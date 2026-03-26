INZENT คว้า TikTok Shop Awards 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



INZENT แบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณภาพสำหรับคนรุ่นใหม่ สร้างความสำเร็จครั้งสำคัญบนเวที TikTok Shop Awards 2026 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยสามารถคว้ารางวัล TikTok Shop Mall ยอดขายสูงสุดปี 2025 อันดับ 3 ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค หมวดแบรนด์สินค้าสุขภาพ มาครองได้สำเร็จ สะท้อนถึงศักยภาพในการขับเคลื่อนธุรกิจผ่านกลยุทธ์ Discovery Commerce ที่ผสานพลังของคอนเทนต์ ครีเอเตอร์ และคอมมูนิตี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นายยัญชัย บุญใช้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอ เฮิร์บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (iHERB GROUP) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารเสริม INZENT กล่าวว่า ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของอีคอมเมิร์ซยุคใหม่ ที่ผู้บริโภคไม่ได้เริ่มต้นจาก “การค้นหา” แต่เริ่มจาก “การค้นพบ” สินค้าผ่านคอนเทนต์ที่สร้างแรงบันดาลใจ โดย INZENT ถือเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่สามารถปรับตัวและใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมดังกล่าวได้อย่างโดดเด่น ขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ ครีเอเตอร์ และพันธมิตรทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมทำให้ INZENT ได้รับรางวัลในครั้งนี้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา INZENT สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากจุดแข็งด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ในราคาที่เข้าถึงได้ ตามแนวคิด “ของดีในราคาที่ทุกคนเข้าถึง” ควบคู่กับการสื่อสารแบรนด์อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา ผ่านการทำงานร่วมกับครีเอเตอร์และพันธมิตรกว่า 300,000 ราย บนแพลตฟอร์ม TikTok ซึ่งช่วยให้สินค้าไม่เพียงถูกมองเห็น แต่ยังสามารถ “สร้างความต้องการ” และนำไปสู่การตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็ว

การได้รับรางวัลในครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนถึงความสำเร็จของ INZENT ในการเติบโตบนแพลตฟอร์มดิจิทัล แต่ยังตอกย้ำถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการแข่งขันบนเวทีอีคอมเมิร์ซยุคใหม่ โดย INZENT ยังคงเดินหน้าขยายความร่วมมือกับครีเอเตอร์และพาร์ทเนอร์อย่างต่อเนื่อง พร้อมใช้คอนเทนต์เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว







