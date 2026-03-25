BEM ต้อนรับเมษายน ชวนจุดประกายไอเดียงานศิลป์

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ชวนจุดประกายไอเดียทางศิลปะ ผ่านเวิร์กช็อปหลากหลายรูปแบบ ให้ทุกคนได้เปิดโลกจินตนาการและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ตลอดเดือนเมษายนกับการวาดภาพด้วยสีอะคริลิก โดย อ.บ่ายฟ้า นนท์เจริญ ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านสีอะคริลิก นักการตลาด และนักคิดคอนเทนต์อิสระ สอนปั้นพระพุทธรูป โดย อ.ตะวัน สิโยพุทธวงศ์ ศิลปินผู้เชี่ยวชาญงานประติมากรรม และกิจกรรมยามเย็นฮีลใจที่เปิดให้ได้แวะเข้าร่วมกันก่อนกลับบ้านกับ การวาดรูปบน iPad โดย อ.สาริน ปิติบัณฑิต เจ้าของแฟนเพจ Melt the moment และพิเศษเดือนนี้ยังมีคลาสสอนศิลปะแบบ 3D จาก อ.พลอยฉัตร ถิรมงคล วิทยากรพิเศษ จากโรงเรียน RightCG ที่จะมาเปิดโลกการสร้างสรรค์งานศิลปะ 3D สำหรับเด็กและบุคคลผู้สนใจทั่วไป โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมทั้งสองคลาสเตรียม iPad มาเอง
กิจกรรมจะถูกจัดขึ้นระหว่างวันอังคาร-วันศุกร์ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบแรกเรียนจบภายใน 1 วัน (3 ชั่วโมง) และรูปแบบที่สองเรียนต่อเนื่อง 2 วัน (วันละ 2 ชั่วโมง) ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด) ทาง https://forms.gle/XxfxnFa11p3736Jd9 เท่านั้น !! (หากมีผู้สละสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ทางผู้จัดจะพิจารณาผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมหน้างานเป็นลำดับถัดไป ทั้งนี้ การพิจารณาและตัดสินใจของ BEM ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด) สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ X : BEM Bangkok Expressway and Metro