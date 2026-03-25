เปิดเส้นทาง ‘น้ำมัน’ จากโรงกลั่นสู่ถังพัก: ทัพรถขนส่งเร่งสปีด 24 ชม. มั่นใจไทยไม่ขาดแคลน

ท่ามกลางกระแสความผันผวนของสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น ได้ส่งแรงสั่นสะเทือนมาถึงพฤติกรรมการใช้พลังงานในประเทศไทยอย่างเห็นได้ชัด เมื่อความกังวลกระตุ้นให้ยอดจำหน่ายน้ำมัน ณ สถานีบริการบางแห่งพุ่งสูงขึ้นถึง 2 เท่าตัว จากสภาวะปกติ
บทความนี้จะพาทุกท่านไปสำรวจเบื้องหลัง “โครงข่ายเส้นเลือดใหญ่” ของการกระจายน้ำมันสำเร็จรูป ตั้งแต่ต้นทางที่โรงกลั่นน้ำมันชั้นนำของประเทศ ผ่านมือผู้ค้าน้ำมันตามมาตราต่าง ๆ ตามกฎหมาย ไปจนถึงมาตรการเร่งด่วนที่คลังน้ำมันต้องปรับตัวเปิดให้บริการแบบไม่มีวันหยุด พร้อมการเพิ่มรอบขนส่งนอกเวลาเพื่อรองรับดีมานด์ที่ทะลักเข้ามา เพื่อยืนยันให้ชัดว่าในวิกฤตครั้งนี้ ระบบโลจิสติกส์พลังงานของไทยยังคงแข็งแกร่งและมีน้ำมันเพียงพอสำหรับทุกภาคส่วนอย่างแน่นอน
เปิดแผนผัง “สายธารพลังงาน”: ใครเป็นใครในห่วงโซ่น้ำมันไทย?
การเดินทางของน้ำมันดิบที่ผ่านการแปรรูปจนกลายเป็นน้ำมันสำเร็จรูปนั้น ไม่ได้ตรงดิ่งจากโรงกลั่นสู่ถังน้ำมันรถเราในทันที แต่มีลำดับขั้นตอนและตัวละครสำคัญที่คอยขับเคลื่อนระบบ ดังนี้
1. ต้นน้ำ: โรงกลั่นและผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 จุดเริ่มต้นอยู่ที่โรงกลั่นน้ำมัน ซึ่งถือเป็น “ผู้ค้ามาตรา 7” กลุ่มนี้คือผู้ค้าน้ำมันหลักที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ผสมผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย โดยมีความสำคัญในเชิงนโยบายเพราะเป็นกลุ่มที่มีสิทธิ์ขอรับการชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้ตามระเบียบ
2. กลางน้ำ: จากคลังกระจายสู่ “Jobber” และ “สถานีบริการแบรนด์” เมื่อน้ำมันพร้อมส่ง ผู้ค้ามาตรา 7 จะทำหน้าที่กระจายน้ำมันไปยัง 2 ช่องทางหลัก ได้แก่
สถานีบริการภายใต้แบรนด์ (ผู้ค้ามาตรา 11): เป็นปั๊มน้ำมันที่เราคุ้นตาตามท้องถนน ซึ่งรับน้ำมันโดยตรงจากบริษัทแม่มาให้บริการประชาชน
ผู้ค้าส่ง หรือ Jobber (ผู้ค้ามาตรา 10): เปรียบเสมือนพ่อค้าคนกลางรายใหญ่ที่ซื้อน้ำมันใน “ราคารายวัน” เพื่อนำไปกระจายต่อให้แก่ตลาดรายย่อย
3. ปลายน้ำ: สู่มือผู้บริโภคทุกภาคส่วน สำหรับ Jobber (ม.10) จะมีบทบาทสำคัญในการส่งต่อน้ำมันไปให้ถึงจุดที่ห่างไกลหรือเฉพาะทางมากขึ้น ได้แก่
สถานีบริการรายย่อย: ปั๊มที่ไม่มีแบรนด์ รวมถึงปั๊มหลอดตามชุมชน
ภาคเศรษฐกิจจริง: ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม, ภาคการขนส่งสินค้า และภาคเกษตรกรรมที่ต้องใช้น้ำมันในการเดินเครื่องจักร
เมื่อ “ยอดเติมพุ่ง 2 เท่า” มาตรการฉุกเฉินจึงต้องเริ่มทำงาน
ในสภาวะปกติ การขนส่งน้ำมันเพียง 1 รอบ จะสามารถรองรับความต้องการใช้งานของสถานีบริการได้เฉลี่ยประมาณ 2-3 วัน แต่เมื่อเกิดความไม่สงบในต่างประเทศ ประชาชนเริ่มวิตกและเร่งเติมน้ำมันจนยอดขายพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หากบริหารจัดการแบบเดิม น้ำมันในถังพักใต้ดินของปั๊มอาจไม่เพียงพอ
เพื่อให้การเข้าถึงพลังงานเป็นไปอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ผู้ค้าน้ำมันจึงต้องงัดกลยุทธ์การบริหารจัดการโลจิสติกส์แบบเต็มสูบ ดังนี้
คลังน้ำมันเปิด 7 วันรวด: เปลี่ยนจากตารางเวลาปกติมาเป็นการเปิดให้บริการทุกวัน เพื่อให้รถบรรทุกน้ำมันสามารถเข้ามารับสินค้าได้ตลอดเวลา ลดคอขวดในการกระจายสินค้า
เพิ่มรอบขนส่ง “นอกเวลา”: เราจะเห็นภาพรถบรรทุกน้ำมันวิ่งปฏิบัติงานบนท้องถนนในจำนวนที่มากกว่าปกติ และมีการเพิ่มรอบการวิ่งในช่วงเวลากลางคืนหรือนอกเวลาเร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น
ความมั่นใจภายใต้ความผันผวน
โครงข่ายการกระจายน้ำมันของไทยถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นสูง การประสานงานระหว่างโรงกลั่น ผู้ค้ามาตรา 7, 10 และ 11 ทำให้เห็นว่า แม้จะมีความต้องการใช้พุ่งสูงขึ้นกะทันหัน แต่ “เส้นเลือดใหญ่” เส้นนี้ยังคงลำเลียงพลังงานไปเลี้ยงประเทศได้โดยไม่ขาดตอน
ดังนั้น ประชาชนจึงมั่นใจได้ว่ามาตรการเร่งบริหารจัดการขนส่งที่เข้มข้นในขณะนี้ จะช่วยให้ทุกภาคส่วน ตั้งแต่รถยนต์ส่วนบุคคลไปจนถึงรถไถนาของเกษตรกร มีน้ำมันใช้อย่างเพียงพอและฝ่าวิกฤตพลังงานครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอน