ถั่วเหลืองสหรัฐฯ เดินหน้าสร้างความร่วมมือด้านการค้าและการเติบโตอย่างยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เวทีระดับภูมิภาครวมผู้นำอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนมุมมองและต่อยอดความร่วมมือ ตลอดห่วงโซ่อาหารและอาหารสัตว์
กรุงเทพฯ 26 มีนาคม 2569 – ภาคอุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์ และการค้าเกษตรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รวมตัวกันที่กรุงเทพฯ เพื่อเข้าร่วมสองงานสำคัญของอุตสาหกรรม ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งออกถั่วเหลืองแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Soybean Export Council – USSEC) ได้แก่ งาน S.E. Asia U.S. Agricultural Cooperators Conference และ Asia Soy Excellence & Food Summit โดยทั้งสองงานได้รวบรวมเกษตรกร ผู้ส่งออก ผู้นำอุตสาหกรรมจากสหรัฐฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภูมิภาค มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก เสริมสร้างความร่วมมือ และสำรวจโอกาสใหม่ๆ ที่จะกำหนดทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเป็นตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตสูงสำหรับถั่วเหลืองสหรัฐฯ โดยมีแรงหนุน จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั้งในภาคอาหารสัตว์และอาหารเพื่อการบริโภค ในปีการตลาด (MY) 2024/25 ภูมิภาคนี้นำเข้าถั่วเหลืองทั้งเมล็ดรวม 10.1 ล้านเมตริกตัน และกากถั่วเหลือง 18.6 ล้านเมตริกตัน สะท้อนถึงบทบาทสำคัญของถั่วเหลืองสหรัฐฯ ในฐานะแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงที่มีความยั่งยืน โดย ฟิลิปปินส์ยังคงเป็นผู้นำเข้ากากถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ มากที่สุดในโลก ขณะที่เวียดนามเป็นหนึ่งในตลาด หลักของภูมิภาคที่มีความต้องการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมปศุสัตว์และการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในภูมิภาคยังคงให้ความสำคัญกับคุณภาพและความ หลากหลายในการใช้งานของถั่วเหลืองสหรัฐฯ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในอาหารแบบดั้งเดิมและอาหาร สมัยใหม่ ประกอบกับการขยายตัวของเมืองและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้การบริโภค เนื้อสัตว์ปีก เนื้อสุกร และอาหารทะเลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของความ ต้องการกากถั่วเหลืองคุณภาพสูงในภูมิภาค
“งานทั้งสองนี้เปิดโอกาสให้พันธมิตรจากทั้งภาคอาหารและอาหารสัตว์ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสริมสร้างความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า” คาร์ลอส ซาลินาส ผู้อำนวยการบริหาร ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออก สมาคมส่งออกถั่วเหลืองแห่งสหรัฐอเมริกา (USSEC) กล่าว “เอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ยังคงเป็นภูมิภาคที่มีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของถั่วเหลืองสหรัฐฯ และด้วยความต้องการ โปรตีนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังมีโอกาสอีกมากในการขยายการใช้กากถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์อาหาร จากถั่วเหลืองในภูมิภาค ผ่านการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง เราสามารถสนับสนุนเป้าหมายสำคัญของภูมิภาคในด้านความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการ และการผลิตอย่างยั่งยืนได้”
ความยั่งยืนที่สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ซื้อ
