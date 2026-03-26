Hawaiian Cement คว้ารางวัล Thailand’s Best Friend Award 2026 ตอกย้ำความเชื่อมั่นสินค้าไทยในสหรัฐฯ

บริษัท Hawaiian Cement จากสหรัฐอเมริกา พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SCG International Corporation) ในการนำเข้า SCG Low Carbon Cement ได้รับรางวัล “มิตรแท้การค้าไทย 2569 หรือ Thailand’s Best Friend Award 2026” จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมแสดงความยินดี
รางวัล Thailand’s Best Friend Award 2026 จัดขึ้นเพื่อยกย่องและแสดงความขอบคุณแก่ผู้นำเข้ารายสำคัญจากทั่วโลกจำนวน 20 ราย ที่มีบทบาทในการสนับสนุนและนำเข้าสินค้าไทยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ในโอกาสนี้ Mr. Darren Orr, Cement Division General Manager เป็นผู้แทนบริษัท Hawaiian Cement ขึ้นรับรางวัล โดยมี Mr. Michael Beck จากบริษัท International Materials Inc. พันธมิตรทางธุรกิจของทั้ง SCG และ Hawaiian Cement ร่วมแสดงความยินดี รางวัลดังกล่าวนับเป็นการสะท้อนถึงความสำเร็จของความร่วมมือทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง และความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SCG Low Carbon Cement ซึ่งเป็นปูนซีเมนต์คุณภาพสูงที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล จากการได้รับการรับรอง Environmental Product Declaration (EPD) International
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลิตโดย SCG Cement and Green Solutions หนึ่งในธุรกิจของเอสซีจี ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและผลิตปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำ สนับสนุนด้านเทคนิคและองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องแก่คู่ค้า ร่วมกับ SCG International จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจด้านการจัดหาและบริหารห่วงโซ่อุปทานระดับสากลของเอสซีจี ซึ่งเครือข่ายสำนักงานในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงสำนักงานในสหรัฐอเมริกา ทำหน้าที่ดูแลประสานงานทางธุรกิจ จัดหาวัตถุดิบ และโลจิสติกส์ เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนถึงความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง และการร่วมกันผลักดันโซลูชันการก่อสร้างคาร์บอนต่ำจากประเทศไทยสู่ตลาดโลก