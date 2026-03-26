"อินโน พรีคาสท์" ส่งตราสัญลักษณ์ "Power of Quality" การันตีความแกร่ง-ปลอดภัย-ยั่งยืน สร้างมาตรฐานใหม่ เพิ่มความมั่นใจผู้บริโภค

อินโน พรีคาสท์ ผู้ผลิตพรีคาสท์ชั้นนำของไทย เปิดตัวตราสัญลักษณ์ “Power of Quality” เครื่องหมายคุณภาพ การันตีความแข็งแรง ปลอดภัย และยั่งยืน ของบ้านและอาคาร ยกระดับความเชื่อมั่นให้สามารถ “มองเห็นได้จริง ตรวจสอบได้จริง และมั่นใจได้ทันที”
นายทรงศักดิ์ ปิยะวรรณรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด กล่าวว่า การเปิดตัวตราสัญลักษณ์ Power of Quality ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเจ้าของโครงการที่ใช้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป (พรีคาสท์) จากอินโน พรีคาสท์ โดยตราสัญลักษณ์นี้จะเป็นเครื่องหมายรับรองว่าผลิตภัณฑ์ ทุกชิ้นผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสูงสุด สามารถตอบโจทย์การใช้งานของโครงการก่อสร้างยุคใหม่ ทั้งที่อยู่อาศัยและอาคารขนาดใหญ่
“เจ้าของโครงการที่ใช้ผลิตภัณฑ์พรีคาสท์ของเรา สามารถใช้ตราสัญลักษณ์ Power of Quality เป็นตราความน่าเชื่อถือ โดยแสดงไว้ในโครงการก่อสร้างหรือสำนักงานขาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคมองเห็นได้จริง ตรวจสอบได้จริง และมั่นใจได้ทันทีว่าโครงสร้างที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นต้นทางของบ้านที่มีคุณภาพนั้น ถูกสร้างขึ้นด้วยความใส่ใจและมีมาตรฐาน” นายทรงศักดิ์ กล่าว
ตราสัญลักษณ์ Power of Quality สะท้อนมาตรฐานคุณภาพผ่าน 2 แกนหลัก คือ Product Quality และ Sustainability
ในด้าน Product Quality ผลิตภัณฑ์พรีคาสท์จากอินโน พรีคาสท์ โดดเด่นเรื่องความแข็งแรงที่พิสูจน์ได้จริง โดยสามารถทนแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวอ้างอิงผลทดสอบที่ได้ร่วมงานวิจัยกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) พร้อมคุณสมบัติกันเสียงได้ดีขึ้น และมีประสิทธิภาพในการทนไฟลามได้นานขึ้น โดยผลิตภัณฑ์พรีคาสท์ทั้งหมดผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลด้วยระบบการผลิตแบบอัตโนมัติทุกขั้นตอน Fully Automatic โดยเทคโนโลยีจากเยอรมนีและอิตาลี เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบและแม่นยำที่สุดตามแนวคิด The Power of Precision ที่ลดข้อผิดพลาดในงานก่อสร้างและมอบความอุ่นใจให้ผู้อยู่อาศัยในระยะยาว
ขณะเดียวกัน ในมิติของ Sustainability อินโน พรีคาสท์ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การเป็น Low Carbon Precast และนำเทคโนโลยี Carbon Cure มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส่งผลให้บริษัทได้รับฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นรายแรกและรายเดียวในอุตสาหกรรมพรีคาสท์ของไทย จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) สอดคล้องกับแนวคิด The Power of Sustainability ที่มุ่งสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ในการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ Power of Quality ครั้งนี้ อินโน พรีคาสท์ ได้มอบโล่เกียรติคุณ Power of Quality ให้แก่คู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์พรีคาสท์จากอินโน พรีคาสท์ เพื่อนำไปใช้สื่อสารกับผู้บริโภค ณ โครงการก่อสร้างหรือสำนักงานขาย เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัยได้อย่างมั่นใจมากขึ้น