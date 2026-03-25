ปอร์เช่ ร่วมกับ ONNEX คว้า LEED Gold เป็นเจ้าแรกในวงการรถยนต์ไทย

ปอร์เช่ ประเทศไทย สร้างมาตรฐานใหม่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยการเป็นแบรนด์รถยนต์แรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียวระดับสากล LEED Gold (Leadership in Energy & Environmental Design) ถึงสองแห่ง ภายใต้การดำเนินการร่วมกับ ONNEX by SCG
Porsche Centre Pattaya และ Porsche Centre Bangna ได้รับการรับรองดังกล่าว ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของปอร์เช่ ประเทศไทย ในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ พร้อมให้ความสำคัญต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
ปอร์เช่มุ่งมั่นในการมีบทบาทเชิงรุกเพื่อกำหนดอนาคตแห่งการเดินทาง โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมควบคู่กัน แนวคิดดังกล่าวสะท้อนผ่านการออกแบบโชว์รูมและศูนย์บริการในเครือข่ายผู้แทนจำหน่าย โดยให้ความสำคัญกับอาคารที่มีการออกแบบระบบพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมผสานการใช้พลังงานหมุนเวียนภายในพื้นที่ทั้งการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และระบบการจัดการน้ำ
คุณไมเคิล เวตเตอร์ (Michael Vetter) กรรมการผู้จัดการ ปอร์เช่ ประเทศไทย กล่าวว่า “ปอร์เช่ ประเทศไทย มุ่งผลักดันการพัฒนาแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการบริหารและจัดการพื้นที่ โดยถือความยั่งยืนเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ การเป็นแบรนด์รถยนต์รายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED Gold ถึงสองโชว์รูมนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญ โดยการพัฒนาโชว์รูมและศูนย์บริการให้มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน ไม่เพียงช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังสอดคล้องกับคุณค่าของลูกค้าที่มองความยั่งยืนเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการตัดสินใจ”
Porsche Centre Pattaya ดำเนินการโดยบริษัท ไซม์ ดาร์บี้ ออโต้ สปอร์ตส จำกัด ได้รับออกแบบภายใต้แนวคิดล่าสุด “Destination Porsche” เพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้าและครอบคลุมการให้บริการในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกของไทย โดยมีการออกแบบให้มีประสิทธิภาพในด้านพลังงาน ผ่านวัสดุกันความร้อน ระบบการบริหารจัดการน้ำและการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 50% ของการใช้งานทั้งหมด พร้อมพื้นที่โชว์รูมแบบทันสมัยที่เน้นการใช้แสงธรรมชาติอย่างลงตัว
Porsche Centre Bangna ดำเนินการโดยบริษัท สตุทการ์ต ออโต้โมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่บน ถนนบางนา–ตราด กม.12 บนพื้นที่กว่า 12,800 ตารางเมตร ซึ่งออกแบบภายใต้แนวคิด “Destination Porsche” เช่นเดียวกัน เป็นศูนย์บริการมาตรฐานที่รองรับงานบริการได้มากกว่า 1,000 คันต่อเดือน ทั้งยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืนผ่านระบบประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการน้ำและการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานหมุนเวียน ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่คำนึงถึงสุขภาวะของผู้ใช้อาคาร
การพัฒนาโชว์รูมและศูนย์บริการปอร์เช่ในประเทศไทยตามมาตรฐาน LEED Gold ได้รับการสนับสนุนโดย ONNEX by SCG ในฐานะที่ปรึกษาด้านการรับรองมาตรฐานอาคารและการวางแผนความยั่งยืนอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบอาคารประสิทธิภาพสูง การลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไปจนถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ใช้งานอาคาร สะท้อนความมุ่งมั่นของปอร์เช่ในการพัฒนาอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนในระยะยาว
คุณบวรสันติ์ นวราช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี บิลดิ้ง แอนด์ ลิฟวิ่งแคร์คอนซัลติ้ง จำกัด ภายใต้แบรนด์ ONNEX by SCG กล่าวว่า “ONNEX by SCG ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการวางแนวทางการพัฒนาอาคารให้สอดคล้องกับมาตรฐาน LEED และเป้าหมายด้าน ESG ขององค์กร โดยมุ่งเน้นการออกแบบอาคารประสิทธิภาพสูง การลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ใช้งานอาคาร เพื่อช่วยให้ ปอร์เช่ประเทศไทย สามารถเดินหน้าสู่ความยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม