ทุกวันนี้ลูกค้าไม่ได้แค่เสิร์ชหาข้อมูลแค่บน Google แต่กำลังพูดคุยกับ AI เพื่อหาคำตอบที่ที่ตรงประเด็นและรวดเร็วยิ่งขึ้น สำหรับธุรกิจที่ต้องการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน การเลือกเอเจนซี่ที่เชี่ยวชาญด้าน SEO และ GEO (Generative Engine Optimization) จึงเป็นปัจจัยสำคัญ เพราะไม่ใช่แค่การทำให้เว็บไซต์ติดอันดับบน Google เท่านั้น แต่ยังต้องทำให้แบรนด์คุณกลายเป็นหนึ่งในคำตอบที่ AI เลือกนำเสนอให้กับผู้ใช้งานโดยตรงด้วย บทความนี้จึงได้รวบรวมลิสต์เอเจนซี่ที่เชี่ยวชาญด้านการรับทำ SEO และ GEO พร้อมกลยุทธ์ที่รองรับกับการค้นหายุคใหม่ เพื่อขับเคลื่อนแบรนด์คุณให้โดดเด่นและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นในยุคของ AI Search
บริการรับทำ GEO คืออะไร? ทำไมแค่ SEO อาจไม่พอในยุคนี้
GEO คือ การปรับเนื้อหาและโครงสร้างข้อมูลของเว็บไซต์ให้ AI Search Engines เช่น ChatGPT, Gemini หรือ Perplexity สามารถนำข้อมูลไปใช้เป็นคำตอบให้ผู้ค้นหาได้โดยตรง ต่างจาก SEO แบบเดิมที่เน้นการทำอันดับบนหน้าผลการค้นหา (SERPs) ของ Google เป็นหลัก
ปัจจุบันพฤติกรรมผู้ใช้งานกำลังเปลี่ยนจากการพิมพ์คีย์เวิร์ดเพื่อหาลิงก์ มาเป็นการถามคำถามกับ AI เพื่ออ่านคำตอบที่สรุปมาทันที ทำให้ธุรกิจที่ทำเพียง SEO อาจยังไม่เพียงพอในยุคนี้ เพราะหากข้อมูลของแบรนด์เราไม่ได้ถูก AI เลือกไปใช้เป็นคำตอบ ก็อาจพลาดโอกาสเข้าถึงลูกค้าที่ใช้ AI ในการหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
เหตุผลสำคัญที่การทำ SEO อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ
● Zero-Click Search – ผู้ใช้ได้รับคำตอบจาก AI ทันที โดยไม่จำเป็นต้องคลิกเข้าเว็บไซต์
● ความน่าเชื่อถือจาก AI – ผู้ใช้งานเริ่มเชื่อถือคำแนะนำที่ AI คัดกรองมาให้แล้ว
● การค้นหาแบบบทสนทนา – ผู้คนใช้คำถามยาวหรือ Long-tail มากขึ้น ซึ่ง GEO ช่วยให้แบรนด์เข้าไปอยู่ในบริบทการสนทนาได้ดีกว่า
● การสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ – เมื่อ AI อ้างอิงถึงแบรนด์คุณ จะช่วยเสริมความน่าเชื่อถือในโลกดิจิทัลได้
● การปรากฏตัวในทุกช่องทางการค้นหา – ทำให้ธุรกิจเข้าถึงผู้ใช้งานได้ทั้งบน Search Engine และแพลตฟอร์ม AI ต่างๆ
GEO จึงไม่ได้มาแทนที่ SEO แต่เป็นการต่อยอดจาก SEO หากกลยุทธ์ SEO คือการทำให้เว็บไซต์ถูกค้นพบ GEO คือการทำให้แบรนด์คุณกลายเป็นหนึ่งในคำตอบที่ AI เลือกนำเสนอ ดังนั้น บริษัทรับทำ SEO และธุรกิจที่เริ่มปรับตัวตั้งแต่ตอนนี้ จะมีโอกาสสร้างความได้เปรียบในโลกการค้นหายุค AI ได้ก่อนคู่แข่ง
เอเจนซี่ที่พาธุรกิจไปอยู่ในคำตอบของ AI ด้วยบริการรับทำ SEO และ GEO
1. ANGA (แองก้า)
ANGA (แองก้า) ผู้นำด้านการทำ SEO และ GEO เพื่อเพิ่มการมองเห็นบน Google และ AI Search สร้างผลลัพธ์มาแล้วกว่า 400 เว็บไซต์จนได้รับความไว้วางใจจากธุรกิจชั้นนำในประเทศไทย โดยทีม SEO Specialist ของ ANGA จะออกแบบกลยุทธ์ที่ผสานระหว่างบริการรับทำ SEO และบริการรับทำ GEO เข้าด้วยกัน เพื่อให้แบรนด์ปรากฏตัวในทุกที่ที่ลูกค้าหาข้อมูล ตั้งแต่โครงสร้าง Technical SEO ที่ซับซ้อนไปจนถึงการปรับแต่งเนื้อหาเชิงลึกเพื่อให้ AI อย่าง Gemini, ChatGPT และ Perplexity เลือกดึงข้อมูลไปแสดงผลเป็นคำตอบ ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนจากแค่การถูกค้นพบเป็นการถูก AI แนะนำทันที
เหตุผลที่ทำให้กลยุทธ์ SEO & GEO ของ ANGA โดดเด่น
● ทีมแองก้าไม่ได้หยุดแค่การทำให้เว็บไซต์ติดหน้าแรก Google แต่ยังเน้นการยึดครองพื้นที่บน AI Overviews และ AI Mode เพื่อดักจับ Traffic คุณภาพสูงในจังหวะที่ลูกค้ากำลังตัดสินใจ
● ออกแบบคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ทั้งมนุษย์และอัลกอริทึม AI โดยเน้นการสร้าง Authority และ Trustworthiness เพื่อให้ AI Search มั่นใจที่จะยกข้อมูลของแบรนด์ไปเป็นคำตอบอ้างอิง
● ทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจโครงสร้าง Schema Markup อย่างลึกซึ้ง และการปรับปรุงความเร็วเว็บไซต์ที่เอื้อต่อการ Index ของทั้ง Google Bot และ AI Crawler
● การันตีผลลัพธ์ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ เข้าใจพฤติกรรมการค้นหาที่เปลี่ยนจากการใช้คีย์เวิร์ดไปสู่คำถามที่มีความซับซ้อนขึ้น
● ทุกการเข้าถึงจากทุกช่องทางต้องนำไปสู่โอกาสทางธุรกิจได้จริง ไม่ใช่แค่ยอดคลิก แต่คือการสร้าง Lead และยอดขายที่จับต้องได้
ผมมองว่าธุรกิจยุคนี้ต้องเลิกยึดติดกับตัวเลขอันดับเพียงอย่างเดียว แต่ต้องให้ความสำคัญกับการมีตัวตนในทุกพื้นที่การค้นหาของกลุ่มเป้าหมาย การที่แบรนด์ได้รับความไว้วางใจจาก AI ให้เป็นคำตอบ จึงเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือที่ทรงพลังยิ่งกว่าการโฆษณาใดๆ เพราะนั่นหมายถึงการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด
2. Relevant Audience
Relevant Audience เป็นเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลในกรุงเทพฯ ที่โดดเด่นด้านการทำ SEO แบบ White Hat มุ่งเน้นผลลัพธ์ทางธุรกิจที่วัดผลได้จริง ไม่ใช่เพียงการเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เท่านั้น ทีมงานให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดเชิงกลยุทธ์เพื่อเลือกคำค้นหาที่มีโอกาสสร้างรายได้ พร้อมวางกลยุทธ์ SEO ที่เปลี่ยนทราฟฟิกให้เป็น Qualified Leads และยอดขายจริง บริการครอบคลุมตั้งแต่ SEO Audit, Local SEO ไปจนถึงการทำ SEO สำหรับแพลตฟอร์ม E-commerce ในขณะเดียวกัน Relevant Audience ยังปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการค้นหาในยุค AI เพื่อช่วยให้แบรนด์ถูกค้นพบทั้งบน Google Search และแพลตฟอร์ม AI Search ด้วย
3. ArioMarketing
ArioMarketing เอเจนซี่ SEO ที่พัฒนาบริการเพื่อให้รองรับการค้นหาในยุค AI ธุรกิจจะไม่เพียงติดอันดับบน Google แต่ยังมีโอกาสถูกเลือกเป็นคำตอบบนแพลตฟอร์ม AI Search ด้วย มีแพ็กเกจที่ยืดหยุ่นตามระดับความยากง่ายของคีย์เวิร์ด ช่วยให้ธุรกิจทุกประเภทวางแผนงบประมาณได้อย่างคุ้มค่า ทีมงานของ ArioMarketing ยังมีความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดไทยอย่างลึกซึ้ง พร้อมใช้เครื่องมือ SEO ที่ทันสมัยวิเคราะห์และดันอันดับได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ยังเป็นเอเจนซี่ที่ให้ความสำคัญกับการรายงานผลที่โปร่งใส โดยอธิบายตัวเลขและ ROI ให้เข้าใจง่าย พร้อมแนะนำแนวทางพัฒนากระบวนการทำงานในขั้นถัดไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้ลูกค้ามองเห็นทิศทางการเติบโตของธุรกิจได้ชัดเจน
4. Glow Digital
Glow Digital เอเจนซี่ SEO ที่โดดเด่นด้วยกลยุทธ์ White Hat SEO เพื่อตอบโจทย์การเติบโตในยุค AI Search อย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะการใช้แนวทาง Digital PR ที่จะช่วยให้แบรนด์มีโอกาสปรากฏบนแพลตฟอร์ม AI ต่างๆ ได้รวดเร็วกว่าการทำ SEO แบบเดิมเพียงอย่างเดียว ซึ่งบริการจะครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์คีย์เวิร์ด การทำ On-Page Optimization การสร้างคอนเทนต์อย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงการเผยแพร่บทความ PR บนเว็บไซต์ข่าว เพื่อเสริม Authority และความน่าเชื่อถือของแบรนด์ Glow Digital ยังมีจุดเด่นด้านราคาที่เข้าถึงง่ายและและค่าบริการรายเดือนที่ยืดหยุ่น ช่วยให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถเพิ่ม Traffic และยอดขายได้จริง พร้อมปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุค AI
5. Convert Cake
ConvertCake เป็นเอเจนซี่ SEO ที่โดดเด่นด้วยแนวคิด Conversion SEO มุ่งเปลี่ยนผู้เข้าชมให้เป็นยอดขายจริง โดยทีมจะมีการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึก เพื่อนำไปพัฒนาโครงสร้างเว็บไซต์และคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์การตัดสินใจซื้อ พร้อมยึดหลัก E-E-A-T เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในสายตา Search Engine และ AI Search กลยุทธ์ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ Long-tail Keywords, Technical Optimization, การสร้าง Backlink คุณภาพ ไปจนถึง Local SEO เพื่อดึงลูกค้าในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีระบบ Tracking และ Reporting พร้อมอัปเดตผลตาม KPI อย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจเห็นภาพ ROI ชัดเจน และเติบโตแบบ Organic ได้อย่างมั่นคงในยุค AI Search
6. Z.com
Z.com ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 15 ปี โดดเด่นด้วยบริการ SEO แบบครบวงจรที่วางกลยุทธ์ทั้ง On-page และ Off-page อย่างเป็นระบบ เพื่อผลักดันเว็บไซต์ให้ติดอันดับ Top 10 บน Google ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทีมงานมืออาชีพของ Z.com มุ่งเน้นการออกแบบกลยุทธ์เฉพาะสำหรับแต่ละธุรกิจ พร้อมมอนิเตอร์และรายงานผลอย่างโปร่งใสในทุกขั้นตอน นอกจากนี้ยังมีบริการ Local SEO และแพ็กเกจที่หลากหลายตั้งแต่ SME ถึง Enterprise ช่วยเพิ่มการมองเห็นให้ธุรกิจ ลดต้นทุนโฆษณา และสร้างความน่าเชื่อถือในระยะยาว เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการพาร์ทเนอร์ที่มีมาตรฐานและพร้อมแข่งขันในยุค AI Search
7. Adchariya
Adchariya (แอดฉริยะ) เอเจนซี่ SEO รุ่นใหม่ที่น่าจับตามอง ด้วยแนวคิดการทำงานแบบ Data-Driven เน้นผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริง กลยุทธ์หลักคือการทำ SEO สายขาว 100% ควบคู่กับการพัฒนา GEO โดยยึดหลัก E-E-A-T เพื่อวิเคราะห์คู่แข่งและสร้างคอนเทนต์คุณภาพสูงที่ AI นำไปใช้เป็นคำตอบได้ ทีมงานให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ Search Intent และ Customer Journey อย่างลึกซึ้ง เพื่อคัดเลือกคีย์เวิร์ดที่มีศักยภาพในการถูก AI อ้างอิง นอกจากนี้ยังวาง SEO ให้เชื่อมกับภาพรวม Digital Marketing และ Sales Funnel ทำให้ธุรกิจตั้งแต่ Startup ถึง SME สร้างการเติบโตที่ยั่งยืน และพร้อมแข่งขันในยุค AI Search ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริการรับทำ SEO และ GEO เปลี่ยนการค้นหาจาก Ranking สู่ AI Visibility
เราอยู่ในยุคที่การค้นหาข้อมูลไม่ได้จำกัดอยู่แค่บน Google เอเจนซี่รับทำ SEO มืออาชีพจึงได้ยกระดับกลยุทธ์สู่บริการ Generative Engine Optimization (GEO) เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้ใช้งานที่ต้องการคำตอบที่รวดเร็วและแม่นยำ ซึ่งการปรับตัวนี้จะช่วยให้ธุรกิจยังคงเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หัวใจสำคัญคือการทำ GEO ไม่ได้มาแทนที่ SEO แต่เป็นการต่อยอดที่ทรงพลัง เพื่อให้แบรนด์คุณเป็นหนึ่งในคำตอบที่ AI เชื่อถือและนำเสนอแก่ผู้ใช้งานโดยตรง บอกเลยว่า ธุรกิจที่เริ่มปรับโครงสร้างข้อมูลบนเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับทั้ง Search Engine และ AI ตั้งแต่ตอนนี้ จะทำให้แบรนด์คุณยังคงเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสร้างความได้เปรียบอย่างต่อเนื่องครับ