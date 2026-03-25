พาณิชย์เพชรบุรีเปิดงานใหญ่ ดัน Soft Power อาหาร-วัฒนธรรม ชวนเที่ยว “เทศกาลอาหารชะอำ – เพชรบุรี” ครั้งที่ 4 วันที่ 2-5 เม.ย.นี้

เพชรบุรี – จังหวัดเพชรบุรี เตรียมจัดงาน “เทศกาลอาหารชะอำ – เพชรบุรี Soft Power And Food Festival ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2569 ณ จุดชมวิวชายหาดชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านอัตลักษณ์อาหาร ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น คาดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดแถลงข่าวการจัดงานดังกล่าว โดยมี นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน
นางสาวจินตะณา ปิ่นสุภา พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า จังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพโดดเด่น ทั้งด้านอาหาร ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนได้รับการยอมรับให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO และได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมือง 3 รส” จากวัตถุดิบคุณภาพ ได้แก่ รสเปรี้ยวจากมะนาวแป้นเพชรบุรี รสหวานจากน้ำตาลโตนดเมืองเพชรซึ่งมีค่า GI ต่ำ และรสเค็มจากเกลือทะเลบ้านแหลม ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเกลือสมุทรขนาดใหญ่ของประเทศ
นอกจากนี้ จังหวัดเพชรบุรียังมีสินค้าเด่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อาทิ ชมพู่เพชรพันธุ์เพชรสายรุ้ง มะนาวเพชรบุรี น้ำตาลโตนดเมืองเพชร ขนมหม้อแกงเมืองเพชร และกล้วยหอมทองเพชรบุรี สะท้อนถึงภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ เพชรบุรียังขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองขนมหวาน มีงานศิลปะช่าง 10 หมู่ที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรม เช่น ละครชาตรี การเชิดหนังใหญ่ และงานหัตถศิลป์พื้นถิ่นที่สืบทอดมายาวนานตั้งแต่สมัยอยุธยา
อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่สะท้อนเอกลักษณ์ของพื้นที่ ทั้ง “เมือง 3 ทะเล” ได้แก่ ทะเลหมอกเขาพะเนินทุ่ง ทะเลโคลนป่าชายเลน และทะเลชายหาดชะอำ-เจ้าสำราญ รวมถึง “เมือง 3 วัง” ประกอบด้วย พระนครคีรี พระรามราชนิเวศน์ และพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ตลอดจนผืนป่าแก่งกระจาน ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
สำหรับการจัดงาน “เทศกาลอาหารชะอำ – เพชรบุรี Soft Power And Food Festival ครั้งที่ 4” ในครั้งนี้ ได้รวบรวมอาหารเด่น เมนูดังของจังหวัดมาจัดแสดงและจำหน่ายกว่า 60 บูธ พร้อมกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การสาธิตการทำอาหาร การสาธิตงานศิลปะ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป
พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี กล่าวเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารและวัฒนธรรมท้องถิ่น ในงาน “เทศกาลอาหารชะอำ – เพชรบุรี Soft Power And Food Festival ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2569 ณ จุดชมวิวชายหาดชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
โดย สำนักพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี