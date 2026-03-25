เปิดใช้ 4 เลน โฉมใหม่ ”ท่าศาลา – นบพิตำ” ยกระดับ ทล.4140 กว่า 17 กม.เสริมศักยภาพโลจิสติกส์”นครศรีธรรมราช”

ทางสะดวก เศรษฐกิจพุ่ง! “ท่าศาลา – นบพิตำ” โฉมใหม่ 4 ช่องจราจรยกระดับ ทล.4140 ผิวคอนกรีตแข็งแรง จราจรคล่องตัว กว่า 17 กม.เชื่อมทะเลสู่ขุนเขา เสริมศักยภาพโลจิสติกส์ จ.นครศรีธรรมราชพัฒนาเศรษฐกิจ หนุนท่องเที่ยวภาคใต้
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทล.ได้ก่อสร้างโครงการขยายทางหลวงหมายเลข 4140 สาย อ.ท่าศาลา – อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช ระยะทาง 17.52 กิโลเมตร โดยใช้งบประมาณกว่า 800 ล้านบาท เสร็จสมบูรณ์ พร้อมเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการยกระดับโครงข่ายคมนาคมให้มีมาตรฐานสูง รองรับการเดินทาง การขนส่ง และการเติบโตทางเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยโครงการนี้ถือเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ซึ่งไม่เพียงช่วยเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง แต่ยังเป็นการเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจจากชายฝั่งทะเลสู่แหล่งทรัพยากรและธรรมชาติในพื้นที่ตอนในของจังหวัด สร้างโอกาสใหม่ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
สำหรับ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4140 ดำเนินการช่วง กม.4+125 – กม.21+650 โดยขยายจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร (ไป–กลับข้างละ 2 ช่องจราจร) เพื่อรองรับปริมาณจราจรและยกระดับประสิทธิภาพการคมนาคมในพื้นที่ ก่อสร้างผิวทางคอนกรีตชนิด Joint Plain Concrete Pavement (JPCP) ที่มีความแข็งแรง ทนทาน ช่วยให้การจราจรไหลลื่น ลดการชะลอและเร่งความเร็ว ส่งผลให้ประหยัดเวลาและพลังงาน โดยผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร ติดตั้งเกาะกลางแบบกำแพงกั้น รวมทั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายและสัญญาณจราจรอย่างครบถ้วนตลอดเส้นทาง
ทางหลวงสายนี้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงพื้นที่ชายฝั่งทะเล ใน อ.ท่าศาลา สู่พื้นที่ภูเขาและแหล่งธรรมชาติใน อ.นบพิตำ โดยเชื่อมต่อพื้นที่สำคัญทั้งด้านการศึกษา และสาธารณสุข เช่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของภาคใต้ตอนบน อีกทั้งยังเป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียง ได้แก่ น้ำตกกรุงชิง ทะเลหมอกกรุงชิง และกิจกรรมล่องแก่งคลองกลาย รวมถึงสามารถเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวสายศรัทธาอย่างวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) อ.สิชล ได้สะดวกยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันเส้นทางดังกล่าว ยังรองรับการขนส่งในพื้นที่เกษตรกรรมและเหมืองแร่ ซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประชาชนในพื้นที่
ปัจจุบันโครงการได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ ช่วยยกระดับศักยภาพของพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ รองรับการขนส่งแร่และผลผลิตทางการเกษตรให้รวดเร็ว ลดต้นทุน และลดความเสียหายของสินค้า ขณะเดียวกันยังช่วยกระตุ้นภาคธุรกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนเสริมการเชื่อมโยงโครงข่ายเศรษฐกิจในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ในด้านการท่องเที่ยว เส้นทางที่สะดวกและปลอดภัยมากขึ้นช่วยให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งธรรมชาติใน อ.นบพิตำได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้เกิดการเติบโตของการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจึงเป็นมากกว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แต่เป็นการเชื่อม “ทะเล” สู่ “ขุนเขา” ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างยั่งยืน