129 ปี การรถไฟฯ ยังมุ่งยกระดับระบบรางทั่วประเทศ เป็นเส้นเลือดใหญ่”คมนาคมขนส่ง”ที่คุ้มค่าของประเทศ

“พิพัฒน์” เผยรถไฟไทย ครบ129 ปี ยันนโยบายพร้อมหนุนขับเคลื่อน มุ่งพัฒนาเพื่อพลิกโฉมและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบรางทั่วประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งเป้า "เดินทางสะดวก ปลอดภัย เพิ่มทางเลือกที่คุ้มค่าให้ประชาชน"
วันที่ 26 มีนาคม 2569 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟ ครบรอบ 129 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม และนายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟฯ รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) พร้อมด้วยพนักงานเข้าร่วมพิธี ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)
นายพิพัฒน์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีเส้นทางรถไฟครอบคลุมกว่า 47 จังหวัด ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ด้านการคมนาคมที่ผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทย ในโอกาสครบรอบ129 ปี สำหรับก้าวต่อไป ของการรถไฟฯ จะมุ่งเน้นการพลิกโฉมและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบรางอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ "การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ยกระดับเศรษฐกิจ และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชน" ผ่านการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญเพื่อให้การเดินทางรวดเร็วและครอบคลุมยิ่งขึ้น
โดยเร่งรัดการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ เส้นทางใหม่ๆ รวมถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เพื่อลดเวลาในการเดินทางของประชาชน ให้สามารถเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคได้อย่างไร้รอยต่อ เพิ่มทางเลือกที่คุ้มค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตเมือง ,เดินหน้าพัฒาระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง และบริการของรถไฟในทุกมิติ เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ ปลอดภัย เข้าถึงง่าย ช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัด และลดมลพิษทางอากาศลดต้นทุนสินค้าเพื่อเศรษฐกิจไทย
รวมถึงพัฒนาให้การรถไฟฯ เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อด้านโลจิสติกส์ของประเทศ รองรับการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง ซึ่งจะช่วยลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปลายทาง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรวมถึง ยกระดับความปลอดภัยและบริการ เตรียมความพร้อมโครงสร้างองค์กรภายใต้ พ.ร.บ. การขนส่งทางราง เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหารโครงสร้างพื้นฐานระบบรางที่ได้มาตรฐานสากล มุ่งเน้นความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารเป็นสำคัญ
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าฯ และรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าฯรฟท. ได้เข้าสักการะอนุสรณ์ปฐมฤกษ์รถไฟหลวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นกิจการรถไฟไทย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2439 ในเส้นทางกรุงเทพ –พระนครศรีอยุธยา อันถือเป็นจุดกำเนิดของระบบคมนาคมทางรางของประเทศ พร้อมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและบุคลากรของการรถไฟฯ
นอกจากนี้ ยังได้จัดพิธีปล่อยขบวนรถจักรไอน้ำนำเที่ยว ขบวนที่ 901 เส้นทางประวัติศาสตร์ กรุงเทพ – อยุธยา ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของการเดินทางย้อนยุค ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความทรงจำที่ทรงคุณค่า โดยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นจำนวนมาก
ขณะเดียวกัน ได้มอบโล่และประกาศนียบัตรแก่ผู้ปฏิบัติงานครบ 25 ปี พร้อมแหนบที่ระลึก รวมถึงรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี 2568 และรางวัลล้อปีกรถไฟเกียรติยศ เพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่องค์กร