คัตสึยะ ดึงฐานแฟนอนิเมะขยายตลาด เดินหน้าคอลแลบ “I SPY x FAMILY”

คัตสึยะ (KATSUYA) หนึ่งในผู้นำตลาดทงคัตสึยอดนิยมอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น รสชาติแท้ เจแปนนิส สไตล์ ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (ซีอาร์จี) นำโดย ธีรวัฒน์ เลิศถิรพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่ม Asian Cuisine ผนึกกำลัง อนิเมะยอดฮิตระดับโลกจากญี่ปุ่น “SPY x FAMILY โดย รวีวรรษ องค์วิศิษฐ์ ผู้จัดการโครงการธุรกิจอาวุโส มิวส์ คอมมิวนิเคชัน บริษัทผู้นำธุรกิจลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์ SPY x FAMILY ในประเทศไทย ตอกย้ำกลยุทธ์ Collaboration เพื่อขยายฐานลูกค้าระหว่างกัน จัดแคมเปญ KATSUYA l SPY x FAMILY ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Mission Delicious” ที่นำความสนุกของโลกสายลับมาผสานเข้ากับเมนูซิกเนเจอร์ทงคัตสึ ถ่ายทอดบรรยากาศภารกิจลับแสนอบอุ่นของครอบครัวฟอร์เจอร์ ผ่านชุดอาหารสุดพิเศษ และดีไซน์แก้วมัค ลิมิเต็ด เอดิชัน ผ่าน 4 คาแรคเตอร์ยอดนิยม
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนกลยุทธ์ของ คัตสึยะ ในการเชื่อมต่อวัฒนธรรมป๊อปจากญี่ปุ่นสู่ประสบการณ์การรับประทานอาหาร พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ที่ทันสมัย สนุก เข้าถึงกลุ่มลูกค้าหลากหลายเจเนอเรชัน โดยแฟน ๆ จะได้พบกับคาแรคเตอร์ยอดนิยมจาก SPY x FAMILY ไม่ว่าจะเป็น Loid Forger สายลับมือหนึ่งผู้สุขุม, Yor Forger คุณแม่สายแกร่ง, Anya Forger เด็กน้อยผู้อ่านใจได้ และ Bond Forger สุนัขพลังพิเศษผู้มองเห็นอนาคต ที่จะมาร่วมสร้างสีสันบนสื่อภายในร้าน ของพรีเมียมลิมิเต็ด เอดิชัน และกิจกรรมพิเศษตลอดช่วงแคมเปญ ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ Character Licensing & Pop Culture Marketing ที่ช่วยขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่ม Gen Z และ Young Millennials ซึ่งเป็นแฟนอนิเมะและผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ พร้อมกระตุ้นการเข้าร้านซ้ำ ผ่านการสะสมของพรีเมียม และการสร้าง Engagement บนโซเชียลมีเดีย
นอกจากความสนุกจากคาแรคเตอร์สุดฮิต KATSUYA ยังจัดเต็มความคุ้มให้แฟน ๆ ได้ร่วมสะสมกับ SPY X FAMILY PREMIUM MUG (Limited Edition) แก้วมัคดีไซน์พิเศษ 4 ลาย ได้แก่ Loid Forger, Yor Forger, Anya Forger และ Bond Forger ถ่ายทอดเสน่ห์ของแต่ละตัวละครลงบนแก้วอย่างโดดเด่น เหมาะทั้งใช้งานและสะสม
สำหรับผู้ที่ต้องการสะสมสามารถเลือกซื้อได้ ดังนี้
• สะสมแบบแยกชิ้น สามารถเลือกซื้อได้ในราคาเพียงใบละ 159 บาท
• สะสมแบบครบชุด SPY X FAMILY PREMIUM MUG SET (Limited Edition) ชุดแก้วมัคครบทั้ง 4 ลายในกล่องลิมิเต็ด ดีไซน์พิเศษ ในราคาเพียง 499 บาท (จากปกติ 699 บาท) พร้อมรับฟรี Sticker Set Forger Family 1 ชุด ต่อ 1 เซตแก้ว สำหรับแฟนตัวจริงที่ต้องการครบทีมฟอร์เจอร์ในครอบครองเดียว
คัตสึยะ ยังมอบความคุ้มค่า และสิทธิพิเศษให้ลูกค้าสามารถร่วม “ภารกิจสะสม”ด้วยสิทธิ์แลกซื้อแก้ว SPY X FAMILY PREMIUM MUG ในราคาเพียง 129 บาท เมื่อรับประทานอาหารครบ 350 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ และเตรียมร่วมสนุกกับกิจกรรมบนโซเชียลมีเดีย เพื่อให้แฟน ๆ ได้แชร์โมเมนต์แห่งภารกิจความอร่อย ร่วมสร้างกระแสไวรัลในกลุ่มคนรุ่นใหม่และคอมมูนิตี้อนิเมะทั่วประเทศ
เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาร่วม “ปฏิบัติการความอร่อยพร้อมภาระกิจสะสม” ไปพร้อมกันในแคมเปญ KATSUYA l SPY X FAMILY ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2569 นี้ ที่คัตสึยะ 55 สาขาทั่วประเทศ