“โออิชิ กรีนที” ครองใจผู้บริโภค คว้ารางวัล “2026 Thailand’s Most Admired Brand” 15 ปีซ้อน

“โออิชิ กรีนที” ตอกย้ำผู้นำตลาดชาพร้อมดื่มของไทย ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสื่อสารที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการสร้างประสบการณ์แบรนด์ที่เข้าถึงง่ายในชีวิตประจำวัน ผ่านแนวคิด Emotional Branding ที่เชื่อมโยง “คุณประโยชน์” กับ “ความรู้สึก” ได้อย่างลงตัว จุดเด่นสำคัญอยู่ที่การนำเสนอคุณค่าของชาเขียว ซึ่งมีทั้งสารแอล-ธีอะนีนและคาเทชินที่มีส่วนช่วยเสริมความผ่อนคลายและสมดุลของร่างกาย ควบคู่กับรสชาติที่ดื่มง่าย ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกเป็นเครื่องดื่มสำหรับรีเฟรชตัวเองได้ในทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาทำงานหรือพักผ่อน นอกจากนี้ แบรนด์ยังให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำไปสู่การออกแบบแคมเปญที่สร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) ได้จริง ส่งผลให้ “โออิชิ กรีนที” ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องดื่ม แต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ครองความเป็นผู้นำในตลาดชาพร้อมดื่มของไทย ทั้งในด้านส่วนแบ่งการตลาด ยอดขาย และความนิยมของผู้บริโภค พร้อมคว้ารางวัล “2026 Thailand’s Most Admired Brand” ในกลุ่มชาพร้อมดื่มต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ตอกย้ำความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์อย่างแข็งแกร่ง
คุณสุภรณ์ เด่นไพศาล ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ประเทสไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โออิชิ สะท้อนแนวคิดการพัฒนาแบรนด์ที่ตั้งต้นจาก ‘ความเข้าใจผู้บริโภค’ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่ต้องการทั้งความอร่อยและสุขภาพควบคู่กัน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มองหาเครื่องดื่มที่ช่วยเติมความสดชื่น แต่ไม่ละเลยคุณค่าที่ดีต่อสุขภาพ สิ่งที่ผู้บริโภคได้รับอย่างชัดเจนคือโออิชิเป็นทางเลือกของเครื่องดื่มที่พยายามสร้างสมดุลระหว่าง “รสชาติ” และ “คุณประโยชน์” โดยชาเขียวมีสารสำคัญอย่างแอล-ธีอะนีนและคาเทชิน ซึ่งมีส่วนช่วยเรื่องความผ่อนคลายและดูแลร่างกาย ส่วนในมุมของการเลือกซื้อสินค้า โออิชิยังออกแบบพอร์ตผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค ตั้งแต่กลุ่มราคาประหยัดที่เข้าถึงง่าย ไปจนถึงกลุ่มสินค้านวัตกรรมที่สร้างประสบการณ์ใหม่ เช่น ชาคูลล์ซ่า เครื่องดื่มชาเขียวรูปแบบซ่า หรือชาเขียวผสมวุ้นมะพร้าว ซึ่งช่วยเพิ่มความสนุกในการดื่ม และเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ที่อยากลองอะไรใหม่ ๆ ขณะเดียวกันในโลกดิจิทัล ผู้บริโภคยังได้ประโยชน์จากประสบการณ์ที่ตรงใจมากขึ้น ผ่านแพลตฟอร์ม ‘โออิชิ คลับ’ ที่พัฒนาโดยใช้ Data และ AI เพื่อแนะนำสิทธิพิเศษและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นการสะสมแต้ม แลกรางวัล หรือร่วมสนุกกับฟีเจอร์และมินิเกมต่าง ๆ ซึ่งช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ ขณะเดียวกันแบรนด์ก็จะสามารถเพิ่มความผูกพันระยะยาวกับผู้บริโภคในโลกดิจิทัลได้มากยิ่งขึ้น”
ภาพรวมทั้งหมดนี้ สะท้อนให้เห็นว่า นอกจากการแข่งขันในตลาดแล้ว ผู้บริโภคของชาเขียวโออิชิยังเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรง ทั้งในแง่ของ “ทางเลือกที่หลากหลายขึ้น” “ประสบการณ์ที่ดีขึ้น” และ “ความคุ้มค่า” ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง