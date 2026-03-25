BioActive+ คว้ารางวัล Business+ Product Innovation Awards 2026 ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรม Health & Wellness ด้วย "Concentrated Liquid Collagen"

Bioctive แบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม นำโดย ดร. วาสนา อินทะแสง Founder of BioActive+ เข้ารับรางวัล BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2026 ในสาขา Health & Weliness Innovation จากความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ Concentrated Liquic Collagen นวัตกรรมคอลลาเจนรูปแบบเข้มข้นที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ทั้งด้านประสิทธิภาพและไลฟ์สไตล์ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อน DNA สำคัญของแบรนด์ BioActive+ ที่ยืด 3 แกนหลักในการพัฒนา ได้แก่ Innovation, Nature และ Active Life โดยเฉพาะ
•Innovation ซึ่งถือเป็นหัวใจของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทุกตัวของแบรนด์
BioActive+ เชื่อว่า "นวัตกรรม" ไม่ใช่เพียงความใหม่ แต่คือการพัฒนาสิ่งที่มีคุณค่าและสร้างผลลัพธ์จริงให้กับผู้บริโภค จึงให้ความสำคัญกับการคิดคันและ พัฒนาสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สุขภาพในทุกมิติ
โดยแบรนด์ใช้แนวคิด "Science-based Innovation" ผสานทั้ง Consumer Insight, Global Ingredients และ Advanced Formulation เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้งในด้าน efficacy และ lifestyle อย่างแท้จริง
ดร. วาสนา อินทะแสง เปิดเผยว่า เราเชื่อว่านวัตกรรมที่แท้จริง ต้องเริ่มจากการเข้าใจผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง และนำวิทยาศาสตร์มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้งผลลัพธ์และการใช้ชีวิต ซึ่ง 'Innovation' จึงไม่ใช่แค่หนึ่งในองค์ประกอบของแบรนด์ แต่เป็นหัวใจของทุกสิ่งที่เราทำ
สำหรับ Concentrated Liquid Collagen ถือเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนแนวคิดดังกล่าวได้อย่างชัดเจน ด้วยการออกแบบสูตรที่ "ดูแลผิวครบทุกโครงสร้าง "ไม่ใช่เพียงผิวภายนอก แต่ลึกถึงระดับโครงสร้างผิว พร้อมนำเสนอในรูปแบบ Concentrated Liquid (Drop Drink) ที่ทานง่าย ดูดซึมไว และตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่
จุดเด่นสำคัญของผลิตภัณฑ์ คือการคัดสรร สารสกัดระดับโลกที่มีงานวิจัยรองรับ และได้รับการยอมรับในระดับสากล ไม่ว่าจะเป็น
* Wellnex Collagen Dipeptide ที่มีขนาดโมเลกุลเล็ก ดูดซึมได้รวดเร็ว และช่วยเสริมความยืดหยุ่นของผิว
* KireiCera@ (Rice Ceramide) เซราไมต์จากจมูกข้าวญี่ปุ่น ที่ช่วยเสริมเกราะป้องกันผิว ลดการสูญเสียน้ำ และเพิ่มความชุ่มชื้นจากภายใน
* Juvecol® นวัตกรรม glycan จากญี่ปุ่นที่ช่วยสนับสนุนโครงสร้างผิวในระดับเซลล์
* Bonito Elastin Peptide ช่วยเพิ่มอีลาสตินความยึดดหยุ่นผิว ให้ผิวเด้ง แน่น และกลับมาอ่อนเยาว์
การผสานสารสกัดเหล่านี้เข้ากับการออกแบบสูตรอย่างแม่นยำ ทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถดูแลผิวได้อย่างครบมิติ ทั้งความยืดหยุ่น ความชุ่มชื้น และความกระจ่างใสอย่างแท้จริง
ในมุมของการตอบโจทย์ผู้บริโภคยุดใหม่ BioActive+ มุ่งเน้น 3 แกนหลัก ได้แก่
* Convenience (ทานง่าย)
* Efficacy (เห็นผลจริง)
* และ Trust (มีวิทยาศาสตร์รองรับ)
ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจากกระบวนการคิดและพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วย "Innovation" อย่างแท้จริง
นอกจากความสำเร็จด้านผลิตภัณฑ์ BioActive+ ยังเดินหน้าสร้างการรับรู้ผ่านแคมเปญการตลาดอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกับแคมเปญ "Reminder! Drop & Drink" ที่ได้ Rebecca Patricia Armstrong (Becky Rebecca) มาร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ ถ่ายทอดภาพลักษณ์ของผู้หญิงยุคใหม่ที่ใส่ใจตัวเองอย่างมีสไตล์ พร้อมตอกย้ำความสะดวกและง่ายของการดูแลสุขภาพในรูปแบบ Drop Drink
พร้อมกลยุทธ์สื่อ OOH และ DOOH สะท้อนความเป็นแบรนด์ lifestyle ครยทุกมิติ แคมเปญดังกล่าวไม่เพียงช่วยสร้าง engagement กับผู้บริโภค แต่ยังสะท้อน ถึงความเป็นผู้นำของ BioActive+ ในการสร้าง category ใหม่ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ผสานทั้งนวัตกรรมและไลฟีสไตล์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว
ในโอกาสนี้ ดร. วาสนา อินทะแสง ยังได้กล่าวถึงความรู้สึกในการได้รับรางวัลว่า รางวัลนี้ไม่ใช่แค่ความสำเร็จของบริษัท แต่เป็นรางวัลของผู้บริโภคทุกคน ที่เชื่อมั้นในสิ่งที่เราทำ และเป็นการยืนยันว่า 'นวัตกรรมที่มีคุณค่า"สามารถสร้าง impact ต่อผู้บริโภคได้จริง
ความสำเร็จในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ BicActive+ ในการตอกย้ำบทบาทของแบรนด์ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมสุขภาพและความงาม ที่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคในทุกมิติ.