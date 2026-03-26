Klookชี้คนไทยเที่ยวเอเชียไม่แผ่ว ยอดจองท่องเที่ยวจีนพุ่งกว่า 130%

Klook เผยเทรนด์การท่องเที่ยวของคนไทยในปี 2569 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางในแถบเอเชียที่กลับมาคึกคักอีกครั้ง สะท้อนผ่านยอดการจองกิจกรรมและประสบการณ์ท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดย “ประเทศจีน” กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่เติบโตโดดเด่นที่สุด ด้วยอัตราการเติบโตกว่า 130%
เพื่อรองรับความต้องการด้านการท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น Klook เตรียมจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวประจำปี “Klook Travel Fest: เทศกาลลา…ออกไปเที่ยว” ระหว่างวันที่ 27–29 มีนาคม 2569 ณ ศูนย์การค้า CentralWorld โซน Eden 1 ชั้น 1 รวมดีลท่องเที่ยวสุดคุ้มเพื่อต้อนรับช่วงเทศกาลสงกรานต์
• Klook เผยเทรนด์เที่ยวเอเชียโตต่อเนื่อง
ข้อมูลล่าสุดจาก Klook แพลตฟอร์มการจองกิจกรรมท่องเที่ยวชั้นนำของเอเชีย ระบุว่า ความต้องการเดินทางไปต่างประเทศของนักท่องเที่ยวไทยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจุดหมายปลายทางในภูมิภาคเอเชีย ประเทศจีนครองแชมป์จุดหมายปลายทางที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดถึง 131.5% ขณะที่ฮ่องกงเติบโต 29.6% ญี่ปุ่น 28.8% สิงคโปร์ 14.4% และการท่องเที่ยวภายในประเทศเติบโต 15.6% ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนการฟื้นตัวของการเดินทางระยะใกล้ และความนิยมของจุดหมายปลายทางในเอเชีย
ขณะเดียวกัน พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวก็เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน จากการ “ไปให้ถึง” สู่การ “ไปเพื่อรู้สึก” โดยกิจกรรมเชิงประสบการณ์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เช่น Shanghai Disneyland เติบโต 48%, Hongkong Disneyland เติบโต 24% และ Universal Studios Japan เติบโต 16% นอกจากนี้ บริการที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง เช่น รถเช่า (+29.7%) และ eSIM (+170.2%) ก็เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่หมวดโรงแรมเติบโตสูงถึง 172.5% สะท้อนพฤติกรรมการวางแผนทริปแบบครบวงจรในแพลตฟอร์มเดียว
“การเติบโตของตัวเลขเหล่านี้สะท้อนว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยไม่ได้มองการเดินทางเป็นเพียงแค่การพักผ่อนอีกต่อไป แต่เป็นการ ‘หยุดพักเพื่อเริ่มต้นใหม่’ โดย Marcus Yong รองประธานฝ่ายการตลาดระดับโลกของ Klook กล่าวว่า “ในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ การได้ออกไปอยู่ในบริบทใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นเมืองที่ไม่คุ้นเคย วัฒนธรรมที่แตกต่าง หรือประสบการณ์ที่ไม่เคยลอง ช่วยให้ผู้คนได้ทบทวนตัวเอง เติมพลัง และกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งด้วยพลังและแรงบันดาลใจที่เต็มเปี่ยมมากกว่าเคย”
• Klook Travel Fest เทศกาลลา…ออกไปเที่ยว
เพื่อตอบรับกระแสการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้ Klook จึงจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวประจำปี “Klook Travel Fest: เทศกาลลา…ออกไปเที่ยว” ที่ไม่ได้เป็นเพียงงานรวมดีลส่วนลดหรือโปรโมชั่นเท่านั้น แต่เป็นพื้นที่ที่ชวนให้คนไทย “ลาออกจากความเหนื่อยล้า” แล้วออกไปค้นหาประสบการณ์ใหม่ ภายในงาน ผู้เข้าร่วมจะได้พบกับดีลท่องเที่ยวที่ครอบคลุมทุกความต้องการ อาทิ โค้ดส่วนลดสูงสุด 5,000 บาท โปรโมชัน Flash Sale แบบ ซื้อ 1 แถม 1 สำหรับกิจกรรมยอดนิยม และบัตรเข้าสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก เช่น Hongkong Disneyland, Ngong Ping 360 และ Shanghai Disneyland ไปจนถึงบริการผ่อนชำระ 0% สูงสุด 10 เดือนและส่วนลดบัตรเครดิตชั้นนำมากมาย
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม KOL Talk จากนักเดินทางและครีเอเตอร์ชื่อดัง ได้แก่ ต้าห์อู๋ พิทยา, ม้าม่วง ลอเรน และ ดรีม อภิชญา ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางในมุมมองที่แตกต่างแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมายและแรงบันดาลใจ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี ระหว่างวันที่ 27–29 มีนาคม 2569 ณ ศูนย์การค้า CentralWorld โซน Eden 1 ชั้น 1