญ่ของเอเชีย
“การขยายธุรกิจในประเทศต่างๆ ของปัญญ์ปุริไม่ใช่เพียงการเพิ่มจำนวนสาขา แต่คือการวางรากฐานระยะยาวในตลาดที่มีศักยภาพสูง เรามุ่งมั่นนำเสนอประสบการณ์รีเทลที่เน้นการมอบความหอมแบบ niche luxury และการดูแลตัวเองทั้งภายในและภายนอก เน้นกลุ่มลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นและจีน เพื่อมุ่งสร้างการเติบโตระยะยาวในตลาดที่มีมูลค่าสูงที่สุดของภูมิภาค”
ในการขยายรูปแบบธุรกิจรีเทลจะครอบคลุมในรูปแบบ Flagship Store และ Sensorial Boutique ตามศักยภาพของแต่ละทำเล พร้อมยกระดับประสบการณ์การซื้อสินค้าในตลาดรีเทล ผ่านการผสานศาสตร์แห่งกลิ่นหอม และการดูแลตัวเองแบบ Holistic Wellness โดยมีขั้นตอนที่แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม เพื่อสร้าง experiential ecosystem ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแบรนด์อย่างชัดเจน
บริษัทฯ ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้จากการขยายธุรกิจในฝั่งเอเชียเหนือ เป็น 30% ของพอร์ตโฟลิโอภายในปี 2029 และผลักดันรายได้รวมสู่ระดับ 3 พันล้านภายในปี 2029 โดยแผนขยายในปี 2026 ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของ roadmap ของแบรนด์ในระยะ 3 ปีข้างหน้า โดยการขยายธุรกิจเชิงรุกครั้งนี้ของปัญญ์ปุริ เน้นสะท้อนความตั้งใจของแบรนด์สู่การเป็น Niche Fragrance แบรนด์ที่แข็งแกร่งในเอเชีย และพร้อมขยายสู่ตลาดใหญ่ทั่วโลกอย่างมั่นคง