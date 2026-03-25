ปอร์เช่ ร่วมกับ ONNEX คว้า LEED Gold เป็นเจ้าแรกในวงการรถยนต์ไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ปอร์เช่ ประเทศไทย สร้างมาตรฐานใหม่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยการเป็นแบรนด์รถยนต์แรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียวระดับสากล LEED Gold (Leadership in Energy & Environmental Design) ถึงสองแห่ง ภายใต้การดำเนินการร่วมกับ ONNEX by SCG

Porsche Centre Pattaya และ Porsche Centre Bangna ได้รับการรับรองดังกล่าว ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของปอร์เช่ ประเทศไทย ในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ พร้อมให้ความสำคัญต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

ปอร์เช่มุ่งมั่นในการมีบทบาทเชิงรุกเพื่อกำหนดอนาคตแห่งการเดินทาง โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมควบคู่กัน แนวคิดดังกล่าวสะท้อนผ่านการออกแบบโชว์รูมและศูนย์บริการในเครือข่ายผู้แทนจำหน่าย โดยให้ความสำคัญกับอาคารที่มีการออกแบบระบบพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมผสานการใช้พลังงานหมุนเวียนภายในพื้นที่ทั้งการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และระบบการจัดการน้ำ

ไมเคิล เวตเตอร์ (Michael Vetter) กรรมการผู้จัดการ ปอร์เช่ ประเทศไทย
คุณไมเคิล เวตเตอร์ (Michael Vetter) กรรมการผู้จัดการ ปอร์เช่ ประเทศไทย กล่าวว่า “ปอร์เช่ ประเทศไทย มุ่งผลักดันการพัฒนาแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการบริหารและจัดการพื้นที่ โดยถือความยั่งยืนเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ การเป็นแบรนด์รถยนต์รายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED Gold ถึงสองโชว์รูมนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญ โดยการพัฒนาโชว์รูมและศูนย์บริการให้มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน ไม่เพียงช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังสอดคล้องกับคุณค่าของลูกค้าที่มองความยั่งยืนเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการตัดสินใจ”

Porsche Centre Pattaya

Porsche Centre Pattaya
Porsche Centre Pattaya ดำเนินการโดยบริษัท ไซม์ ดาร์บี้ ออโต้ สปอร์ตส จำกัด ได้รับออกแบบภายใต้แนวคิดล่าสุด “Destination Porsche” เพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้าและครอบคลุมการให้บริการในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกของไทย โดยมีการออกแบบให้มีประสิทธิภาพในด้านพลังงาน ผ่านวัสดุกันความร้อน ระบบการบริหารจัดการน้ำและการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 50% ของการใช้งานทั้งหมด พร้อมพื้นที่โชว์รูมแบบทันสมัยที่เน้นการใช้แสงธรรมชาติอย่างลงตัว

Porsche Centre Bangna

Porsche Centre Bangna
Porsche Centre Bangna ดำเนินการโดยบริษัท สตุทการ์ต ออโต้โมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่บน ถนนบางนา–ตราด กม.12 บนพื้นที่กว่า 12,800 ตารางเมตร ซึ่งออกแบบภายใต้แนวคิด “Destination Porsche” เช่นเดียวกัน เป็นศูนย์บริการมาตรฐานที่รองรับงานบริการได้มากกว่า 1,000 คันต่อเดือน ทั้งยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืนผ่านระบบประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการน้ำและการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานหมุนเวียน ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่คำนึงถึงสุขภาวะของผู้ใช้อาคาร

การพัฒนาโชว์รูมและศูนย์บริการปอร์เช่ในประเทศไทยตามมาตรฐาน LEED Gold ได้รับการสนับสนุนโดย ONNEX by SCG ในฐานะที่ปรึกษาด้านการรับรองมาตรฐานอาคารและการวางแผนความยั่งยืนอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบอาคารประสิทธิภาพสูง การลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไปจนถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ใช้งานอาคาร สะท้อนความมุ่งมั่นของปอร์เช่ในการพัฒนาอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนในระยะยาว

บวรสันติ์ นวราช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี บิลดิ้ง แอนด์ ลิฟวิ่งแคร์คอนซัลติ้ง จำกัด ภายใต้แบรนด์ ONNEX by SCG
คุณบวรสันติ์ นวราช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี บิลดิ้ง แอนด์ ลิฟวิ่งแคร์คอนซัลติ้ง จำกัด ภายใต้แบรนด์ ONNEX by SCG กล่าวว่า “ONNEX by SCG ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการวางแนวทางการพัฒนาอาคารให้สอดคล้องกับมาตรฐาน LEED และเป้าหมายด้าน ESG ขององค์กร โดยมุ่งเน้นการออกแบบอาคารประสิทธิภาพสูง การลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ใช้งานอาคาร เพื่อช่วยให้ ปอร์เช่ประเทศไทย สามารถเดินหน้าสู่ความยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม
ปอร์เช่ ร่วมกับ ONNEX คว้า LEED Gold เป็นเจ้าแรกในวงการรถยนต์ไทย
ไมเคิล เวตเตอร์ (Michael Vetter) กรรมการผู้จัดการ ปอร์เช่ ประเทศไทย
บวรสันติ์ นวราช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี บิลดิ้ง แอนด์ ลิฟวิ่งแคร์คอนซัลติ้ง จำกัด ภายใต้แบรนด์ ONNEX by SCG
Porsche Centre Bangna
Porsche Centre Bangna