ความยั่งยืน ความโปร่งใส และคุณภาพที่สม่ำเสมอ ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้ซื้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ความสำคัญ จุดแข็งของถั่วเหลืองสหรัฐฯ ได้แก่ การปล่อยคาร์บอนที่ต่ำ ความยั่งยืนที่พิสูจน์ได้ และ ความมุ่งมั่นของเกษตรกรสหรัฐฯ หลายรุ่นในการรักษาคุณภาพ และความมั่นคงของอุปทาน ซึ่งล้วนเป็น ปัจจัยสำคัญที่สร้างความแตกต่างในสายตาของลูกค้าในภูมิภาค การทำงานร่วมกับผู้ซื้ออย่างใกล้ชิดยัง ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในถั่วเหลืองสหรัฐฯ ในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในระยะยาว
S.E. Asia U.S. Agricultural Cooperators Conference 2026 (23–25 มีนาคม 2569)
งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง USSEC, U.S. Grains & BioProducts Council และ U.S. Wheat Associates ภายใต้แนวคิด “Building Trusted Partnerships, Delivering Value and Reliability”
ภายในงานตลอด 3 วัน มีกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการพบปะทางธุรกิจ (B2B) การบรรยายพิเศษ การ เสวนา และการนำเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญ ครอบคลุมประเด็นสำคัญ เช่น แนวโน้มตลาดโลก พลวัตของห่วงโซ่อุปทาน ความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยง โดยเวทีนี้เปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกจากสหรัฐฯ และผู้ซื้อใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนมุมมอง และร่วมกันค้นหาโอกาสในการพัฒนาการค้า ตลอดห่วงโซ่คุณค่าอาหารและอาหารสัตว์
นอกจากนี้ ยังมีการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิต อุปทาน และอุปสงค์ของถั่วเหลือง ธัญพืช และ ข้าวสาลีในระดับโลก รวมถึงประเด็นด้านโลจิสติกส์ ความโปร่งใส และความต่อเนื่องของอุปทาน โดย วิทยากรได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ระยะยาว และนวัตกรรม ในการ รับมือกับความท้าทายของสภาพแวดล้อมทางการค้าที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
Asia Soy Excellence & Food Summit 2026 (25–27 มีนาคม 2569)
งาน Asia Soy Excellence & Food Summit เปิดฉากด้วยการเน้นย้ำถึงบทบาทของนวัตกรรม โภชนาการ และความยั่งยืน โดยสะท้อนถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของถั่วเหลืองสหรัฐฯ ในการตอบโจทย์ความต้องการด้าน อาหารที่เปลี่ยนแปลงไปของเอเชีย ภายใต้แนวคิด “Unlocking Nutritious and Sustainable Soy Benefits – Differentiate and Elevate U.S. Soy for Nourishing Asia” งานนี้ได้รวบรวมผู้นำจากทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหารจากถั่วเหลืองเพื่อร่วมกันสำรวจแนวทางในการใช้ถั่วเหลืองสหรัฐฯ ซึ่งมีคุณภาพสูงและ ผลิตอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการบริโภคที่ดีต่อสุขภาพและระบบอาหารที่มีความยืดหยุ่นและแข็งแกร่งมากขึ้นในภูมิภาค
จากแนวโน้มผู้บริโภคที่หันมาให้ความสำคัญกับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและเป็นมิตรต่อสิ่งแวด ล้อมมากขึ้น ภายในงานจึงมีการนำเสนอความก้าวหน้าของถั่วเหลืองที่ใช้ในการผลิตอาหาร (food grade) และถั่วเหลืองที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ รวมถึงแนวโน้มใหม่ของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง และบทบาทที่เพิ่มขึ้นของความยั่งยืนและโภชนาการในการกำหนดทิศทางอาหารของเอเชียในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีการเน้นย้ำถึงโอกาสของอาหารจากถั่วเหลืองในการตอบสนองความต้องการโปรตีน คุณภาพสูงที่หลากหลายและเชื่อถือได้
ทั้งสองงานตอกย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือที่แข็งแกร่ง การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ และนวัตกรรมร่วมกัน ในการรองรับความต้องการด้านอาหารและอาหารสัตว์ที่เปลี่ยนแปลงไปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะที่ถั่วเหลืองสหรัฐฯ ยังคงนำเสนอโซลูชันที่มีคุณภาพสม่ำเสมอจากแหล่งผลิตที่มีความรับผิดชอบ โดยมีความน่าเชื่อถือและความร่วมมือตลอดห่วงโซ่คุณค่าเป็นรากฐานสำคัญ