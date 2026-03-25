Tineco Floor One Station S7 Auto คว้ารางวัล BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2026 ตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมเครื่องล้างพื้นอัจฉริยะระดับโลก

TINECO (ทิเนโค่) แบรนด์ชั้นนำด้านเครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะและเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับโลก ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญ โดยล่าสุด Tineco Floor One Station S7 Auto คว้ารางวัล BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2026 สาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากการได้รับการประเมินใน 3 มิติหลัก ได้แก่ นวัตกรรมเทคโนโลยี ประโยชน์ต่อผู้ใช้จริง และศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงตลาด โดย Tineco Floor One Station S7 Auto ได้ผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 มิติด้วยคะแนนสูงสุด
สำหรับหัวใจสำคัญที่ทำให้ Tineco Floor One Station S7 Auto แตกต่างจากเครื่องล้างพื้นทุกรุ่นที่เคยมีมาจนสามารถคว้ารางวัล BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2026 คือระบบ Full-Cycle Auto Station ซึ่งเป็นครั้งแรกในโลกที่สถานี (Docking Station) สามารถจัดการน้ำได้อย่างครบวงจร 100% ตั้งแต่ต้นจนจบโดยอัตโนมัติ เพียงวางด้ามจับลงบนฐาน ระบบจะเติมน้ำสะอาดเข้าสู่ตัวเครื่อง (Auto Refill) และดูดน้ำเสียออกจากถังเก็บขนาดใหญ่ (Auto Drainage) โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกหรือกลิ่นอันไม่พึงประสงค์แม้แต่นิดเดียว
นอกเหนือจากระบบ Full-Cycle Auto Station แล้ว Tineco Floor One Station S7 Auto ยังอัดแน่นไปด้วยนวัตกรรม และระบบต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ทุก ปัญหาของผู้ใช้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นระบบ SmoothPower Bi-directional Self-propulsion ระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะที่ผ่อนแรงทั้งการเข็นไปข้างหน้าและดึงกลับข้างหลังอย่างสมดุล ทำให้เครื่องที่ทรงพลังขนาดนี้ รู้สึกเบาราวกับลอยอยู่บนพื้น ด้วยระบบ MHCBS™ (Balanced-Pressure Water Flow System) ระบบควบคุมการหมุนเวียนน้ำแบบแรงดันสมดุล ที่รีดน้ำเสียออกจากแปรงลูกกลิ้งและเติมน้ำสะอาดใหม่แบบ Real-time Self-cleaning เพื่อให้แปรงที่สัมผัสพื้นสะอาดอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่การถูพื้นด้วยแปรงที่อมสิ่งสกปรก ระบบ Centrifugal Air Drying ซึ่งเป็นระบบปั่นแห้งด้วยแรงเหวี่ยงร่วมกับลมร้อนที่สถานี เพื่อให้แปรงแห้งสนิท ไร้กลิ่นอับ และกำจัดเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.9% และ ระบบ iLoop™ Smart Sensor เซนเซอร์อัจฉริยะที่ไม่เพียงแค่ตรวจจับฝุ่นหรือของเหลว แต่สามารถจำแนกความหนืดและความละเอียดของคราบสกปรก เพื่อปรับแรงดูดและปริมาณน้ำในเสี้ยววินาที พร้อมสื่อสารสถานะความสะอาดของพื้นแบบเรียลไทม์ผ่านวงแหวนไฟ LED ที่เปลี่ยนสีตามระดับความสะอาด
อย่างไรก็ตามการคว้ารางวัล BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2026 ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่า Tineco Floor One Station S7 Auto ไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มฟีเจอร์เข้าไปในผลิตภัณฑ์ แต่คือการมองให้เห็นความยุ่งยากที่แท้จริงของผู้ใช้ แล้วขจัดมันออกไปให้หมดสิ้น โดยเฉพาะการแก้ปัญหา last mile problem ของเครื่องล้างพื้น ที่ผู้บริโภคทั่วโลกต่างปรารถนามาโดยตลอด นั่นคือ อยากให้บ้านสะอาด โดยไม่เสียเวลากับการจัดการอุปกรณ์ทำความสะอาด ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นบนรากฐานของการวิจัยและพัฒนากว่า 26 ปี สิทธิบัตรกว่า 975 รายการ และความไว้วางใจจากผู้บริโภคกว่า 23 ล้านครัวเรือนทั่วโลก ทั้งนี้ ECOVACS Group มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนในภาพรวมของแบรนด์ด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัยภายใต้แนวคิดหลักคือ “มนุษย์ไม่ควรเสียเวลากับงานซ้ำซากที่เครื่องจักรทำได้ดีกว่า”
ผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารรวมถึงโปรโมชันสุดพิเศษจาก TINECO ได้ที่เว็บไซต์ TINECO: us.tineco.com เพจเฟซบุ๊ก TINECO THAILAND: facebook.com/tineco.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE Official: @Tineco.th