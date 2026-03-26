ความยั่งยืนที่สัมผัสได้! ชวนดูซีรีส์ ‘Together for Thais The Series’ 8 ตอน 8 รสชาติที่จะเปลี่ยนมุมมองเกษตรไทยไปตลอดกาล

ใครว่าเรื่องนวัตกรรมล้ำๆ ต้องอยู่แค่ในห้องแล็บ? เตรียมพบกับปรากฏการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนนิยามการทำเกษตรแบบเดิมให้กลายเป็นเรื่องสุดว้าว ในซีรีส์ “Together for Thais The Series” 8 ตอน 8 รสชาติที่จะพิสูจน์ว่า “พลังเล็กๆ ของคนในชุมชน” สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนได้จริง
ความน่าสนใจของซีรีส์ชุดนี้คือการเล่าเรื่องผ่านความซนและช่างสงสัยของแก๊งเด็กป่วน 3 คน นำทีมโดย “บอสม่อน” เด็กชายมาดเข้มผู้กุมบังเหียนความสนุก, “เลขาฟางข้าว” เด็กหญิงตัวน้อยที่พร้อมหาคำตอบทุกข้อสงสัย และ “มือขวาจ่อย” เด็กชายคู่หูที่พร้อมตะลุยไปทุกที่ ด้วยพาหนะสองล้อจักรยานคู่ใจ โดยพวกเขาจะพาทุกคนออกเดินทางไปดูเบื้องหลังของดีท้องถิ่นไทย ตั้งแต่ต้นทางการผลิต วิถีชีวิต และหัวใจของผู้คน ที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนในทุกมิติ
โดยขณะนี้ ซีรีส์ชุดนี้ได้ทยอยปล่อยออกมาให้ซึมซับรับชมด้วยความประทับใจกันได้แล้ว 5 EP ประกอบด้วย
EP.1 : จุดเริ่มต้น ชุมชนในจินตนาการ
เริ่มต้นการเดินทางด้วยเรื่องราวของชุมชนที่ ปตท. เข้าไปจุดประกายการเปลี่ยนแปลง พาไปสำรวจจุดเริ่มต้นที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้บนรากฐานการพัฒนาทั้ง 5 ด้าน จนกลายเป็น “ชุมชนในจินตนาการ” ที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนบนโลกแห่งความเป็นจริง
EP.2 : แก๊งป่วน ชวนส่องชุมชนเข้มแข็ง
ตามติดแก๊งเด็กป่วนที่จะพาเราไปพิสูจน์พลังของ “ชุมชนเข้มแข็ง” ผ่านการส่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เข้ามาต่อยอดศักยภาพเกษตรกรไทยแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จนชุมชนสามารถแปรรูปผลผลิตและทำตลาดได้ด้วยตัวเองอย่างภาคภูมิใจ
EP.3 : เทคโนโลยีก็มีหัวใจ
เมื่อนวัตกรรมไม่ได้มีแค่เรื่องของเครื่องจักร แต่ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมพลังให้เกษตรกรรุ่นใหม่ ตอนนี้จะเผยให้เห็นว่าเทคโนโลยีช่วยลดต้นทุน เพิ่มโอกาส และตอบโจทย์การใช้งานจริงได้อย่างไร เพื่อให้คนในชุมชนมีเวลา มีรายได้เพิ่ม และสามารถยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเอง
EP.4 : พรหมลิขิตของพี่มะและน้องม่วง
เรื่องราวสุดน่ารักของมะม่วงสองสายพันธุ์ที่เคยเผชิญวิกฤตมะม่วงล้นตลาด แต่ด้วยการยื่นมือเข้าไปช่วยพัฒนากระบวนการแปรรูป การออกแบบแพ็กเกจจิ้ง ไปจนถึงการสอนทำตลาดออนไลน์ ทำให้มะม่วงที่เกือบไร้ค่ากลายเป็น “ของฝากสุดคิวท์” ที่วางขายโดดเด่นอยู่ในห้างสรรพสินค้า
EP.5 (ตอนพิเศษ) : ล่า ท้า หนอน
เปลี่ยนความน่ากลัวให้เป็นความยั่งยืนที่จังหวัดลพบุรี! พาไปรู้จักกับ “หนอน BSF” ตัวช่วยคนสำคัญในโครงการร่วมเพาะเลี้ยงแมลงเพื่อจัดการขยะเศษอาหารของชุมชนท่ามะนาว จนกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์และอาหารสัตว์โปรตีนสูง สร้างระบบทรัพยากรหมุนเวียนที่เข้มแข็ง
ยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวสุดล้ำที่เปลี่ยนนิยามของการทำเกษตรไทยที่พิสูจน์แล้วว่านวัตกรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นเรื่องของความรู้และหัวใจที่พร้อมจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้แข็งแรงไปพร้อมกัน ด้วยความเชื่อว่า “ความยั่งยืน เริ่มได้...เมื่อเราเติบโตไปด้วยกัน” โดยผู้สนใจสามารถร่วมติดตามและลุ้นไปกับตอนอื่น ๆ ที่เหลือได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทาง
