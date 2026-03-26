ดีเซลพุ่ง 6 บาท!เรือแสนแสบ-เรือด่วนฯ ประกาศขึ้นค่าโดยสาร 2 บาท เริ่ม 30 มี.ค.เป็นต้นไป

เรือแสนแสบและเรือด่วนเจ้าพระยา รับต้นทุนพุ่งไม่ไหว ประกาศปรับขึ้นค่าโดยสาร 2 บาท เริ่มวันจันทร์ที่ 30 มี.ค.69 หลังดีเซลขึ้น 6 บาทต่อลิตรแตะ 39 บาท ทะลุกรอบตารางน้ำมัน 2 ขั้น เรือแสนแสบขยับเป็น 13-23 บาท ตามระยะทาง กรมเจ้าท่า รอดูมาตรการรัฐช่วยลดผลกระทบ ชี้ตารางสูตรช่วงราคาน้ำมันเป็นธรรมและตามต้นทุนจริง
จากที่ราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด ปรับขึ้น 6 บาทต่อลิตร ในวันนี้ (26 มี.ค.69) ส่งผลให้ผู้ประกอบการขนส่งต่างๆ เตรียมปรับขึ้นราคา โดย นายเชาวลิต เมธยะประภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ครอบครัวขนส่ง (2002) จำกัด ผู้ให้บริการเรือคลองแสนแสบ แจ้งว่าจะมีการปรับอัตราค่าโดยสารใหม่จากในปัจจุบัน 11–21 บาท เป็น 13–23 บาท ตามระยะทาง โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป โดยสาเหตุหลักมาจากที่ คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติ ปรับลดอัตราชดเชยราคาน้ำมันดีเซลและกลุ่มเบนซิน ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น 6 บาทต่อลิตร ไปอยู่ที่ 38.94 บาทต่อลิตร ซึ่งสูงเกินกว่าเกณฑ์ที่ทำข้อตกลงไว้กับกรมเจ้าท่า ทำให้ผู้ประกอบการแบกรับภาระต้นทุนไม่ไหวเนื่องจากเป็นการปรับราคาที่รุนแรงและรวดเร็วที่สุดในรอบหลายสิบปี
โดย บริษัทฯ จะประเมินสถานการณ์ราคาน้ำมันทุกๆ 7 วัน หากราคายังทรงตัวในระดับสูงอาจมีความจำเป็นต้องขยับค่าโดยสารเพิ่มขึ้นอีกตามขั้นบันได เจาะลึกตารางเปรียบเทียบอัตราค่าโดยสารใหม่ตามระยะทางแต่ละสถานี พร้อมบทวิเคราะห์แนวโน้มการปรับราคาเพิ่มเติมหากดีเซลทะลุ 41 บาท และเงื่อนไขการปรับลดราคาคืนให้ผู้โดยสารในอนาคต
@เรือด่วนเจ้าพระยา ขึ้น 2 บาท เริ่ม 30 มี.ค. 69
ด้าน นาวาตรีเจริญพร เจริญธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงขรได้กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการให้บริการ โดยราคาอยู่ที่ 38.99 บาทต่อลิตร ณ วันที่ 26 มีนาคม 2569 บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภท ขึ้น 2 บาทจากอัตราเดิม ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
• เรือธงส้ม: เส้นทางนนทบุรี – วัดราชสิงขร จากราคา 16 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 18 บาท (ตลอดสาย)
• เรือธงเหลือง: เส้นทางนนทบุรี – สาทร จากราคา 21 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 23 บาท (ตลอดสาย)
• เรือธงเขียวเหลือง:
- เส้นทาง ปากเกร็ด – นนทบุรี จากราคา 14 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 16 บาท
- เส้นทาง นนทบุรี – สาทร จากราคา 21 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 23 บาท
- เส้นทาง ปากเกร็ด – สาทร จากราคา 33 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 35 บาท
• เรือธงแดง (ปรับอากาศ): นนทบุรี – สาทร จากราคา 30 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 32 บาท
นาวาตรีเจริญพร กล่าวว่า ทางบริษัทได้ชะลอการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสาร เพราะคำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้ใช้บริการเป็นหลัก แต่จากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทำให้ทางบริษัทจำต้องปรับค่าโดยสารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับลดอัตราค่าโดยสารต่อไป
@กรมเจ้าท่า รอมาตรการรัฐช่วยเหลือ ยันมีตารางค่าโดยสารตามช่วงราคาน้ำมัน เป็นธรรมและตามต้นทุนจริง
ด้าน นายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) กล่าวว่า กรณีที่เอกชนประกาศปรับขึ้นค่าโดยสารนั้นเป็นแนวทางเบื้องต้นในส่วนของเอกชนที่ยึดตามกรอบขั้นบันได ที่มีประกาศคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทาง เรื่อง การกำหนดอัตราค่าโดยสารเรือกลเดินประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งกำหนดอัตราเป็นอัตราบันได สำหรับเรือด่วนเจ้าพระยา กำหนดขั้นบันไดช่วงราคาน้ำมันปรับทุก 4 บาทต่อลิตร ปรับค่าโดยสาร 1 บาท ส่วนเรือแสนแสบ ช่วงราคาน้ำมันขึ้นทุก 2 บาท ปรับค่าโดยสาร 1 บาท แต่ทั้งนี้ ในการปรับราคาค่าโดยสารจริงก็อาจให้ต่ำกว่ากรอบราคาน้ำมันอย่างน้อย 1 ขั้นเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนมากนักและผู้ประกอบการพอไหว
อธิบดีกรมเจ้าท่ากล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลมีประชุมด่วน จะรอนโยบายก่อนว่าจะมีมาตรการออกมาช่วยเหลือกลุ่มภาคการคมนาคมขนส่ง อย่างไร จากนั้นก็จะนำมาพิจารณาในเรื่องค่าโดยสารต่อไป อย่างไรก็ตาม หากไม่มีมาตรการชดเชยใดๆเลย ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นก็เป็นต้นทุนผู้ประกอบการ แต่ก็จะต้องหาแนวทางเพื่อผ่อนผันการปรับราคาค่าโดยสาร เพื่อลดผลกระทบของประชาชนให้มากที่สุด