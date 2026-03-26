“SALZ” ร่วมกับ “ชาตรามือ” เปิดตัวยาสีฟันสูตรเกลือชาไทย เจาะกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่

SALZ ผู้นำนวัตกรรมยาสีฟันสูตรเกลือ เดินเกมกลยุทธ์ครั้งสำคัญ ด้วยการผนึกกำลังข้ามอุตสาหกรรมร่วมกับ “ชาตรามือ” แบรนด์ชาไทยระดับตำนานของประเทศ สร้างปรากฏการณ์ Deep Brand Collaboration ระหว่างธุรกิจ Oral Care และ Food & Beverage เป็นครั้งแรกของไทย เพื่อต่อยอดคุณค่าแบรนด์และยกระดับ ประสบการณ์การดูแลช่องปากให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “ยาสีฟันซอลส์ สูตรเกลือชาไทย (SALZ Salted Thai Tea)”
ความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการนำ Inspiration กลิ่นชาไทยต้นตำรับของชาตรามือ มาใช้เป็นจุดขาย แต่เป็นการผสานจุดแข็งและ DNA ของสองแบรนด์ ผู้นำในแต่ละอุตสาหกรรมเพื่อสร้าง Brand Value Extension และเปิดมิติใหม่ให้กับตลาดยาสีฟันไทย ที่ผู้บริโภคมองการแปรงฟันมากกว่าแค่เรื่องสุขอนามัย แต่เป็นประสบการณ์ที่ให้ความรู้สึกดีในทุกวัน
นายอลงกรณ์ จารุจารีต ผู้จัดการส่วนผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก (Oral Care Department Manager) บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “การร่วมมือกับชาตรามือในครั้งนี้ เป็น Deep Brand Collaboration อย่างแท้จริง ที่มากกว่าการจับคู่โลโก้ หรือการทำแคมเปญร่วมกัน แต่เป็นการนำความเชี่ยวชาญและ DNA ของทั้งสองแบรนด์ มาสร้าง Value และ Experience ใหม่ ให้กับตลาด Oral Care เพื่อเปลี่ยนมุมมองของผู้บริโภคที่มีต่อยาสีฟันสูตรเกลือ ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่เข้าถึงง่าย น่าลอง และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์มากขึ้น”
ในบริบทของภาพรวมตลาดยาสีฟันไทยที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง การสร้างความแตกต่างผ่านนวัตกรรม และประสบการณ์จึงเป็นหัวใจสำคัญ SALZ มองเห็นโอกาสในการขยายฐานผู้บริโภคใหม่ ผ่านการเข้าถึง Lifestyle การดื่มชาไทย ซึ่งเป็นรสชาติที่คนไทยคุ้นเคยและนิยม มาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก โดยคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพการทำความสะอาดตามมาตรฐานของ SALZ
“ยาสีฟัน SALZ สูตรเกลือชาไทย ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด Brand Value Extension ที่ทำให้แบรนด์เข้าไปอยู่ในไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคมากขึ้น ไม่ใช่แค่ช่วงเวลาการดูแลสุขภาพช่องปาก แต่เป็นช่วงเวลาที่ให้ความรู้สึก ผ่อนคลายและสดชื่นในทุกเช้าและก่อนนอน” นายอลงกรณ์ กล่าว
ด้านผู้บริหารจากชาตรามือ คุณพราวนรินทร์ เรืองฤทธิเดช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิพย์ธารี จำกัด (แบรนด์ชาตรามือ) กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “ชาตรามืออยู่คู่กับคนไทยมายาวนานกว่า 80 ปี และให้ความสำคัญกับการส่งต่อคุณภาพและเอกลักษณ์ของชาไทยมาโดยตลอด การร่วมมือกับ SALZ ในครั้งนี้ ถือเป็นการก้าวข้าม ขอบเขตธุรกิจครั้งสำคัญ ที่นำเอกลักษณ์ของกลิ่นชาไทยไปสู่ประสบการณ์ใหม่ในชีวิตประจำวัน โดยเลือกทำโปรเจกต์ร่วมกับแบรนด์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านยาสีฟันสูตรเกลืออย่างแท้จริง”
ความร่วมมือระหว่าง SALZ และชาตรามือ เกิดจากการเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ที่นิยมดื่มชาเป็นประจำ ควบคู่กับความใส่ใจด้านสุขภาพช่องปาก ทั้งสองแบรนด์จึงร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเปลี่ยน Moment การแปรงฟันให้เป็นประสบการณ์ใหม่ ด้วยกลิ่นหอมชาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ ขณะเดียวกันยังคงประสิทธิภาพ ในการทำความสะอาด ลดคราบ และดูแลสุขภาพช่องปากตามแบบฉบับของ SALZ โดยสูตรและสีของผลิตภัณฑ์ ถูกออกแบบให้ไม่ทิ้งคราบ และไม่ส่งผลต่อสีฟัน
ยาสีฟันซอลส์ สูตรเกลือชาไทย (SALZ Salted Thai Tea) อุดมด้วยส่วนผสมระดับพรีเมียมเพื่อการดูแล สุขภาพช่องปากอย่างมีประสิทธิภาพ
• Hypertonic Salt เกลืออณูเล็กเข้มข้นที่ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย ได้ถึง 99.99% ซึ่งเป็นต้นเหตุของกลิ่นปากและคราบพลัค
• Micro Silica & White Granular STPP ช่วยลดคราบที่สะสมบนผิวฟัน ให้ฟันขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ และป้องกันการเกิดคราบใหม่
• Fluoride 1500 ppm ช่วยป้องกันฟันผุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยปริมาณฟลูออไรด์สูงสุดตามมาตรฐาน
• Sugar Free ปราศจากน้ำตาล
ยาสีฟัน “SALZ Salted Thai Tea สูตรเกลือชาไทย” ขนาด 80 กรัม ราคา 99 บาท วางจำหน่ายที่ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2569 นี้